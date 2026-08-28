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Kakav luksuz!

FOTO Ibrahimović ljetuje u ovoj raskošnoj vili na Lošinju: Ima privatnog chefa i batlera

Zlatan Ibrahimović i njegova partnerica su za boravak u Hrvatskoj odabrali Captain's Villu Rouge, luksuznu vilu smještenu u uvali Čikat na Lošinju. Ima sedam luksuznih suiteova, okružena je mediteranskim vrtom, a na raspolaganju su grijani bazen, privatni wellness, batler i chef, uz pogled na tirkizno more
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FOTO Ibrahimović ljetuje u ovoj raskošnoj vili na Lošinju: Ima privatnog chefa i batlera
Zlatan Ibrahimović i ove je godine dio ljeta odlučio provesti na hrvatskoj obali u luskuznoj vili. | Foto: Instagram/iv_perencevic
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Zlatan Ibrahimović i ove je godine dio ljeta odlučio provesti na hrvatskoj obali u luskuznoj vili. | Foto: Instagram/iv_perencevic
Komentari 10

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