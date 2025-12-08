FOTO Fatalna Brazilka zapalila je internet u rekordnom roku: 'Ovakvo tijelo dugujem plesu'

Manekenstvom se počela baviti još kao djevojčica u Brazilu, a već sa 17 godina odlučila je napustiti rodni grad i preseliti se u Sjedinjene Države kako bi svoju karijeru izgradila na međunarodnoj razini. Kad se s 18 godina našla u Los Angelesu, gotovo da nije govorila engleski, no to je nije spriječilo da gradi put prema vrhu. Kao svoju najveću inspiraciju ističe Adrianu Limu, pa ne krije da joj je upravo zato prvi izlazak na VS pistu bio posebno emotivan. | Foto: Instagram/gabimfmoura