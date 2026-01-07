FOTO Hotel koji se svake godine otopi: IceHotel izgleda kao umjetnička galerija od leda

Icehotel u Jukkasjärviju, na sjeveru Švedske, jedno je od najneobičnijih i najfascinantnijih mjesta za boravak na svijetu. Smješteno oko 200 km sjeverno od Arktičkog kruga, ovaj hotel kombinira umjetnost, arhitekturu i prirodnu čaroliju na način poput nijednog drugog smještaja na planetu
Icehotel je prvi i najveći hotel izgrađen od snijega i leda u svijetu, a njegovo ime odražava upravo to, cijela struktura, uključujući sobe, zidove, namještaj, pa čak i čaše u baru, izrađena je od kristalno čistog leda iz obližnje rijeke Torne. |
Svake jeseni lokalni timovi i međunarodni umjetnici prikupljaju tone leda i snijega iz rijeke, a zatim tijekom zime ručno oblikuju jedinstvene sobe i dvorane.
Svaka soba je prava instalacija, svojevrsno umjetničko djelo s vlastitom temom i pričom.
Prolaskom zime hotel se ponovo “topi” i vraća u rijeku, čineći ovaj ciklus izgradnje i nestajanja dijelom čarolije destinacije.
Osim sezonskog dijela hotela koji posluje od prosinca do travnja, Icehotel 365 omogućuje posjetiteljima da iskuse ledeni svijet tijekom cijele godine zahvaljujući stalnoj temperaturi od oko −5 °C i sustavu hlađenja na solarni pogon.
U originalnom “ledenom” dijelu hotela sobe drže temperaturu između −5 °C i −8 °C, a gosti spavaju na krevetima od leda s izolacijom: debelim madracem, sobovim krznom i termo vrećama za spavanje.
U sklopu Icehotela također postoje i topli, tradicionalni smještaji s grijanim kupaonicama, TV-om i Wi-Fi-jem, odlična opcija za one koji žele kombinirati avanturu i udobnost.
Tijekom ljetnih mjeseci možete doživjeti i polarnu noć (midnight sun), sunce koje ne zalazi, što predstavlja potpuno drugačije, ali jednako magično iskustvo prirode.
U restoranu Icehotela poslužuju se tradicionalna jela švedske i arktičke kuhinje pripremljena od lokalnih sastojaka poput svježe ribe i divljači, što je savršen način da se ugrije tijelo i duh nakon hladnog dana provedenog u ledenom carstvu.
Icehotel je mnogo više od hotela, to je mjestom gdje umjetnost, priroda i avantura stvaraju nezaboravno iskustvo.
