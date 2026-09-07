FOTO Hana iz Davora osvojila titulu najgizdavije Šokice 2026.!

Hana Ćelepirović iz Davora odnijela je titulu najgizdavije Šokice 2026. godine. Izbor je održan u nedjelju u Požegi u sklopu 57. festivala Zlatne žice Slavonije, a kandidatkinje su se predstavile u raskošnim narodnim nošnjama
Požeški Trg svete Terezije u nedjelju je bio u znaku slavonske tradicije, pjesme, plesa i bogatih narodnih nošnji. Posljednjeg dana Zlatnih žica Slavonije održana je smotra folklora „Oj, Požego, sve ti je na glasu“, a posebnu pozornost privukao je tradicionalni izbor za najgizdaviju Šokicu.
| Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Požeški Trg svete Terezije u nedjelju je bio u znaku slavonske tradicije, pjesme, plesa i bogatih narodnih nošnji. Posljednjeg dana Zlatnih žica Slavonije održana je smotra folklora „Oj, Požego, sve ti je na glasu“, a posebnu pozornost privukao je tradicionalni izbor za najgizdaviju Šokicu.
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Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Požeški Trg svete Terezije u nedjelju je bio u znaku slavonske tradicije, pjesme, plesa i bogatih narodnih nošnji. Posljednjeg dana Zlatnih žica Slavonije održana je smotra folklora „Oj, Požego, sve ti je na glasu“, a posebnu pozornost privukao je tradicionalni izbor za najgizdaviju Šokicu.
| Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Za ovogodišnju titulu natjecalo se deset kandidatkinja iz različitih slavonskih mjesta, koje su pred publikom predstavile tradicijsko ruho svoga kraja.
| Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Najviše se istaknula Hana Ćelepirović iz Davora, koja je osvojila pobjedničku titulu.
| Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Titula prve pratilje pripala je Andreji Komarec iz Rokovaca, dok je za drugu pratilju izabrana Veronika Fukšić iz Bickog Sela.
| Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Raskošno ukrašene nošnje, tradicijski detalji i ponosno držanje kandidatkinja još su jednom pokazali bogatstvo slavonske kulturne baštine. Izbor nije samo natjecanje u ljepoti, već i prilika za predstavljanje i očuvanje tradicijskog odijevanja i običaja koji se prenose generacijama.
| Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Ovogodišnje, 57. izdanje Zlatnih žica Slavonije održavalo se od 3. do 6. rujna, a tijekom četiri festivalska dana Požega je ugostila niz glazbenih, gastronomskih i folklornih događanja.
| Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Festival je završio upravo nedjeljnim folklornim programom i izborom najgizdavije Šokice, kojim je u središte pozornosti ponovno došla bogata slavonska tradicija.
| Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL