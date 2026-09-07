FOTO Hana iz Davora osvojila titulu najgizdavije Šokice 2026.!

Požeški Trg svete Terezije u nedjelju je bio u znaku slavonske tradicije, pjesme, plesa i bogatih narodnih nošnji. Posljednjeg dana Zlatnih žica Slavonije održana je smotra folklora „Oj, Požego, sve ti je na glasu“, a posebnu pozornost privukao je tradicionalni izbor za najgizdaviju Šokicu. | Foto: Ivica Galovic/PIXSELL