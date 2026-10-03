FOTO Ferrari Tour prošao Pulom: Arena bila kulisa za nesvakidašnji prizor

Pula je već i ranije bila domaćin automobilskih događanja, a ovogodišnji Ferrari Tour još je jednom pokazao koliko atraktivna kulisa Arene može biti za ovakve susrete. Za prolaznike koji su se ondje zatekli, subotnje prijepodne pretvorilo se u besplatnu izložbu automobila o kojima mnogi mogu samo sanjati. | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL