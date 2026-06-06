FOTO Idealne ljetne destinacije za prvo putovanje s vašim partnerom prema Bookingu

Prema anketi Booking.com-a, više od dvije trećine putnika putovalo bi kako bi testiralo kompatibilnost u vezi. Zato je razvijen “Couples’ Holiday Success” indeks koji ocjenjuje destinacije po više kriterija
U nastavku pogledajte najbolje destinacije za romantično putovanje s partnerom.
| Foto: Canva/123RF
U nastavku pogledajte najbolje destinacije za romantično putovanje s partnerom. |
Foto: Canva/123RF
U nastavku pogledajte najbolje destinacije za romantično putovanje s partnerom.
| Foto: Canva/123RF
LAKE GARDA, ITALIJA Lake Garda je najveće jezero u Italiji i jedno od najromantičnijih mjesta u Europi. Okruženo je planinama, vinogradima i slikovitim gradićima. Idealno je za vožnje brodom, šetnje uz obalu i opuštene večere uz zalazak sunca. Parovi ga biraju zbog mirne, ali elegantne atmosfere.
| Foto: 123RF
BLED, SLOVENIJA Bled je poznat po bajkovitom jezeru s otočićem i crkvom u sredini. Okružen je Alpama koje mu daju poseban romantični ugođaj. Vožnja tradicionalnim čamcem “pletna” i šetnja oko jezera su nezaobilazni. Idealno je mjesto za miran i intiman bijeg.
| Foto: 123RF
ESSAOUIRA, MAROKO Essaouira je obalni grad s opuštenom atmosferom i bijelo-plavom arhitekturom. Poznat je po vjetrovitim plažama i UNESCO zaštićenoj medini. Stari grad nudi savršene uvjete za romantične šetnje. Spoj mora, kulture i autentičnosti čini ga posebnim.
| Foto: 123RF
GIETHOORN, NIZOZEMSKA Giethoorn se često naziva “Venecija Nizozemske” jer nema cesta, samo kanale. Kretanje brodom kroz selo stvara jedinstvenu romantičnu atmosferu. Kućice sa slamnatim krovovima i cvjetni vrtovi djeluju poput razglednice. Idealno je za miran i neobičan odmor.
| Foto: 123RF
KOTOR, CRNA GORA Kotor smješten je u spektakularnom zaljevu okruženom planinama. Stari grad odiše srednjovjekovnim šarmom i uskim kamenim ulicama. Uspon na tvrđavu pruža nezaboravan pogled na more. Savršen je za parove koji vole povijest i prirodu.
| Foto: 123RF
TULUM, MEKSIKO Tulum nudi karipske plaže, boho atmosferu i opušten stil života. Poznat je po majanskim ruševinama uz more. Luksuzni eko resorti i wellness sadržaji čine ga popularnim među parovima. Idealno mjesto za romantiku i opuštanje.
| Foto: 123RF
SANTORINI, GRČKA Santorini je poznat po bijelim kućicama i plavim kupolama. Zalasci sunca u Oiji smatraju se jednima od najljepših na svijetu. Vulkan stvara dramatične pejzaže i crne plaže. Česta je destinacija za medeni mjesec.
| Foto: 123RF
AMALFI OBALA, ITALIJA Amalfi obala poznata je po dramatičnim liticama i šarenim gradićima. Ceste uz obalu nude spektakularne poglede na more. Positano i Ravello posebno su romantični. Ovo je jedno od najljepših obalnih područja u Europi.
| Foto: 123RF
SEYCHELLES Seychelles su tropski otoci u Indijskom oceanu. Bijele plaže i tirkizno more stvaraju rajski ugođaj. Privatnost i luksuz čine ih idealnima za parove. Priroda je netaknuta i izuzetno fotogenična.
| Foto: 123RF
VENECIJA, ITALIJA Venecija je jedan od najromantičnijih gradova na svijetu. Kanali i gondole stvaraju jedinstvenu atmosferu. Povijesne palače i mostovi dodatno pojačavaju šarm. Idealna je za klasični romantični odmor.
| Foto: 123RF
DUBROVNIK, HRVATSKA Dubrovnik je poznat kao “biser Jadrana”. Stari grad pod UNESCO zaštitom nudi povijest i prekrasne poglede na more. Šetnja Stradunom uvečer posebno je romantična. Savršena destinacija za spoj kulture i mora.
| Foto: 123RF
QUEENSTOWN, NOVI ZELAND Queenstown okružen je planinama i jezerima. Iako je poznat po avanturama, vrlo je romantičan. Vinogradi i vožnje brodom nude opuštanje. Idealno za aktivne parove.
| Foto: 123RF
CINQUE TERRE, ITALIJA Cinque Terre čini pet šarenih sela na liticama Ligurske obale. Staze uz more nude spektakularne poglede. Svako selo ima poseban šarm i atmosferu. Idealno je za šetnje i fotografiranje.
| Foto: 123RF
VERONA, ITALIJA Verona je poznata kao grad Romea i Julije. Julijin balkon privlači zaljubljene iz cijelog svijeta. Povijesni centar odiše romantikom. Savršena je za kulturno-romantični odmor.
| Foto: 123RF
KYOTO, JAPAN Kyoto je grad hramova i zen vrtova. U proljeće trešnje stvaraju posebnu romantičnu atmosferu. Tradicionalne četvrti čuvaju duh starog Japana. Spoj je mira, kulture i prirode.
| Foto: 123RF
MARRAKECH, MAROKO Marrakech je živahan i šaren grad. Soukovi i vrtovi stvaraju egzotičan ugođaj. Luksuzni riadi nude privatnost i romantiku. Idealno za intenzivno i drugačije iskustvo.
| Foto: 123RF
POSITANO, ITALIJA Positano je poznat po kućama koje se spuštaju niz litice. Pastelne boje i more stvaraju razglednički prizor. Restorani i plaže vrlo su romantični. Jedno je od najljepših mjesta na Amalfijskoj obali.
| Foto: 123RF
MADEIRA, PORTUGAL Madeira je otok bujne prirode i planina. Klima je blaga tijekom cijele godine. Staze uz levade idealne su za šetnje. Savršena je za miran i opušten odmor.
| Foto: 123RF
ZANZIBAR, TANZANIJA Zanzibar nudi bijele plaže i tirkizno more. Stone Town ima bogatu povijest i kulturu. Otok je vrlo popularan za medene mjesece. Atmosfera je opuštena i romantična.
| Foto: 123RF
FARSKI OTOCI, DANSKA Farski otoci nude dramatične pejzaže i netaknutu prirodu. Litice i vodopadi stvaraju mističan ugođaj. Idealni su za parove koji vole izolaciju. Jedna su od najmirnijih destinacija u Europi.
| Foto: 123RF