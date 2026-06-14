ZAGREB I mladi i stari vježbali jogu za zdraviji i aktivniji život

Besplatno zajedničko vježbanje, demonstracije i radionice okupili su građane svih generacija na Bundeku, a ovogodišnja tema bila je "Joga za zdravo i aktivno starenje"
U zagrebačkom parku Bundek održana je središnja proslava Međunarodnog dana joge koja je okupila brojne građane željne rekreacije, opuštanja i zdravog načina života. Manifestaciju su organizirali Veleposlanstvo Indije u Zagrebu i Ministarstvo AYUSH Vlade Indije u suradnji s brojnim partnerima i udrugama.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
U zagrebačkom parku Bundek održana je središnja proslava Međunarodnog dana joge koja je okupila brojne građane željne rekreacije, opuštanja i zdravog načina života. Manifestaciju su organizirali Veleposlanstvo Indije u Zagrebu i Ministarstvo AYUSH Vlade Indije u suradnji s brojnim partnerima i udrugama. |
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
U zagrebačkom parku Bundek održana je središnja proslava Međunarodnog dana joge koja je okupila brojne građane željne rekreacije, opuštanja i zdravog načina života. Manifestaciju su organizirali Veleposlanstvo Indije u Zagrebu i Ministarstvo AYUSH Vlade Indije u suradnji s brojnim partnerima i udrugama.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Posjetitelji su imali priliku sudjelovati u zajedničkom vježbanju, pratiti demonstracije različitih stilova joge te učiti od domaćih i međunarodnih instruktora. Za sve sudionike bile su osigurane besplatne majice, indijski zalogaji i čaj, a mnogi su na Bundek stigli sa svojim prostirkama kako bi zajedno obilježili ovaj međunarodni događaj.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Ovogodišnja tema, „Joga za zdravo i aktivno starenje”, stavila je naglasak na važnost redovite tjelesne aktivnosti, mentalne ravnoteže i očuvanja kvalitete života u svim životnim dobima. Organizatori su istaknuli kako je cilj potaknuti što više ljudi da kroz jogu pronađu način za smanjenje stresa, jačanje otpornosti i brigu o vlastitom zdravlju.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Obilježavanje Međunarodnog dana joge nije se zadržalo samo u Zagrebu. Tijekom lipnja programi su održani na više od 60 lokacija diljem Hrvatske, uključujući Novigrad, Komižu, Slunj i Lovran, čime je dodatno promoviran aktivan način života i zdravstveni turizam.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Međunarodni dan joge obilježava se diljem svijeta od 2015. godine, nakon što je Opća skupština Ujedinjenih naroda prihvatila inicijativu Vlade Indije. Danas predstavlja globalni podsjetnik na važnost povezivanja tijela i uma te na dobrobiti koje joga može donijeti svakodnevnom životu.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL