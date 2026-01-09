KAO NEKADA FOTO Filmske scene: Čamcem po snijegu kroz polja u Karadžićevu

Neuobičajen prizor zabilježen je u Karadžićevu, gdje su zimski uvjeti i snijegom prekrivena polja poslužili kao kulisa za nesvakidašnju vožnju čamcem – ne po vodi, već po snijegu. Debeli snježni pokrivač i zaleđena podloga omogućili su da čamac klizi preko polja, stvarajući scene koje više podsjećaju na filmski kadar nego na svakodnevicu slavonske zime