FOTO Grubnić, Severina, Dara Bubamara... evo koje skupe torbice nose poznati iz regije!

Modne kombinacije domaćih i regionalnih poznatih sve češće se vrte oko jednog detalja, luksuzne torbice. Chanel, Hermès, Dior i Bottega Veneta samo su neki od brendova koji dominiraju njihovim outfitima, a svaka od njih priča priču o stilu, statusu i osobnom modnom potpisu. U nastavku donosimo pregled najzanimljivijih torbica koje nose poznata lica
Severina često bira luksuzne modne komade koji privlače pažnju, a među njima se ističe i Bottega Veneta torbica vrijedna oko 2.900 eura.
Uz nju se u kolekciji pojavljuje i Chanel Vanity Bag, čija se cijena kreće oko 4.000 eura.
Dara Bubamara često privlači pažnju svojim luksuznim modnim izborima, a među njima se ističe i Hermès Kelly Touch 25 u Togo koži.
Iva Todorić nosi Hermès Kelly 32, čija se vrijednost procjenjuje na najmanje oko 11.000 eura.
Marko Grubnić nosi Chanel 25 Mini Handbag u bijeloj izvedbi od grained calfskin kože sa zlatnim metalnim detaljima spada među traženije modernije Chanel modele. Cijena se kreće oko 6.300 dolara,
U njegovoj kolekciji nalaze se i komadi kuća poput Hermès i Louis Vuitton.
Nina Badrić često njeguje sofisticiran i bezvremenski stil, a među njezinim modnim izborima ističe se i Dior Medium Lady Dior torbica s remenom. Cijena joj je oko 6.000 eura.
Maja Šuput s nedavnog putovanja u Parizu kombinirala je luksuzne modne komade, uz klasičnu Chanel Classic Flap torbu od kože i Chloé Nile Bracelet narukvicu, dodatno je naglasila svoj prepoznatljiv, elegantan i statement stil.
Bivši ministar Mario Banožić na sudu se pojavio s dizajnerskom torbom koja je privukla pažnju javnosti.
Riječ je o modelu iz Gucci GG Supreme linije, čija se vrijednost procjenjuje na otprilike oko 1.000 do 1.200 eura.
Tamara Kalinić je jedna od najpoznatijih regionalnih fashion influencerica i poznata je po zavidnoj kolekciji luksuznih torbi, a posebno Hermès modela.
U njezinoj kolekciji nalaze se različite verzije Birkin, Kelly i Constance torbi u više veličina i boja, što je i sama više puta pokazala kroz putovanja i modne objave.
Hermès torbe spadaju među najskuplje i najtraženije na svijetu, cijene se kreću otprilike od 10.000 do 30.000+ eura u retailu, dok rijetki modeli i egzotične kože na sekundarnom tržištu mogu ići i višestruko više.
Lana Klingor često njeguje luksuzni i prepoznatljiv modni stil, a među njezinim modnim izborima ističe se i Louis Vuitton Cannes torbica u Reverse Monogram izvedbi.
Na slici je Yves Saint Laurent (YSL) torba vrijedna 2.000 eura
Mia Matić često bira modne komade koji prate trend “quiet luxury” estetike. Među njezinim torbicama ističe se Alaïa torbica u obliku srca, čija se cijena kreće oko 1.100 eura
Bottega Veneta Mini Pouch Clutch, jedan je od prepoznatljivih modela brenda poznat po mekanoj strukturi i statement dizajnu.
Iva Radić nosi Dior Medium Toujours torbicu, model koji se ističe minimalističkim dizajnom i modernom elegancijom, a njegova se cijena kreće oko 3.500 do 3.700 eura.
U kolekciji ima i klasičnu Chanel leather Bowling Bag torbu.
Izabel Kovačić, jedna od najpoznatijih hrvatskih WAGs-ica i poduzetnica, također je vlasnica luksuzne Hermès Birkin torbe.
Riječ je o modelu Raisin Clemence Leather Birkin 35 s Gold Hardware detaljima, čija se vrijednost procjenjuje na oko 18.000 eura.
Dunja Jovanić poznata je po prepoznatljivom modnom stilu i kombiniranju luksuznih i vintage komada.
Među njezinim torbicama ističe se Hermès Birkin, jedan od najprestižnijih modela u svijetu luksuzne mode.
Uz nju nosi i Gucci vintage Leather Jackie handbag.
Zapažena je i njezina Bottega Veneta Andiamo torba, čija se cijena kreće oko 4.900 eura.
