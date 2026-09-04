FOTO Instruktorica pilatesa je osvojila internet nakon što joj je nešto 'ispalo' na odmoru

Njezina objava tako je iz običnog modnog peha prerasla u raspravu o menstruaciji i tome koliko bi žene trebale skrivati takve stvari. Dio pratitelja smatra da nema ničeg sramotnog u tome da se vidi uložak, dok drugi i dalje smatraju da takve intimne situacije nisu za društvene mreže. | Foto: Instagram/iza_szyszko