FOTO Glavni kolodvor zasjao u ružičastom u znak podrške borbi protiv raka dojke. Evo tko je bio

S prvim danom listopada počeo je Međunarodni mjesec borbe protiv raka dojke. Zagrebački Glavni kolodvor večeras je zasjao u ružičastom. Tako i ove godine Udruga Pink Life zajedno s HŽ Infrastrukturom obilježava početak mjeseca borbe protiv raka dojke. Cilj je podsjetiti žene na važnost redovitih preventivnih pregleda, samopregleda i ranog otkrivanja bolesti.
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Foto Emica Elvedji /PIXSELL
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