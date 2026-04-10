FOTO Frizure prema obliku lica: Istaknite ono najljepše na sebi!

TEKSTURA KOSE JEDNAKO JE VAŽNA KAO I OBLIK LICA. Čak i ako frizura "na papiru" savršeno pristaje vašem obliku lica, neće funkcionirati ako se sukobljava s prirodnom teksturom vaše kose. Bilo da je kovrčava, valovita, ravna, gusta ili rijetka — vaša kosa ima svoj karakter. Ravni, tupe bob može izgledati sjajno na ravnoj kosi, ali na kovrčavoj može poprimiti oblik trokuta. Slojevi mogu unijeti volumen u gustu kosu, ali tanku kosu mogu učiniti još prozračnijom i "blijedom". Razgovarajte sa svojim frizerom o prirodnim sklonostima vaše kose, obrascima rasta i gustoći. Najbolja frizura je ona koja radi u skladu i s oblikom lica i s teksturom kose, tako da svako jutro ne morate "boriti" se s njom.