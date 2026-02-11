Obavijesti

NE SKIDAJU POGLED S NJE

FOTO Fitness influencericu prati 23 milijuna ljudi, a zlobnici kažu da sve može zahvaliti stražnjici

Sommer Ray je američka fitness influencerica iz Denvera s više od 20 milijuna pratitelja na Instagramu. Poznata je po fitnes lifestyleu i prepoznatljivom stilu inspiriranom panterama. Na YouTubeu dijeli i trenutke iz svog svakodnevnog života
FOTO Fitness influencericu prati 23 milijuna ljudi, a zlobnici kažu da sve može zahvaliti stražnjici
Sommer Ray je prije svega poznata po svom fitness lifestyleu koji dosljedno živi i prikazuje online. Treninzi, briga o tijelu i disciplina čine velik dio njezine svakodnevice, što je i glavni razlog zašto ju mnogi prate. Ne predstavlja fitness kao prolazni trend, već kao dugoročan način života koji zahtijeva predanost. | Foto: Instagram/sommerray
