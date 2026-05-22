FARM HOUSE

FOTO Farma blizu Splita na kojoj možete ručati među knjigama i družiti se sa životinjama

Farm House je posebna oaza u kojoj se spajaju priroda, domaća hrana i sporiji ritam života. Ono što je počelo kao Markov OPG i proizvodnja batata, s vremenom je preraslo u jedinstveno mjesto za druženja, proslave i bijeg od svakodnevice
Samo 30-ak kilometara od Splita, na južnim padinama Moseća, u Brštanovu se krije mjesto koje sve više ljudi bira za bijeg od gradske vreve - Farm House, posebna oaza u kojoj Zagora živi Mediteran. Ovdje se sporiji ritam života ne prodaje kao trend nego se doista živi. Miris bilja, životinje koje slobodno šeću, dugi stolovi, dobra hrana i osjećaj da ste stigli negdje gdje vam nitko ne mjeri vrijeme. | Foto: Instagram/farm_house_opg
