Obavijesti

Galerija

Komentari 0
VESELJE I SREĆA

FOTO Druga vlast: Predan ključ grada i vrijeme maškara u Zadru službeno započelo

Na središnjem Narodnom trgu danas je u karnevalskom duhu svečano obilježen početak manifestacije „Karnevalsko vrime“ simboličnim i tradicionalnim preuzimanjem ključeva Grada od strane maškara
Zadar: Maškare preuzele ključ Grada
U točno 11 sati, pred prisustvom brojnih Zadrana i posjetitelja, gradonačelnik Šime Erlić pred svojim je gradskim ključevima nakratko „skinuo“ svoju čuvarkuću, a vlast nad gradom predao novom privremenom maškaranom gradonačelniku Ivi Muziki, poznatijem kao Ive Muzika, glazbenik i zabavljač koji je prihvatio dužnost u karakterističnoj motorističkoj kacigi. | Foto: Sime Zelic/PIXSELL
1/70
U točno 11 sati, pred prisustvom brojnih Zadrana i posjetitelja, gradonačelnik Šime Erlić pred svojim je gradskim ključevima nakratko „skinuo“ svoju čuvarkuću, a vlast nad gradom predao novom privremenom maškaranom gradonačelniku Ivi Muziki, poznatijem kao Ive Muzika, glazbenik i zabavljač koji je prihvatio dužnost u karakterističnoj motorističkoj kacigi. | Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026