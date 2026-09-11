FOTO Hrvatski biser na popisu najljepših vodopada na svijetu

Od moćnih slapova na granici Argentine i Brazila do skrivenih kaskada usred džungle Laosa, neki vodopadi izgledaju gotovo nestvarno. Putnici su izdvojili mjesta koja su ih posebno oduševila, a na popisu se našao i jedan hrvatski biser. Popis je nastao na temelju iskustava s Reddita, Tripadvisora i AllTrailsa te putopisnih blogova
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U nastavku donosimo najnestvarnije slapove na svijetu.
| Foto: 123RF
U nastavku donosimo najnestvarnije slapove na svijetu. |
Foto: 123RF
U nastavku donosimo najnestvarnije slapove na svijetu.
| Foto: 123RF
IGUAZU, ARGENTINA I BRAZIL.
Usred prašume na granici Argentine i Brazila nalazi se golemi sustav Iguazu, koji čini oko 275 slapova. Najpoznatiji dio je Garganta del Diablo, odnosno Vražje grlo, gdje voda pada s visine od oko 80 metara, a prizor često prati golema količina maglice i duge.
| Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
Slapovi se mogu obilaziti iz dvaju nacionalnih parkova – iz Foz do Iguaçua u Brazilu i Puerto Iguazúa u Argentini. Izvorni članak navodi da je brazilska strana manja i za obilazak je dovoljno nekoliko sati, dok argentinska nudi mnogo više staza i pogleda iz neposredne blizine pa joj vrijedi posvetiti veći dio dana. Do oba parka moguće je stići autobusom ili taksijem, a prelazak granice omogućuje obilazak obje strane.
| Foto: 123RF
KUANG SI, LAOS.
U džungli nedaleko od Luang Prabanga kriju se kaskade Kuang Si, okružene tropskom vegetacijom i vapnenačkim stijenama. Posebno su poznate po intenzivnoj plavkastoj boji vode tijekom sušnog razdoblja.
| Foto: 123RF
Od Luang Prabanga do njih treba otprilike 45 minuta, a može se stići tuk-tukom, kombijem ili drugim prijevozom. Ulaz za strane posjetitelje iznosi 60.000 kipa. Izvor preporučuje posjet tijekom sušne sezone, od prosinca do svibnja, kada je voda najpoznatije plave boje. Tijekom kišne sezone voda može postati mutnija, a zbog snažnog protoka pojedini dijelovi mogu biti teže dostupni.
| Foto: 123RF
VICTORIJINI SLAPOVI, ZIMBABVE I ZAMBIJA.
Slavni Viktorijini slapovi nalaze se na rijeci Zambezi, na granici Zambije i Zimbabvea, a poznati su i pod lokalnim nazivom Mosi-oa-Tunya, odnosno „dim koji grmi”. Ogromna količina vode stvara gustu vodenu prašinu koja se može vidjeti iz velike udaljenosti.
| Foto: Hrvoje Jurić
Najbolje je posjetiti ih od studenog do travnja ako ih želite vidjeti s puno vode. Najveći protok obično je oko ožujka i travnja. U razdoblju nižeg vodostaja moguće je posjetiti i Devil's Pool, prirodni bazen tik uz rub slapa, kada sigurnosni uvjeti to dopuštaju. Zambijska strana zahtijeva barem tri do četiri sata obilaska zbog brojnih staza, dok zimbabveanska strana obuhvaća veći dio glavnih pogleda na slapove.
| Foto: Hrvoje Jurić
PLITVIČKA JEZERA, HRVATSKA.
Na svjetskom popisu našla su se i Plitvička jezera. U izvornom tekstu ističe se više od 90 slapova, 16 jezera smaragdne boje i guste šume zbog kojih cijelo područje djeluje poput prizora iz bajke. Nacionalni park podijeljen je na Gornja i Donja jezera, a za obilazak treba izdvojiti barem nekoliko sati.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Autorica prenosi preporuku da se obilazak započne na Ulazu 1 kod Donjih jezera, odakle se dolazi i do Velikog slapa te brojnih vidikovaca. Preporučuje se i kupnja ulaznice preko interneta unaprijed kako bi se izbjeglo čekanje.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
WEEPING WALL, HAVAJI.
Weeping Wall na havajskom otoku Kauai puno je zahtjevniji pothvat. Riječ je o području poznatom i kao Blue Hole ili Mount Waiʻaleʻale, gdje se niz tankih slapova poput zavjese spušta niz zelene stijene vulkanskog kratera.
| Foto: 123RF
Stazu dugu oko šest milja, odnosno gotovo deset kilometara, dok je AllTrails trenutačno vodi kao rutu od oko pet milja. Teren je blatnjav, sklizak, udaljen i nije namijenjen početnicima. Do početka staze preporučuje se vozilo s visokim podvozjem i pogonom na sva četiri kotača, a na putu se prelaze vodeni tokovi.
| Foto: 123RF
HAVASU FALLS, ARIZONA.
Tirkizna voda Havasu Fallsa u snažnom je kontrastu s crvenim stijenama Arizone. Slap se nalazi unutar rezervata Havasupai u Grand Canyonu, a do njega se ne može jednostavno doći automobilom. Posjet uključuje dugu pješačku rutu, a tijekom putovanja mogu se vidjeti i drugi slapovi u tom području.
| Foto: 123RF
Najugodniji mjeseci su travanj, svibanj, kraj rujna i listopad. Organizacija 'SAVE Havasupai Horses i putnika' upozorava na loše postupanje prema konjima i mazgama koji prenose prtljagu te se kao alternativa spominje helikopterski prijevoz stvari.
| Foto: 123RF
SELJALANDSFOSS, ISLAND.
Na južnoj obali Islanda nalazi se Seljalandsfoss, slap visok oko 60 metara koji pada preko visoke stijene, a njegova je posebnost staza kojom se u toplijem dijelu godine može proći iza vodene zavjese.
| Foto: 123RF
Ulaz se ne naplaćuje, no svakako preporučuje kabanicu jer je gotovo nemoguće ostati potpuno suh. Zimi pristup može biti zahtjevniji, a staza iza slapa zatvara se kada led i ledenice predstavljaju opasnost.
Posebno se preporučuju ljetne večeri zbog svjetlosti, premda tada treba računati na više posjetitelja. Od Reykjavíka je slap udaljen približno dva sata vožnje i moguće ga je posjetiti automobilom, kamperom ili organiziranim izletom.
| Foto: 123RF
TUGELA SLAPOVI, JUŽNA AFRIKA.
Tugela slapovi u planinama Drakensberg spušta se ukupno 948 metara u pet etapa te se smatra drugim najvišim slapom na svijetu. Nalazi se na području Royal Natal National Parka.
| Foto: 123RF
Do slapa vodi višesatna planinarska ruta koja može trajati oko osam sati, a jedan od izazovnijih dijelova uključuje penjanje metalnim lančanim ljestvama. Za neke prilazne ceste preporučuje se vozilo s pogonom na sva četiri kotača zbog grubog i neasfaltiranog terena.
Vrh se nalazi na vrlo velikoj nadmorskoj visini pa vrijeme može biti potpuno drukčije nego u dolini, uključujući mogućnost snijega tijekom hladnijih mjeseci. Zato se preporučuje slojevita i odgovarajuća planinarska odjeća.
| Foto: 123RF
BAN GIỐC, VIJETNAM I KINA.
Na granici Vijetnama i Kine prostire se Ban Giốc, sustav višeslojnih slapova okružen vapnenačkim krškim brdima, bujnom vegetacijom i vodenom maglicom. Glavni dio slapa spušta se preko nekoliko vapnenačkih razina.
Iz grada Cao Bằng do slapa potrebno je otprilike dva do tri sata autobusom, kombijem ili taksijem. Ulaznica iznosi oko 45.000 vijetnamskih donga, a za dodatnih 50.000 moguće je uzeti kratku vožnju splavom koja posjetitelje dovodi bliže podnožju slapa.
| Foto: 123RF
U blizini se nalazi i hram odnosno pagoda Phat Tich Truc Lam. Kao posebno dobro vrijeme za posjet izvor izdvaja rujan i listopad, kada slap nakon kišne sezone još ima snažan protok. Tijekom najkišnijih mjeseci voda može biti smeđa i vrlo snažna, dok je u sušnoj sezoni protok slabiji.
| Foto: 123RF
DETTIFOSS, ISLAND.
Dettifoss se smatra najmoćnijim slapom Europe. Visok je oko 44 do 45 metara i širok približno 100 metara, a golema količina vode koja prolazi preko tamnih vulkanskih stijena stvara prizor zbog kojeg se vibracije mogu osjetiti i na okolnim stijenama.
| Foto: 123RF
Nalazi se u Nacionalnom parku Vatnajökull i do njega vode označene staze s istočne i zapadne strane. Preporučuje se da posjet spojite sa slapom Selfoss, koji se nalazi uzvodno.
Ljeto je praktičnije razdoblje za obilazak jer zimski uvjeti mogu zatvoriti ili znatno otežati pristupne ceste.
| Foto: 123RF
GOCTA FALLS, PERU.
Gocta se skriva među zelenim planinama i maglenim šumama peruanske Amazone. Visoka je oko 771 metar i sastoji se od dva velika pada, zbog čega se ubraja među najviše slapove na svijetu. Šira javnost za nju je doznala tek početkom 2000-ih.
| Foto: 123RF
Razdoblje s povoljnim vremenom preporučuje travanj, svibanj i lipanj, dok se u srpnju i kolovozu savjetuje krenuti rano kako bi se izbjegle veće gužve. Cocachimba je jedno od glavnih polazišta za posjet, a hodanje do slapa i natrag traje otprilike pet i pol do šest sati.
Jedna od ruta navodi se let iz Lime do Jaéna, nakon čega slijedi još nekoliko sati vožnje prema području slapa.
| Foto: 123RF
YOSEMITE FALLS, KALIFORNIJA.
Yosemite Falls jedan je od zaštitnih znakova Nacionalnog parka Yosemite. Slap je zapravo sastavljen od tri dijela – Upper Yosemite Fallsa, srednjih kaskada i Lower Yosemite Fallsa – a ukupno se spušta 740 metara. Time je jedan od najviših slapova Sjeverne Amerike.
Slap se može vidjeti s brojnih mjesta u dolini, uključujući Yosemite Village i područje Yosemite Valley Lodgea. Do podnožja donjeg dijela vodi lagana kružna staza duga oko 1,6 kilometara, čiji je dio prilagođen osobama u invalidskim kolicima.
| Foto: 123RF
Za znatno zahtjevniju avanturu moguće je krenuti do vrha Yosemite Fallsa. Ruta je duga oko 11,6 kilometara povratno i traje šest do osam sati. Proljeće je najbolje vrijeme za slap jer tada topljenje snijega donosi najviše vode, dok krajem ljeta slap često gotovo potpuno presuši.
Navodi da je između svibnja i rujna potrebna rezervacija za ulazak, ali Nacionalni park Yosemite za 2026. više ne zahtijeva rezervaciju za ulazak u park.
| Foto: 123RF