FOTO Gipka Amanda oduševila internet svojim 'istezanjem'! Evo kako ostaje u formi za ljeto

Amanda Bisk održava formu kratkim intenzivnim treninzima, svakodnevnim istezanjem i aktivnim životom. Prehrana joj je uglavnom biljna i bazirana na cjelovitim namirnicama. Naglasak stavlja na dosljednost i zdravlje
Amanda Bisk oslanja se na kratke treninge visokog intenziteta kako bi održala kondiciju tijekom cijele godine. Radnim danima često trenira dva puta dnevno po oko 20 minuta. Ujutro radi HIIT vježbe s vlastitom težinom, a kasnije uključuje sprintove ili trčanje. Smatra da je kvaliteta treninga važnija od njegovog trajanja.
| Foto: Facebook
Amanda Bisk oslanja se na kratke treninge visokog intenziteta kako bi održala kondiciju tijekom cijele godine. Radnim danima često trenira dva puta dnevno po oko 20 minuta. Ujutro radi HIIT vježbe s vlastitom težinom, a kasnije uključuje sprintove ili trčanje. Smatra da je kvaliteta treninga važnija od njegovog trajanja. |
Foto: Facebook
Amanda Bisk oslanja se na kratke treninge visokog intenziteta kako bi održala kondiciju tijekom cijele godine. Radnim danima često trenira dva puta dnevno po oko 20 minuta. Ujutro radi HIIT vježbe s vlastitom težinom, a kasnije uključuje sprintove ili trčanje. Smatra da je kvaliteta treninga važnija od njegovog trajanja.
| Foto: Facebook
Velik dio njezine rutine posvećen je istezanju i jogi. Svake večeri odvaja između 30 i 60 minuta za rad na fleksibilnosti i oporavku tijela. Vjeruje da se pokretljivost ne postiže povremeno, nego redovitom praksom.
| Foto: Facebook
Takav pristup pomaže joj da ostane bez ozljeda i da se bolje osjeća tijekom treninga. Osim strukturiranih treninga, Amanda voli biti aktivna kroz različite sportske aktivnosti. Vikendom često surfa, vozi bicikl, planinari ili igra tenis. Takve aktivnosti unose raznolikost u njezinu rutinu i čine kretanje zabavnijim. Na taj način održava formu bez osjećaja monotonije.
| Foto: Facebook
Njezina prehrana uglavnom je vegetarijanska i usmjerena na cjelovite namirnice. Prednost daje svježem voću, povrću i minimalno prerađenoj hrani. Nastoji da svaki obrok sadrži kombinaciju ugljikohidrata, proteina i hranjivih sastojaka. Cilj joj je osigurati dovoljno energije za aktivan životni stil.
| Foto: Facebook
Amanda pažljivo uključuje proteine u svakodnevnu prehranu kako bi podržala oporavak mišića. Najčešće bira namirnice poput graha, leće, jaja, tofua i chia sjemenki. Koristi i nutritivno bogate dodatke poput spiruline te jede mnogo zelenog lisnatog povrća. Takav pristup pomaže joj zadovoljiti potrebe organizma bez oslanjanja na velike količine mesa.
| Foto: Facebook
Za Amandu održavanje forme nije povezano samo s fizičkim izgledom. Tjelovježbu vidi kao način za povećanje energije, poboljšanje raspoloženja i očuvanje zdravlja. Naglašava važnost dosljednosti umjesto ekstremnih dijeta i iscrpljujućih programa vježbanja. Upravo joj taj uravnotežen pristup omogućuje da dugoročno ostane aktivna i zadovoljna.
| Foto: Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook