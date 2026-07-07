FOTO Fitness trenerica: Zbog odjeće su mi zabranili ulaz u avion, rekli su mi da sam gola

Nakon što je slučaj odjeknuo na društvenim mrežama, oglasila se i Lufthansa. Iz kompanije su poručili da navodni izrazi poput riječi "gola" nisu u skladu sa standardima njihove komunikacije te da takav način obraćanja zaposlenika nije prihvatljiv. Istodobno su podsjetili da njihovi Opći uvjeti prijevoza od putnika zahtijevaju odjeću primjerenu javnom putovanju te da osoblje u pojedinim situacijama ima pravo procijeniti ispunjava li putnik te uvjete. Dodali su kako zbog zaštite privatnosti ne komentiraju pojedinačne slučajeve, ali da svaku prijavu detaljno provjeravaju. | Foto: Instagram/edda.elisa