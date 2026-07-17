FOTO Ima preko 150 milijuna pratitelja, bolesno zarađuje, a ne skida se. Znate li tko je ona?

Charli D’Amelio (22) postala je poznata zahvaljujući TikToku i autentičnom sadržaju koji je privukao milijune pratitelja. Uz podršku obitelji svoju je popularnost pretvorila u uspješan poslovni brend kroz različite suradnje i projekte
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Charli D’Amelio započela je svoju TikTok karijeru 2019. godine objavljivanjem plesnih i zabavnih videa iz svoje sobe. Ubrzo joj se pridružila sestra Dixie, a njihova popularnost naglo je porasla. U kratkom vremenu prikupile su milijune pratitelja i postale među najutjecajnijim kreatoricama sadržaja na platformi. Njihov uspjeh izrastao je iz naizgled jednostavnog i spontanog sadržaja.
| Foto: Instagram
Charli D’Amelio započela je svoju TikTok karijeru 2019. godine objavljivanjem plesnih i zabavnih videa iz svoje sobe. Ubrzo joj se pridružila sestra Dixie, a njihova popularnost naglo je porasla. U kratkom vremenu prikupile su milijune pratitelja i postale među najutjecajnijim kreatoricama sadržaja na platformi. Njihov uspjeh izrastao je iz naizgled jednostavnog i spontanog sadržaja. |
Foto: Instagram
Charli D’Amelio započela je svoju TikTok karijeru 2019. godine objavljivanjem plesnih i zabavnih videa iz svoje sobe. Ubrzo joj se pridružila sestra Dixie, a njihova popularnost naglo je porasla. U kratkom vremenu prikupile su milijune pratitelja i postale među najutjecajnijim kreatoricama sadržaja na platformi. Njihov uspjeh izrastao je iz naizgled jednostavnog i spontanog sadržaja.
| Foto: Instagram
Velik utjecaj na njihov razvoj imao je obiteljski pristup izgradnji osobnog brenda. Njihov otac Marc od djetinjstva je naglašavao važnost zaštite i dugoročnog razvoja vlastitog imidža. Obitelj nije razmišljala samo o trenutačnoj popularnosti, nego o stvaranju trajnih poslovnih prilika. Takav način razmišljanja kasnije im je omogućio izgradnju poslovnog carstva.
| Foto: Instagram
Jedan od glavnih razloga njihove popularnosti bila je autentičnost sadržaja. Sestre nisu slijedile stroge rasporede objava niti detaljne strategije sadržaja. Objavljivale su videe kada su se osjećale inspirirano i kada su imale prirodnu želju za stvaranjem. Time su djelovale iskreno i stvorile snažnu povezanost sa svojom publikom.
| Foto: Instagram
D’Amelio obitelj vrlo je pažljivo birala poslovne suradnje i promocije proizvoda. Charli i Dixie promovirale su uglavnom proizvode koje su već koristile ili koje su stvarno voljele. Smatrale su da publika vrlo lako prepoznaje neiskrene preporuke. Upravo zato autentičnost je postala važan dio njihova poslovnog identiteta.
| Foto: Instagram
Roditelji Heidi i Marc aktivno su pomagali u razvoju karijera svojih kćeri, ali su pokušavali održati ravnotežu između obitelji i posla. Nisu željeli biti tipični roditelji koji forsiraju djecu prema uspjehu. Uveli su profesionalne timove i uredski prostor kako bi odvojili privatni život od poslovnih aktivnosti. Time su pokušali sačuvati zdravu obiteljsku dinamiku.
| Foto: Instagram
Obitelj je svoju internetsku popularnost pretvorila u ozbiljan poslovni sustav osnivanjem tvrtke D’Amelio Brands. Kroz tvrtku su razvili modne proizvode, obuću i kozmetičke linije. Naglašavali su da broj pratitelja ne znači automatski i uspješnu prodaju proizvoda. Zbog toga su se fokusirali na kvalitetu i dugoročno stvaranje stvarnog brenda.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram