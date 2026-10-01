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FOTO Glavni kolodvor zasjao u ružičastom u znak podrške borbi protiv raka dojke. Evo tko je bio

S prvim danom listopada počeo je Međunarodni mjesec borbe protiv raka dojke. Zagrebački Glavni kolodvor večeras je zasjao u ružičastom. Tako i ove godine Udruga Pink Life zajedno s HŽ Infrastrukturom obilježava početak mjeseca borbe protiv raka dojke. Cilj je podsjetiti žene na važnost redovitih preventivnih pregleda, samopregleda i ranog otkrivanja bolesti.
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Zagreb: Osvjetljavanje pročelja Glavnog kolodvora u znak borbe protiv raka dojke
Foto Emica Elvedji /PIXSELL
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Foto: Emica Elvedji /PIXSELL
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