FOTO Otvoren je Ice Wonderland u Varaždin: Najveće i najljepše klizalište u Hrvatskoj

Svjetski poznati cirkuski klizači i umjetnici iz Dubaija zapalili su ledenu pozornicu i oduševili sve okupljene na svečanom otvorenju najvećeg klizališta u Hrvatskoj i regiji
Svečanost je svojim dolaskom uveličao gradonačelnik Varaždina g. Neven Bosilj koji je u svojim pozdravnim riječima istaknuo koliko je važno što Varaždin i ove godine donosi jedinstvenu zimsku atrakciju koja nadilazi okvire Hrvatske.
| Foto: PR
Foto: PR
| Foto: PR
Uz gradonačelnika Bosilja, direktor Ice Wonderland klizališta Natko Bošnjak, prerezao je vrpcu čime je službeno otvorena sezona klizanja.
| Foto: PR
Pod svjetlima reflektora, uz najavu voditelja Frane Ridjana započeo je pravi show, svjetski poznati cirkuski klizači i umjetnici iz Dubaija oduševili su publiku i zapalili ledenu pozornicu sinkroniziranim točkama, akrobacijama, vatrenim performansom i impresivnim nastupima na štulama.
| Foto: PR
Svaka točka izazivala je gromoglasan pljesak, a najmlađi su se posebno razveselili veselim Ice Wonderland maskotama, pingvinima na klizaljkama koji su dijelili čokoladna iznenađenja, klizali i veselo se fotografirali s djecom.
| Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Pred Varaždincima i svim gostima Adventa u Varaždinu gotovo su dva mjeseca prepunih sadržaja, od škole klizanja za najmlađe i hokejaških treninga za sportske entuzijaste, do plesnih disco večeri na ledu uz DJ-e i svjetlosne efekte.
| Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Uz to, očekuju nas i brojni zabavni obiteljski programi te slatka druženja s maskotama, što Advent u Varaždinu, koji je prethodne dvije godine proglašen najljepšim u Hrvatskoj, pretvara u nezaobilazno mjesto i ove zime.
| Foto: PR
Ako je suditi prema prvoj večeri, očekuje nas čarobno razdoblje u kojem će se na klizanju stvarati uspomene koje će se dugo prepričavati.
| Foto: Samir Ceric Kovacevic
