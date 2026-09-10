Obavijesti

Galerija

Komentari 0
prate ju milijuni

FOTO Inspirira mnoge mlade žene: Abby Rao je divan spoj unutarnje i vanjske ljepote

U svijetu prepunom zanosnih influencerica, Abby Rao (29) se ipak ističe svojom blistavom osobnošću i nepokolebljivim samopouzdanjem. Mnogi hvale njezinu unutarnju ljepotau
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
FOTO Inspirira mnoge mlade žene: Abby Rao je divan spoj unutarnje i vanjske ljepote
Iako je njezin prekrasan izgled nesumnjivo privukao pozornost obožavatelja diljem svijeta, upravo je njezina posvećenost prihvaćanju vlastitog tijela i ljubavi prema sebi učvrstila njezin status inspirativnog uzora mnogim mladim ženama. | Foto: Instagram
1/81
Iako je njezin prekrasan izgled nesumnjivo privukao pozornost obožavatelja diljem svijeta, upravo je njezina posvećenost prihvaćanju vlastitog tijela i ljubavi prema sebi učvrstila njezin status inspirativnog uzora mnogim mladim ženama. | Foto: Instagram
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026