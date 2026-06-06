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FOTO Idealne ljetne destinacije za prvo putovanje s vašim partnerom prema Bookingu

Prema anketi Booking.com-a, više od dvije trećine putnika putovalo bi kako bi testiralo kompatibilnost u vezi. Zato je razvijen “Couples’ Holiday Success” indeks koji ocjenjuje destinacije po više kriterija
FOTO Idealne ljetne destinacije za prvo putovanje s vašim partnerom prema Bookingu
U nastavku pogledajte najbolje destinacije za romantično putovanje s partnerom. | Foto: Canva/123RF
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U nastavku pogledajte najbolje destinacije za romantično putovanje s partnerom. | Foto: Canva/123RF
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