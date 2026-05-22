FOTO Farma blizu Splita na kojoj možete ručati među knjigama i družiti se sa životinjama

Farm House je posebna oaza u kojoj se spajaju priroda, domaća hrana i sporiji ritam života. Ono što je počelo kao Markov OPG i proizvodnja batata, s vremenom je preraslo u jedinstveno mjesto za druženja, proslave i bijeg od svakodnevice
Samo 30-ak kilometara od Splita, na južnim padinama Moseća, u Brštanovu se krije mjesto koje sve više ljudi bira za bijeg od gradske vreve - Farm House, posebna oaza u kojoj Zagora živi Mediteran. Ovdje se sporiji ritam života ne prodaje kao trend nego se doista živi. Miris bilja, životinje koje slobodno šeću, dugi stolovi, dobra hrana i osjećaj da ste stigli negdje gdje vam nitko ne mjeri vrijeme.
Foto: Instagram/farm_house_opg
Iza ove priče stoji Marko, inženjer agronomije, koji je odlučio zamijeniti gradski život onim kakav je oduvijek priželjkivao.
- Živim svoj san, zadovoljan sam. Iz Splita sam se preselio u Brštanovo jer mi je bila želja maknuti se iz grada, živjeti na selu i u kući te svojoj obitelji pružiti život koji nije gradski nego okružen životinjama i prirodom - govori.
Kako u gradu, kaže, za njegovu struku baš i nije bilo mnogo prostora, pokrenuo je vlastiti OPG. Osim proizvodnje batata, Farm House s vremenom je prerastao u mnogo više od poljoprivredne priče.
Danas ovdje organiziraju privatne ručkove i večere, rođendane, djevojačke večeri, vjenčanja, večeri poezije, promocije knjiga, radionice keramike, slikanja i razne umjetničke radionice. Gosti mogu zasukati rukave i okopati vrt, a zatim sjesti za stol i uživati u domaćim zalogajima. Staklenik u vrtu u kojem se organiziraju okupljanja doslovno diše, a prostor je ispunjen mirisom drva i toplinom doma.
Sve više ljudi upravo ovdje bira provoditi slobodno vrijeme, slaveći važne trenutke ili jednostavno bježeći od svakodnevice. Farm House osvaja rustikalnim toplim ambijentom i atmosferom koja podsjeća na najljepše mediteranske razglednice. Cijeli prostor uređen je u toplom vintage stilu, s komadima namještaja koji su stigli sa svih strana i prostoru dali dušu. Poseban čar cijelome mjestu daje i golema knjižnica, pravo obiteljsko blago.
- Čujte, netko naslijedi kuću pored mora, a netko knjižnicu, kao ja - kaže Marko kroz smijeh.
- Imamo oko 30.000 knjiga, to je obiteljsko blago moje majke Ljiljane. Imali smo knjižaru i antikvarijat u Splitu, koji smo zatvorili, a sad ovu priču na selu gradimo oko knjižnice. Ideja je sačuvati ne samo te knjige nego i sve one koje bi netko možda jednog dana bacio - dodaje.
Tako danas gosti mogu i “marendati” u knjižnici. Uz domaći kravlji sir od susjede Ane, suhe pome, kapulicu i domaći kruh, doživljaj je gotovo filmski. Sve što poslužuju gostima, kaže Marko, i sami vole jesti. Upravo zato sve djeluje iskreno i bez glume. Na jelovniku se za proslave, koji je većinom unaprijed dogovoren, našlo mjesta i za one koji ne jedu meso, pa Markova mama priprema i vegansku pašticadu s tofuom, kako nitko ne bi ostao zakinut.
Farm House nije samo mjesto za ljude - ovdje društvo svima prave i posebni stanovnici. Tu je Castro, trogodišnji magarac i prava ikona farme, autohtona pasmina koja osvaja svakoga tko dođe, kao i ovca Azra te koke koje žive u simpatičnim glamping šatorima, dodatno naglašavajući šarm ovog mjesta, koje briše granicu između seoskog života i “stylish” odmora.
- Najviše me raduju osmijeh i sreća gostiju koji odavde odlaze zadovoljni, preporučuju nas drugima i vraćaju se - kaže Marko. I možda je baš to najbolji dokaz da Farm House nije samo destinacija nego osjećaj kojem se ljudi žele vratiti.
