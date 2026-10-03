FOTO Ivanić-Grad u znaku buča: Pogledajte šarene prizore s popularne Bučijade

Ovogodišnja Bučijada održava se od 2. do 4. listopada, a organizatori navode kako okuplja oko 300 izlagača iz cijele Hrvatske. U središtu manifestacije nalazi se veliki prodajni sajam bučina ulja, buča i proizvoda od buče, koji je otvoren od petka do nedjelje od 10 do 20 sati. | Foto: Damir Spehar/PIXSELL