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ČUDA PRIRODE

FOTO Hrvatski biser na popisu najljepših vodopada na svijetu

Od moćnih slapova na granici Argentine i Brazila do skrivenih kaskada usred džungle Laosa, neki vodopadi izgledaju gotovo nestvarno. Putnici su izdvojili mjesta koja su ih posebno oduševila, a na popisu se našao i jedan hrvatski biser. Popis je nastao na temelju iskustava s Reddita, Tripadvisora i AllTrailsa te putopisnih blogova
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FOTO Hrvatski biser na popisu najljepših vodopada na svijetu
U nastavku donosimo najnestvarnije slapove na svijetu. | Foto: 123RF
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U nastavku donosimo najnestvarnije slapove na svijetu. | Foto: 123RF
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