FOTO Ferrari Tour prošao Pulom: Arena bila kulisa za nesvakidašnji prizor
Ferrari Tour organizirao je Ineco Auto, službeni Ferrari zastupnik za sjeveroistočnu Italiju, a Pula je bila jedna od postaja na njihovoj ruti. Vozila su se zaustavila na području Trga Nimfej, neposredno ispred Arene, gdje je zbog događanja od 10.30 do 12.30 sati bila uvedena i privremena regulacija prometa
Bolje normalno:
Dok su vozači otišli razgledati Arenu, Ferrariji su ostali parkirani ispred nje i brzo privukli pažnju prolaznika. Puljani su zastajali, fotografirali automobile i izbliza ih razgledavali. | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL