FOTO Evo najljepših jezera na svijetu - i naše je na popisu!

Od blistavih pustinjskih oaza do drevnih ledenjačkih bazena, ovo su više od običnih vodenih površina. To su geološka čuda koja prkose logici. Možete roniti među milijunima zlatnih meduza u Palauu ili svjedočiti 'divovskom zrcalu' bolivijskih slanih ravnica
1. Jezero Peyto, Kanada - Smješteno u Alberti, ovo tirkizno jezero glavna je atrakcija Nacionalnog parka Banff u kanadskim Stjenjacima.
2. Laguna Colorada, Bolivija - Smještena na bolivijskoj visoravni Altiplano unutar rezervata Eduardo Avaroa, ova mineralima bogata laguna dobila je ime po crvenim sedimentima i pigmentima određenih vrsta algi.
Glacijalno jezero gotovo nestvarne boje nastaje erozijom stijena, pri čemu se u vodu oslobađaju sitne čestice koje mu daju briljantan plavi ton.
Ona je i stanište tisućama migratornih andskih flaminga i drugih vrsta.
3. Mono Lake, SAD - Ono što Mono Lake u Kaliforniji čini posebnim jest njegova hiperslanost.
Nastalo prije oko 760.000 godina nakon erupcije vulkana Long Valley, njegovi geološki uvjeti stvaraju nevjerojatan ekosustav i neobičan krajolik, najpoznatiji po tufnim vapnenačkim stupovima koji izviru iz vode.
4. Slano jezero Salar de Uyuni, Bolivija - Smješteno 200 kilometara od Potosíja, ovo je najveća i najviša slana pustinja na planetu, na visini od 3.600 metara.
Tijekom kišne sezone voda prekriva bijelu površinu i pretvara područje u golemo zrcalo.
5. Jezero meduza, Palau - Smješteno na nenaseljenom otočiću u blizini Korora, ovo je jedno od 70 slanih jezera u ovom pacifičkom arhipelagu.
Danas je UNESCO-va svjetska baština i omogućuje ronjenje među milijunima meduza koje su izgubile sposobnost uboda nakon što su oko 12.000 godina bile izolirane od oceana, kako kaže povijest.
6. Covadonga jezera, Španjolska - U Asturiji, cesta s strmim usponima vodi od bazilike Covadonga do jezera Enol i Ercina.
Smještena na visini od 1.000 metara u Nacionalnom parku Picos de Europa, ova su jezera najpoznatija u krajoliku ispunjenom vodom i pašnjacima.
7. Mývatn, Island - Napušten iz podzemnih izvora na sjeveru otoka, jezero Mývatn (što znači „jezero mušica”) jedinstveno je geološko područje.
Vrlo je cijenjeno među vulkanolozima zbog okolnih vulkanskih formacija te među ornitolozima kao važno stanište migratornih ptica.
8. Titicaca, Peru i Bolivija - Smješteno u Andama na 3.800 metara nadmorske visine, Titicaca je najviše plovno jezero na svijetu.
Smatra se kolijevkom pretkolumbovske civilizacije Urosa, koji žive na umjetnim otocima od trske totora i i dalje čuvaju mnoge svoje drevne običaje.
9. Plitvička jezera, Hrvatska - Šesnaest jezera Nacionalnog parka Plitvička jezera, najstarijeg u zemlji, tvori lanac intenzivno obojenih voda na granici s Bosnom i Hercegovinom.
Njihove nijanse rezultat su minerala koje nosi rijeka Korana. Jezera su povezana s više od stotinu prekrasnih slapova koje posjetitelji mogu prelaziti drvenim stazama.
