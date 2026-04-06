FOTO Evo kako je izgledala svečana smjena straže Počasne satnije Kravat pukovnije

Na Trgu bana Josipa Jelačića danas je održana svečana smjena straže počasne satnije Kravat pukovnije, događaj koji je ponovno privukao pažnju brojnih Zagrepčana i turista
U prepoznatljivim povijesnim odorama inspiriranima hrvatskom vojnom tradicijom, pripadnici postrojbe izveli su precizno uvježbanu ceremoniju uz dostojanstven hod i strogo usklađene pokrete.
Njihova pojava, ali i sama simbolika kravate kao izvorno hrvatskog proizvoda, izazvali su oduševljenje okupljenih, koji su prizor rado bilježili kamerama i mobitelima.
Program je počeo u 11:45 sati spajanjem konjičkog i pješačkog postroja na križanju Mesničke ulice i Ilice, nakon čega je postroj došao na Trg bana Josipa Jelačića. Ceremonija je trajala sve do 13 sati.
Ceremonija smjene straže dio je turističke i kulturne ponude Zagreba te podsjetnik na bogatu povijest i identitet koji se njeguje kroz ovakve manifestacije.
