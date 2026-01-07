Obavijesti

ČUDO ARHITEKTURE

FOTO Hotel koji se svake godine otopi: IceHotel izgleda kao umjetnička galerija od leda

Icehotel u Jukkasjärviju, na sjeveru Švedske, jedno je od najneobičnijih i najfascinantnijih mjesta za boravak na svijetu. Smješteno oko 200 km sjeverno od Arktičkog kruga, ovaj hotel kombinira umjetnost, arhitekturu i prirodnu čaroliju na način poput nijednog drugog smještaja na planetu
Icehotel je prvi i najveći hotel izgrađen od snijega i leda u svijetu, a njegovo ime odražava upravo to, cijela struktura, uključujući sobe, zidove, namještaj, pa čak i čaše u baru, izrađena je od kristalno čistog leda iz obližnje rijeke Torne. | Foto: Booking
