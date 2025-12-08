FOTO Fatalna Brazilka zapalila je internet u rekordnom roku: 'Ovakvo tijelo dugujem plesu'

Mlada, vatrena i nezaustavljiva - tako bi se najkraće mogla opisati Gabriela 'Gabi' Moura, 21-godišnja brazilska manekenka koja je u rekordnom roku osvojila modni svijet, a ove godine nastupila je i na Victoria Secret showu
Gabriela 'Gabi' Moura (21) novo je vatreno ime modne i influencerske scene, a svjetsku publiku osvaja jednako lako kao i modne piste. Rođena u Niteróiju, pored Rio de Janeira, Gabi je ove godine ostvarila svoj najveći san – debitirala je na Victoria’s Secret Fashion Showu 2025, čime je i službeno ušla u društvo najtraženijih mladih modela.
Manekenstvom se počela baviti još kao djevojčica u Brazilu, a već sa 17 godina odlučila je napustiti rodni grad i preseliti se u Sjedinjene Države kako bi svoju karijeru izgradila na međunarodnoj razini. Kad se s 18 godina našla u Los Angelesu, gotovo da nije govorila engleski, no to je nije spriječilo da gradi put prema vrhu. Kao svoju najveću inspiraciju ističe Adrianu Limu, pa ne krije da joj je upravo zato prvi izlazak na VS pistu bio posebno emotivan.
Iako živi ubrzanim manekenskim tempom, Gabi je daleko od hladne zvijezde. Obožava ples i godinama je išla na plesne sate. Kaže da plesu duguje svoju besprijekornu figuru.
Gamerica je od malih nogu zahvaljujući tati, pa najradije igra horor i zombie igre.
Iako je kroz odrastanje isprobala gotovo sve sportove – cheer, odbojku, gimnastiku, tenis – priznaje da je bila “užasna u svima” i da jednostavno nije sportski tip.
