FOTO Ibrahimović ljetuje u ovoj raskošnoj vili na Lošinju: Ima privatnog chefa i batlera

Zlatan Ibrahimović i njegova partnerica su za boravak u Hrvatskoj odabrali Captain's Villu Rouge, luksuznu vilu smještenu u uvali Čikat na Lošinju. Ima sedam luksuznih suiteova, okružena je mediteranskim vrtom, a na raspolaganju su grijani bazen, privatni wellness, batler i chef, uz pogled na tirkizno more
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Zlatan Ibrahimović i ove je godine dio ljeta odlučio provesti na hrvatskoj obali u luskuznoj vili.
| Foto: Instagram/iv_perencevic
Zlatan Ibrahimović i ove je godine dio ljeta odlučio provesti na hrvatskoj obali u luskuznoj vili. |
Foto: Instagram/iv_perencevic
Zlatan Ibrahimović i ove je godine dio ljeta odlučio provesti na hrvatskoj obali u luskuznoj vili.
| Foto: Instagram/iv_perencevic
Naime, Captain's Villa Rouge jedinstvena je rezidencija sa sedam luksuznih suiteova koju je projektirao poznati bečki arhitekt Friedrich Sigmund.
| Foto: Lošinj hotels & villas
Vila je sačuvana u svom izvornom obliku, a pažljivo je obnovljena kako bi zadržala svoju povijesnu vrijednost i bezvremensku eleganciju. Okružena je očaravajućim mediteranskim vrtom, dok se oko cijele vile proteže prostrana terasa, smještena u hladu stabala limuna i stvorena za potpuno opuštanje.
| Foto: Lošinj hotels & villas
U bujnom zelenilu nalazi se i grijani vanjski bazen koji dodatno upotpunjuje luksuzni ambijent.
| Foto: Lošinj hotels & villas
Poseban doživljaj pruža gastronomija. Gosti mogu prepustiti pripremu vrhunskih jela privatnom chefu koji u vanjskoj kuhinji priprema hranu pred njihovim očima.
| Foto: Lošinj hotels & villas
Za večernje trenutke tu je elegantan terrazzo pod s vintage uzorkom, smješten pod raskošnim Murano staklenim lusterima, na kojem se može i zaplesati.
| Foto: Lošinj hotels & villas
Blagovaonica sa staklenim stijenama pruža jedinstven ambijent, okružena stoljetnim borovima i s pogledom na tirkizno more.
| Foto: Lošinj hotels & villas
Ljubitelji pomorske baštine posebno će uživati u glavnoj spavaćoj sobi The Captain, koja pažljivo odabranim nautičkim detaljima odaje počast bogatoj pomorskoj povijesti vile.
| Foto: Lošinj hotels & villas
Kupaonice su ukrašene dragim kamenjem koje simbolizira blaga donesena s dalekih putovanja, kao i snažan utjecaj pomorskih ekspedicija na razvoj otoka.
| Foto: Lošinj hotels & villas
Villa Rouge nudi: sedam luksuznih suiteova raspoređenih na tri etaže, sa zasebnim ulazima te kuhinjom, blagovaonicom i dnevnim boravkom na svakoj etaži, raskošne interijere oplemenjene elegantnim mramornim i drvenim površinama, prostrani mediteranski vrt i velike terase s očaravajućim pogledom na uvalu Čikat, grijani vanjski bazen s ležaljkama, suncobranima i jacuzzijem, vanjsku blagovaonicu s prostorom za roštilj, privatni wellness sa saunom i parnom kupelji, ekskluzivnu uslugu batlera dostupnu 24 sata dnevno, certificiranog pri International Butler Academy, na zahtjev, privatnog chefa dostupnog 24 sata dnevno na zahtjev, ograđeno imanje s 24-satnim videonadzorom, pristup dodatnim sadržajima i uslugama Boutique Hotela Alhambra.
| Foto: Lošinj hotels & villas
Foto Lošinj hotels & villas
Foto Lošinj hotels & villas
Foto Lošinj hotels & villas
Foto Lošinj hotels & villas
Foto Lošinj hotels & villas
Foto Lošinj hotels & villas
Foto Lošinj Hotels & Villas
Foto Lošinj Hotels & Villas