FOTO Instruktorica pilatesa je osvojila internet nakon što joj je nešto 'ispalo' na odmoru

Iza Szyszko, influencerica i instruktorica pilatesa, nenamjerno je doživjela neugodan peh tijekom odmora na Ibizi. Snimka s broda, na kojoj je u bikiniju, ubrzo je privukla veliku pažnju i pokrenula raspravu na društvenim mrežama
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Iza Szyszko je influencerica, instruktorica pilatesa i kreatorica sadržaja koja na društvenim mrežama ima oko 43.000 pratitelja. Tijekom odmora na Ibizi snimala je video na brodu u crvenom bikiniju i kratkim hlačicama, ne primijetivši da joj se sa strane vidi dio higijenskog uloška.
| Foto: Instagram/iza_szyszko
Iza Szyszko je influencerica, instruktorica pilatesa i kreatorica sadržaja koja na društvenim mrežama ima oko 43.000 pratitelja. Tijekom odmora na Ibizi snimala je video na brodu u crvenom bikiniju i kratkim hlačicama, ne primijetivši da joj se sa strane vidi dio higijenskog uloška. |
Foto: Instagram/iza_szyszko
Iza Szyszko je influencerica, instruktorica pilatesa i kreatorica sadržaja koja na društvenim mrežama ima oko 43.000 pratitelja. Tijekom odmora na Ibizi snimala je video na brodu u crvenom bikiniju i kratkim hlačicama, ne primijetivši da joj se sa strane vidi dio higijenskog uloška.
| Foto: Instagram/iza_szyszko
Snimku je ipak objavila na TikToku, i to uz šalu na vlastiti račun. Priznala je da je cijelo vrijeme mislila kako snima atraktivan video s broda, a tek je kasnije shvatila da joj je uložak bio vidljiv.
| Foto: Instagram/iza_szyszko
Video je brzo postao viralan i skupio oko 1,9 milijuna pregleda, ali je izazvao potpuno podijeljene reakcije. Dok su je jedni kritizirali i poručivali da su menstruacija i higijenski proizvodi stvari koje bi trebale ostati privatne, drugi su je pohvalili zbog opuštenog pristupa.
| Foto: Instagram/iza_szyszko
Posebno su se razvile rasprave oko toga zašto je tijekom kupanja nosila uložak, a ne tampon. Iza je na takva pitanja odgovorila da ga nije koristila s razlogom, bez dodatnog objašnjenja, nakon čega su je mnoge pratiteljice stale braniti.
| Foto: Instagram/iza_szyszko
Njezina objava tako je iz običnog modnog peha prerasla u raspravu o menstruaciji i tome koliko bi žene trebale skrivati takve stvari. Dio pratitelja smatra da nema ničeg sramotnog u tome da se vidi uložak, dok drugi i dalje smatraju da takve intimne situacije nisu za društvene mreže.
| Foto: Instagram/iza_szyszko
Foto Instagram/iza_szyszko
Foto Instagram/iza_szyszko
Foto Instagram/iza_szyszko
Foto Instagram/iza_szyszko
Foto Instagram/iza_szyszko
Foto Instagram/iza_szyszko
Foto Instagram/iza_szyszko
Foto Instagram/iza_szyszko
Foto Instagram/iza_szyszko
Foto Instagram/iza_szyszko
Foto Instagram/iza_szyszko
Foto Instagram/iza_szyszko
Foto Instagram/iza_szyszko
Foto Instagram/iza_szyszko
Foto Instagram/iza_szyszko
Foto Instagram/iza_szyszko
Foto Instagram/iza_szyszko
Foto Instagram/iza_szyszko
Foto Instagram/iza_szyszko
Foto Instagram/iza_szyszko
Foto Instagram/iza_szyszko
Foto Instagram/iza_szyszko
Foto Instagram/iza_szyszko
Foto Instagram/iza_szyszko
Foto Instagram/iza_szyszko
Foto Instagram/iza_szyszko
Foto Instagram/iza_szyszko
Foto Instagram/iza_szyszko
Foto Instagram/iza_szyszko
Foto Instagram/iza_szyszko
Foto Instagram/iza_szyszko
Foto Instagram/iza_szyszko
Foto Instagram/iza_szyszko
Foto Instagram/iza_szyszko
Foto Instagram/iza_szyszko
Foto Instagram/iza_szyszko
Foto Instagram/iza_szyszko
Foto Instagram/iza_szyszko
Foto Instagram/iza_szyszko
Foto Instagram/iza_szyszko
Foto Instagram/iza_szyszko
Foto Instagram/iza_szyszko
Foto Instagram/iza_szyszko
Foto Instagram/iza_szyszko
Foto Instagram/iza_szyszko
Foto Instagram/iza_szyszko
Foto Instagram/iza_szyszko
Foto Instagram/iza_szyszko
Foto Instagram/iza_szyszko
Foto Instagram/iza_szyszko
Foto Instagram/iza_szyszko
Foto Instagram/iza_szyszko
Foto Instagram/iza_szyszko
Foto Instagram/iza_szyszko
Foto Instagram/iza_szyszko
Foto Instagram/iza_szyszko