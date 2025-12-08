Obavijesti

Galerija

Komentari 0
IMA 3 MILIJUNA PRATITELJA

FOTO Fatalna Brazilka zapalila je internet u rekordnom roku: 'Ovakvo tijelo dugujem plesu'

Mlada, vatrena i nezaustavljiva - tako bi se najkraće mogla opisati Gabriela 'Gabi' Moura, 21-godišnja brazilska manekenka koja je u rekordnom roku osvojila modni svijet, a ove godine nastupila je i na Victoria Secret showu
FOTO Fatalna Brazilka zapalila je internet u rekordnom roku: 'Ovakvo tijelo dugujem plesu'
Gabriela 'Gabi' Moura (21) novo je vatreno ime modne i influencerske scene, a svjetsku publiku osvaja jednako lako kao i modne piste. Rođena u Niteróiju, pored Rio de Janeira, Gabi je ove godine ostvarila svoj najveći san – debitirala je na Victoria’s Secret Fashion Showu 2025, čime je i službeno ušla u društvo najtraženijih mladih modela. | Foto: Instagram/gabimfmoura
1/70
Gabriela 'Gabi' Moura (21) novo je vatreno ime modne i influencerske scene, a svjetsku publiku osvaja jednako lako kao i modne piste. Rođena u Niteróiju, pored Rio de Janeira, Gabi je ove godine ostvarila svoj najveći san – debitirala je na Victoria’s Secret Fashion Showu 2025, čime je i službeno ušla u društvo najtraženijih mladih modela. | Foto: Instagram/gabimfmoura
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025