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DRUGA NAJPRAĆENIJA OSOBA

FOTO Ima preko 150 milijuna pratitelja, bolesno zarađuje, a ne skida se. Znate li tko je ona?

Charli D’Amelio (22) postala je poznata zahvaljujući TikToku i autentičnom sadržaju koji je privukao milijune pratitelja. Uz podršku obitelji svoju je popularnost pretvorila u uspješan poslovni brend kroz različite suradnje i projekte
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FOTO Ima preko 150 milijuna pratitelja, bolesno zarađuje, a ne skida se. Znate li tko je ona?
Charli D’Amelio započela je svoju TikTok karijeru 2019. godine objavljivanjem plesnih i zabavnih videa iz svoje sobe. Ubrzo joj se pridružila sestra Dixie, a njihova popularnost naglo je porasla. U kratkom vremenu prikupile su milijune pratitelja i postale među najutjecajnijim kreatoricama sadržaja na platformi. Njihov uspjeh izrastao je iz naizgled jednostavnog i spontanog sadržaja. | Foto: Instagram
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Charli D’Amelio započela je svoju TikTok karijeru 2019. godine objavljivanjem plesnih i zabavnih videa iz svoje sobe. Ubrzo joj se pridružila sestra Dixie, a njihova popularnost naglo je porasla. U kratkom vremenu prikupile su milijune pratitelja i postale među najutjecajnijim kreatoricama sadržaja na platformi. Njihov uspjeh izrastao je iz naizgled jednostavnog i spontanog sadržaja. | Foto: Instagram
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