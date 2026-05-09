FOTO Isklesana Ana odiše seksepilom i samopouzdanjem: Evo što jede da održi top formu

Ana Delia de Iturrondo je fitness influencerica i bikini natjecateljica koja je iz modelinga ušla u fitness svijet i postala prepoznatljivo lice u industriji. Teški životni trenuci motivirali su je da se posveti treningu i izgradi discipliniran način života.
Ana Delia de Iturrondo istaknula se kao fitness model i bikini natjecateljica koja je vrlo brzo postala poznata u fitness industriji. Njezin prelazak iz klasičnog modelinga u fitness svijet donio joj je brojne naslovnice i suradnje. Danas se smatra jednom od prepoznatljivijih “cover athlete” osoba u fitness medijima.
Njezin put nije bio lagan jer je prošla kroz više obiteljskih tragedija i osobnih gubitaka. Upravo su te situacije oblikovale njezin mentalitet i motivirale je da se okrene treningu. Fitness joj je postao način nošenja s emocijama i stresom.
Počela je redovito trenirati nakon teškog razdoblja u životu, a vrlo brzo se zaljubila u natjecateljski fitness. Treninzi su joj pomogli vratiti samopouzdanje i osjećaj kontrole. Ubrzo je krenula i na bikini natjecanja gdje je ostvarila zapažene rezultate.
Osim treninga u teretani, Ana je poznata po aktivnom životu izvan nje. Voli planinarenje, penjanje i boravak u prirodi, što dodatno doprinosi njezinoj kondiciji i mentalnoj ravnoteži. Smatra da je kretanje ključno za cjelokupno zdravlje.
Njezin prehrambeni plan temelji se na jednostavnim, ali kontroliranim obrocima koji uključuju proteine, ugljikohidrate i zdrave masti. Ne oslanja se na “čarobne dijete”, nego na dosljednost i ravnotežu. Cilj joj je održati energiju i mišićnu definiciju.
U jednom od primjera prehrane konzumira jaja, zobene pahuljice, bobičasto voće i zdrave masti poput lanenog ulja. Takvi obroci joj pomažu u održavanju forme i oporavku nakon treninga. Naglasak je na kvalitetnim, prirodnim namirnicama.
Ana ne tretira prehranu kao kratkoročni plan, nego kao dio životnog stila. Svjesna je da pravilna prehrana direktno utječe na performanse i izgled tijela. Zato je dosljedna i disciplinirana u svakodnevnim izborima hrane.
