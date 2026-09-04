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FOTO Instruktorica pilatesa je osvojila internet nakon što joj je nešto 'ispalo' na odmoru

Iza Szyszko, influencerica i instruktorica pilatesa, nenamjerno je doživjela neugodan peh tijekom odmora na Ibizi. Snimka s broda, na kojoj je u bikiniju, ubrzo je privukla veliku pažnju i pokrenula raspravu na društvenim mrežama
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FOTO Instruktorica pilatesa je osvojila internet nakon što joj je nešto 'ispalo' na odmoru
Iza Szyszko je influencerica, instruktorica pilatesa i kreatorica sadržaja koja na društvenim mrežama ima oko 43.000 pratitelja. Tijekom odmora na Ibizi snimala je video na brodu u crvenom bikiniju i kratkim hlačicama, ne primijetivši da joj se sa strane vidi dio higijenskog uloška. | Foto: Instagram/iza_szyszko
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Iza Szyszko je influencerica, instruktorica pilatesa i kreatorica sadržaja koja na društvenim mrežama ima oko 43.000 pratitelja. Tijekom odmora na Ibizi snimala je video na brodu u crvenom bikiniju i kratkim hlačicama, ne primijetivši da joj se sa strane vidi dio higijenskog uloška. | Foto: Instagram/iza_szyszko
Komentari 1

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