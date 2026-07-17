FOTO Ima preko 150 milijuna pratitelja, bolesno zarađuje, a ne skida se. Znate li tko je ona?

Charli D’Amelio započela je svoju TikTok karijeru 2019. godine objavljivanjem plesnih i zabavnih videa iz svoje sobe. Ubrzo joj se pridružila sestra Dixie, a njihova popularnost naglo je porasla. U kratkom vremenu prikupile su milijune pratitelja i postale među najutjecajnijim kreatoricama sadržaja na platformi. Njihov uspjeh izrastao je iz naizgled jednostavnog i spontanog sadržaja. | Foto: Instagram