FOTO Fitness trenerica: Zbog odjeće su mi zabranili ulaz u avion, rekli su mi da sam gola

Njemačka fitness influencerica i reality zvijezda Edda Elisa Pilz tvrdi da je doživjela vrlo neugodnu situaciju prije leta kompanije Lufthansa iz Berlina prema Austriji. Kako je ispričala u videu koji je objavila na društvenim mrežama, zaposlenica na izlazu za ukrcaj zaustavila ju je zbog odjeće koju je nosila i rekla joj da izgleda kao da je 'gola'
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Snimka je ubrzo postala viralna i potaknula raspravu o tome gdje završava pravo aviokompanije da određuje pravila odijevanja, a gdje počinje diskriminacija putnika.
| Foto: Instagram/edda.elisa
Snimka je ubrzo postala viralna i potaknula raspravu o tome gdje završava pravo aviokompanije da određuje pravila odijevanja, a gdje počinje diskriminacija putnika. |
Foto: Instagram/edda.elisa
Snimka je ubrzo postala viralna i potaknula raspravu o tome gdje završava pravo aviokompanije da određuje pravila odijevanja, a gdje počinje diskriminacija putnika.
| Foto: Instagram/edda.elisa
Edda Elisa je tog dana nosila crni sportski komplet – biciklističke tajice i sportski grudnjak – za koji kaže da ga je odabrala zbog visokih temperatura koje su tih dana pogodile velik dio Europe. Prema njezinim riječima, zaposlenica joj je rekla da se u takvoj odjeći ne može ukrcati na avion jer nije prikladno odjevena.
| Foto: Instagram/edda.elisa
Influencerica tvrdi da je pokušala objasniti kako nosi sportsku odjeću, a ne kupaći kostim ili donje rublje, no zaposlenica je inzistirala da se dodatno prekrije. Iz ručne prtljage izvadila je široku jaknu, ali kaže da joj je rečeno kako ni to nije dovoljno te da jaknu mora potpuno zakopčati prije nego što joj bude dopušten ulazak u zrakoplov.
| Foto: Instagram/edda.elisa
Na kraju je, tvrdi, učinila upravo to kako bi stigla na let, no kaže da ju je najviše pogodio način na koji joj se zaposlenica obraćala. Dodaje i kako ju je ista djelatnica optužila da zbog rasprave zadržava ostale putnike koji su čekali ukrcaj.
| Foto: Instagram/edda.elisa
Posebno ju je zasmetalo, kaže, to što je stekla dojam da za muškarce i žene ne vrijede ista pravila. Tvrdi da su muškarci odjeveni u kratke hlače i majice bez problema prošli kontrolu i ukrcali se na isti let, dok je ona zbog sportskog kompleta morala dodatno prekriti odjeću.
| Foto: Instagram/edda.elisa
Tko je zapravo Edda Elisa Pilz? Riječ je o jednoj od poznatijih njemačkih fitness influencerica koja na Instagramu i TikToku ima više od pola milijuna pratitelja. Na društvenim mrežama uglavnom objavljuje sadržaj vezan uz treninge, zdrav način života, prehranu, modu i putovanja, a upravo su joj atraktivan lifestyle i otvoren pristup svakodnevici donijeli veliku popularnost.
| Foto: Instagram/edda.elisa
Široj publici poznata je i po sudjelovanju u nekoliko njemačkih reality emisija, među kojima su "Are You The One?", "Ex on the Beach" i "Das Sommerhaus der Stars", gdje je privukla pozornost temperamentom i iskrenim nastupima. Zbog toga njezine objave često izazivaju velik interes, a video iz zračne luke u kratkom je roku prikupio velik broj pregleda i komentara.
| Foto: Instagram/edda.elisa
Nakon što je slučaj odjeknuo na društvenim mrežama, oglasila se i Lufthansa. Iz kompanije su poručili da navodni izrazi poput riječi "gola" nisu u skladu sa standardima njihove komunikacije te da takav način obraćanja zaposlenika nije prihvatljiv. Istodobno su podsjetili da njihovi Opći uvjeti prijevoza od putnika zahtijevaju odjeću primjerenu javnom putovanju te da osoblje u pojedinim situacijama ima pravo procijeniti ispunjava li putnik te uvjete. Dodali su kako zbog zaštite privatnosti ne komentiraju pojedinačne slučajeve, ali da svaku prijavu detaljno provjeravaju.
| Foto: Instagram/edda.elisa
Cijeli slučaj ponovno je otvorio raspravu o pravilima odijevanja u zračnom prometu. Iako mnoge aviokompanije navode da putnici moraju biti prikladno odjeveni, rijetko precizno definiraju što se smatra neprikladnom odjećom. Upravo zbog toga odluka često ovisi o procjeni osoblja, što povremeno dovodi do nesporazuma, ali i optužbi za nejednak tretman putnika.
| Foto: Instagram/edda.elisa
Foto Instagram/edda.elisa
Foto Instagram/edda.elisa
Foto Instagram/edda.elisa
Foto Instagram/edda.elisa
Foto Instagram/edda.elisa
Foto Instagram/edda.elisa
Foto Instagram/edda.elisa
Foto Instagram/edda.elisa
Foto Instagram/edda.elisa
Foto Instagram/edda.elisa
Foto Instagram/edda.elisa
Foto Instagram/edda.elisa
Foto Instagram/edda.elisa
Foto Instagram/edda.elisa
Foto Instagram/edda.elisa
Foto Instagram/edda.elisa
Foto Instagram/edda.elisa
Foto Instagram/edda.elisa
Foto Instagram/edda.elisa
Foto Instagram/edda.elisa
Foto Instagram/edda.elisa
Foto Instagram/edda.elisa
Foto Instagram/edda.elisa
Foto Instagram/edda.elisa
Foto Instagram/edda.elisa
Foto Instagram/edda.elisa
Foto Instagram/edda.elisa
Foto Instagram/edda.elisa
Foto Instagram/edda.elisa
Foto Instagram/edda.elisa
Foto Instagram/edda.elisa
Foto Instagram/edda.elisa
Foto Instagram/edda.elisa
Foto Instagram/edda.elisa
Foto Instagram/edda.elisa
Foto Instagram/edda.elisa
Foto Instagram/edda.elisa
Foto Instagram/edda.elisa
Foto Instagram/edda.elisa
Foto Instagram/edda.elisa
Foto Instagram/edda.elisa
Foto Instagram/edda.elisa
Foto Instagram/edda.elisa
Foto Instagram/edda.elisa
Foto Instagram/edda.elisa
Foto Instagram/edda.elisa
Foto Instagram/edda.elisa
Foto Instagram/edda.elisa
Foto Instagram/edda.elisa
Foto Instagram/edda.elisa
Foto Instagram/edda.elisa
Foto Instagram/edda.elisa
Foto Instagram/edda.elisa
Foto Instagram/edda.elisa