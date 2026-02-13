FOTO Druga vlast: Predan ključ grada i vrijeme maškara u Zadru službeno započelo

Na središnjem Narodnom trgu danas je u karnevalskom duhu svečano obilježen početak manifestacije „Karnevalsko vrime“ simboličnim i tradicionalnim preuzimanjem ključeva Grada od strane maškara
U točno 11 sati, pred prisustvom brojnih Zadrana i posjetitelja, gradonačelnik Šime Erlić pred svojim je gradskim ključevima nakratko „skinuo“ svoju čuvarkuću, a vlast nad gradom predao novom privremenom maškaranom gradonačelniku Ivi Muziki, poznatijem kao Ive Muzika, glazbenik i zabavljač koji je prihvatio dužnost u karakterističnoj motorističkoj kacigi.
Ceremonija je protekla u vedroj i šaljivoj atmosferi, s mnoštvom maškaranih likova koji su preplavili Narodni trg, podsjećajući da je maškarano razdoblje vrijeme radosti i zajedništva. Novi „gradonačelnik“ Muzika je uz smijeh i ovacije predstavio svoje karnevalske planove i “odluke” – od pomaknute lokacije ureda gradonačelnika, preko akcija poput „Udomi galeba“, do ideja za stvaranje plaže za pse na Kolovaru – sve u znaku humora i zabave.
Program nove vlasti, koji su maškare iznijele okupljenima, uključuje niz zabavnih i neobičnih točaka, od dijeljenja tisuća “golduna” do smiješnih funkcija za pročelnike zadužene za razne sfere gradske svakodnevice, a sve s ciljem poticanja osmijeha i karnevalskog veselja.
Manifestacija „Karnevalsko vrime“ nastavlja se tijekom vikenda nizom zabavnih programa i velikom maskiranom povorkom planiranom za nedjelju, 15. veljače, kada će kroz šarene ulice Zadra proći i brojni sudionici svih generacija.
