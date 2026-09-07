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SLAVONSKA TRADICIJA

FOTO Hana iz Davora osvojila titulu najgizdavije Šokice 2026.!

Hana Ćelepirović iz Davora odnijela je titulu najgizdavije Šokice 2026. godine. Izbor je održan u nedjelju u Požegi u sklopu 57. festivala Zlatne žice Slavonije, a kandidatkinje su se predstavile u raskošnim narodnim nošnjama
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Požega: ​Hana Ćelepirović​ iz Davora osvojila titulu najgizdavij​e Šokic​e
Požeški Trg svete Terezije u nedjelju je bio u znaku slavonske tradicije, pjesme, plesa i bogatih narodnih nošnji. Posljednjeg dana Zlatnih žica Slavonije održana je smotra folklora „Oj, Požego, sve ti je na glasu“, a posebnu pozornost privukao je tradicionalni izbor za najgizdaviju Šokicu. | Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
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Požeški Trg svete Terezije u nedjelju je bio u znaku slavonske tradicije, pjesme, plesa i bogatih narodnih nošnji. Posljednjeg dana Zlatnih žica Slavonije održana je smotra folklora „Oj, Požego, sve ti je na glasu“, a posebnu pozornost privukao je tradicionalni izbor za najgizdaviju Šokicu. | Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Komentari 1

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