FOTO Filmske scene: Čamcem po snijegu kroz polja u Karadžićevu
Neuobičajen prizor zabilježen je u Karadžićevu, gdje su zimski uvjeti i snijegom prekrivena polja poslužili kao kulisa za nesvakidašnju vožnju čamcem – ne po vodi, već po snijegu. Debeli snježni pokrivač i zaleđena podloga omogućili su da čamac klizi preko polja, stvarajući scene koje više podsjećaju na filmski kadar nego na svakodnevicu slavonske zime
Zbog dugotrajnog mraza i obilnih oborina, velika poljoprivredna prostranstva pretvorila su se u ravne, bijele površine, idealne za ovakav neobičan eksperiment. Mještani i prolaznici sa zanimanjem su promatrali prizor, a mnogi su ga zabilježili fotografijama i snimkama. | Foto: David Jerkovic/PIXSELL