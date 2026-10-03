FOTO Ivanić-Grad u znaku buča: Pogledajte šarene prizore s popularne Bučijade

Ivanić-Grad ovog je vikenda ponovno postao prava prijestolnica buča. U centru grada traje 22. Bučijada, jedna od najpoznatijih jesenskih manifestacija u Hrvatskoj, koja je ulice, trgove i štandove ispunila bundevama, domaćim proizvodima i brojnim posjetiteljima
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Ovogodišnja Bučijada održava se od 2. do 4. listopada, a organizatori navode kako okuplja oko 300 izlagača iz cijele Hrvatske. U središtu manifestacije nalazi se veliki prodajni sajam bučina ulja, buča i proizvoda od buče, koji je otvoren od petka do nedjelje od 10 do 20 sati.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Ovogodišnja Bučijada održava se od 2. do 4. listopada, a organizatori navode kako okuplja oko 300 izlagača iz cijele Hrvatske. U središtu manifestacije nalazi se veliki prodajni sajam bučina ulja, buča i proizvoda od buče, koji je otvoren od petka do nedjelje od 10 do 20 sati.
|
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Ovogodišnja Bučijada održava se od 2. do 4. listopada, a organizatori navode kako okuplja oko 300 izlagača iz cijele Hrvatske. U središtu manifestacije nalazi se veliki prodajni sajam bučina ulja, buča i proizvoda od buče, koji je otvoren od petka do nedjelje od 10 do 20 sati.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Na štandovima se mogu pronaći različiti proizvodi na bazi buče, od bučina ulja i sjemenki do brojnih slanih i slatkih delicija. Posebno mjesto tradicionalno zauzima bučino ulje, jedan od najtraženijih proizvoda među posjetiteljima.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Cijelo središte Ivanić-Grada uređeno je u jesenskom ruhu, a buče različitih veličina i boja postavljene su kao dekoracije i kulise za fotografiranje. Prema najavi organizatora, za ukrašavanje grada ove je godine pripremljeno čak 15 tona buča.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Posebnu pažnju u subotu privuklo je kreativno natjecanje cvjećara „Buče & cvijeće“, u kojem su sudionici izrađivali cvjetne aranžmane s bučama. Proglašenje pobjednika bilo je predviđeno za 13 sati na glavnoj pozornici.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Program Bučijade nije ograničen samo na gastronomiju. Posjetitelje tijekom vikenda očekuju glazbeni nastupi, folklorni program, izložba gljiva, radionice te sadržaji za najmlađe u sklopu Male Bučijade. U subotu navečer na glavnoj pozornici nastupaju Neki to vole vruće i Urban&4, dok je za nedjelju navečer najavljen Magazin.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Grad je za vrijeme manifestacije proglasio i sajmene dane od 2. do 4. listopada, tijekom kojih je omogućena prigodna prodaja na štandovima, klupama i drugim prodajnim mjestima.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Šarene buče, mirisi jesenskih delicija i prepune gradske ulice još jednom su pretvorili Ivanić-Grad u jedno od najživopisnijih mjesta za jesenski izlet.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL