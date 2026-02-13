FOTO Druga vlast: Predan ključ grada i vrijeme maškara u Zadru službeno započelo

Ceremonija je protekla u vedroj i šaljivoj atmosferi, s mnoštvom maškaranih likova koji su preplavili Narodni trg, podsjećajući da je maškarano razdoblje vrijeme radosti i zajedništva. Novi „gradonačelnik“ Muzika je uz smijeh i ovacije predstavio svoje karnevalske planove i “odluke” – od pomaknute lokacije ureda gradonačelnika, preko akcija poput „Udomi galeba“, do ideja za stvaranje plaže za pse na Kolovaru – sve u znaku humora i zabave. | Foto: Sime Zelic/PIXSELL