FOTO Ibrahimović ljetuje u ovoj raskošnoj vili na Lošinju: Ima privatnog chefa i batlera

Villa Rouge nudi: sedam luksuznih suiteova raspoređenih na tri etaže, sa zasebnim ulazima te kuhinjom, blagovaonicom i dnevnim boravkom na svakoj etaži, raskošne interijere oplemenjene elegantnim mramornim i drvenim površinama, prostrani mediteranski vrt i velike terase s očaravajućim pogledom na uvalu Čikat, grijani vanjski bazen s ležaljkama, suncobranima i jacuzzijem, vanjsku blagovaonicu s prostorom za roštilj, privatni wellness sa saunom i parnom kupelji, ekskluzivnu uslugu batlera dostupnu 24 sata dnevno, certificiranog pri International Butler Academy, na zahtjev, privatnog chefa dostupnog 24 sata dnevno na zahtjev, ograđeno imanje s 24-satnim videonadzorom, pristup dodatnim sadržajima i uslugama Boutique Hotela Alhambra. | Foto: Lošinj hotels & villas