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KLJUČ JE U KONDICIJI

FOTO Gipka Amanda oduševila internet svojim 'istezanjem'! Evo kako ostaje u formi za ljeto

Amanda Bisk održava formu kratkim intenzivnim treninzima, svakodnevnim istezanjem i aktivnim životom. Prehrana joj je uglavnom biljna i bazirana na cjelovitim namirnicama. Naglasak stavlja na dosljednost i zdravlje
FOTO Gipka Amanda oduševila internet svojim 'istezanjem'! Evo kako ostaje u formi za ljeto
Amanda Bisk oslanja se na kratke treninge visokog intenziteta kako bi održala kondiciju tijekom cijele godine. Radnim danima često trenira dva puta dnevno po oko 20 minuta. Ujutro radi HIIT vježbe s vlastitom težinom, a kasnije uključuje sprintove ili trčanje. Smatra da je kvaliteta treninga važnija od njegovog trajanja. | Foto: Facebook
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Amanda Bisk oslanja se na kratke treninge visokog intenziteta kako bi održala kondiciju tijekom cijele godine. Radnim danima često trenira dva puta dnevno po oko 20 minuta. Ujutro radi HIIT vježbe s vlastitom težinom, a kasnije uključuje sprintove ili trčanje. Smatra da je kvaliteta treninga važnija od njegovog trajanja. | Foto: Facebook
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