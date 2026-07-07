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INCIDENT U ZRAKU

FOTO Fitness trenerica: Zbog odjeće su mi zabranili ulaz u avion, rekli su mi da sam gola

Njemačka fitness influencerica i reality zvijezda Edda Elisa Pilz tvrdi da je doživjela vrlo neugodnu situaciju prije leta kompanije Lufthansa iz Berlina prema Austriji. Kako je ispričala u videu koji je objavila na društvenim mrežama, zaposlenica na izlazu za ukrcaj zaustavila ju je zbog odjeće koju je nosila i rekla joj da izgleda kao da je 'gola'
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FOTO Fitness trenerica: Zbog odjeće su mi zabranili ulaz u avion, rekli su mi da sam gola
Snimka je ubrzo postala viralna i potaknula raspravu o tome gdje završava pravo aviokompanije da određuje pravila odijevanja, a gdje počinje diskriminacija putnika. | Foto: Instagram/edda.elisa
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Snimka je ubrzo postala viralna i potaknula raspravu o tome gdje završava pravo aviokompanije da određuje pravila odijevanja, a gdje počinje diskriminacija putnika. | Foto: Instagram/edda.elisa
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