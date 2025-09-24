FOTO Hrvatski fitness treneri zbog kojih se žene znoje i u teretani i na Instagramu

U hrvatskoj fitness sceni pojavili su se treneri koji osvajaju pažnju ne samo svojim stručnim znanjem, nego i karizmom na društvenim mrežama. Njihovi treninzi i motivacijski savjeti privlače žene i muškarce koji prate svaki njihov korak, od teretane do Instagrama
Antonio Perić, poznat kao @perkytrener, hrvatski je fitness trener specijaliziran za mršavljenje žena.
Kroz svoj Instagram profil, s više od 4.500 pratitelja, dijeli motivacijske objave, savjete o prehrani i treningu te uspješne transformacije svojih klijentica.
Njegov pristup kombinira stručnost s osobnim angažmanom, što mu omogućuje izgradnju snažne zajednice i utjecaja u fitness industriji.
Vilim Puclin je bodybuilder koji je u javnosti stekao pažnju ne samo svojim fizičkim transformacijama nego i pričom o promjenama koje je prošao, od toga da su ga drugi ismijavali, do toga da sada ljudi traže savjete od njega.
Vilim Puclin je hrvatski bodybuilder i fitness trener, aktivan online i na društvenim mrežama pod imenom @vilimpuclin.
Na Instagramu Vilim se predstavlja kao Online & Privatni Fitness Trener. Njegove objave pokrivaju razne aspekte fitnessa, transformacije klijenata, detalje treninga, savjete o prehrani, motivacijske poruke, ali i stvarne situacije iz njegova procesa
S preko 9.800 pratitelja, njegov profil služi i kao platforma za suradnje i partnerske promocije, gdje pratiocima nudi provjerene preporuke za trening, prehranu i suplementaciju.
Lucian Cvjetičanin, poznat na Instagramu kao lucian_fitness, zanimljiv je primjer mlade osobe koja je odlučila slijediti vlastitu strast umjesto standardnog akademskog puta
Sa samo 21 godinom odbacio je mogućnost da nastavi studij kineziologije na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu (KIF), shvativši već nakon prvog semestra da nastava, barem u formi u kojoj je on doživljava, nije ono što želi.
Njegov interes za ljudsko tijelo i anatomiju probudio se nakon ozljede skočnog zgloba, što ga je natjeralo da istražuje biomehaniku, funkciju mišića i rehabilitacijske vježbe. Rukomet je bio sport u kojem je aktivno sudjelovao od djetinjstva, ali ozljeda je preokrenula njegov fokus, ne samo na vlastitu formu, već na to kako pomoći drugima.
Lucianov rad s ljudima uključuje transformacije: pomaganje onima koji žele izgubiti više od 20 kilograma, kao i onima koji žele izgraditi mišićnu masu i poboljšati tjelesni izgled.
On naglašava kako rezultati, iako važni, nisu sve, ključno mu je da svatko vidi svoj napredak, makar bio i mali, jer konsekventnost, motivacija i rad donose trajne promjene.
Dino Hrenar jedan je od poznatijih fitness trenera u Hrvatskoj, specijaliziran za mršavljenje i izgradnju mišićne mase.
Kao magistar kineziologije, svoju stručnost prenosi kroz individualne programe treninga i prehrane, a zahvaljujući društvenim mrežama, uspio je okupiti zajednicu od više od 17 tisuća pratitelja.
Na Instagramu, gdje se predstavlja pod imenom @dinohrenar_fitness, svakodnevno dijeli savjete, motivacijske objave i rezultate rada svojih klijenata.
Njegov pristup kombinira znanstveno utemeljena znanja s praktičnim iskustvom, a naglasak stavlja na održivost rezultata i dugoročne promjene životnih navika. Kroz online coaching i aplikaciju, omogućuje klijentima da prate svoje treninge, prehranu i napredak, bez obzira na to gdje se nalaze.
Osim rada s pojedincima, Dino surađuje i s brendom GymBeam Hrvatska, s kojim često promovira proizvode i dodatke prehrani. Svojom prisutnošću na društvenim mrežama, profesionalnim pristupom i rezultatima koje pokazuje, uspio je izgraditi prepoznatljiv brend i pozicionirati se kao jedan od trenera kojemu se mnogi obraćaju kada žele promijeniti svoje tijelo i životni stil.
Rene Javorić Ilić, poznat kao @rene.thecoach, online je fitness trener specijaliziran za transformacije tijela i postizanje dugoročnih rezultata.
Kroz svoj Instagram profil dijeli savjete o treningu, prehrani i mentalnom sklopu potrebnom za uspjeh.
Njegov pristup temelji se na individualiziranim planovima koji su prilagođeni svakom klijentu.
Kao dodatnu vrijednost, nudi i mentorstvo za one koji žele postati fitness treneri.
