FOTO Gipka Amanda oduševila internet svojim 'istezanjem'! Evo kako ostaje u formi za ljeto

Takav pristup pomaže joj da ostane bez ozljeda i da se bolje osjeća tijekom treninga. Osim strukturiranih treninga, Amanda voli biti aktivna kroz različite sportske aktivnosti. Vikendom često surfa, vozi bicikl, planinari ili igra tenis. Takve aktivnosti unose raznolikost u njezinu rutinu i čine kretanje zabavnijim. Na taj način održava formu bez osjećaja monotonije. | Foto: Facebook