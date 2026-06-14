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SVJETSKI DAN JOGE

ZAGREB I mladi i stari vježbali jogu za zdraviji i aktivniji život

Besplatno zajedničko vježbanje, demonstracije i radionice okupili su građane svih generacija na Bundeku, a ovogodišnja tema bila je "Joga za zdravo i aktivno starenje"
Zagreb: Međunardni dan joge 2026 obilježen u parku Bundek
U zagrebačkom parku Bundek održana je središnja proslava Međunarodnog dana joge koja je okupila brojne građane željne rekreacije, opuštanja i zdravog načina života. Manifestaciju su organizirali Veleposlanstvo Indije u Zagrebu i Ministarstvo AYUSH Vlade Indije u suradnji s brojnim partnerima i udrugama. | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
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U zagrebačkom parku Bundek održana je središnja proslava Međunarodnog dana joge koja je okupila brojne građane željne rekreacije, opuštanja i zdravog načina života. Manifestaciju su organizirali Veleposlanstvo Indije u Zagrebu i Ministarstvo AYUSH Vlade Indije u suradnji s brojnim partnerima i udrugama. | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Komentari 1

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