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VIKEND ZA UŽIVANJE

FOTO Ivanić-Grad u znaku buča: Pogledajte šarene prizore s popularne Bučijade

Ivanić-Grad ovog je vikenda ponovno postao prava prijestolnica buča. U centru grada traje 22. Bučijada, jedna od najpoznatijih jesenskih manifestacija u Hrvatskoj, koja je ulice, trgove i štandove ispunila bundevama, domaćim proizvodima i brojnim posjetiteljima
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Ivanić Grad: Gastro manifestacija 'Bučijada u centru Ivanić Grada'
Ovogodišnja Bučijada održava se od 2. do 4. listopada, a organizatori navode kako okuplja oko 300 izlagača iz cijele Hrvatske. U središtu manifestacije nalazi se veliki prodajni sajam bučina ulja, buča i proizvoda od buče, koji je otvoren od petka do nedjelje od 10 do 20 sati. | Foto: Damir Spehar/PIXSELL
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Ovogodišnja Bučijada održava se od 2. do 4. listopada, a organizatori navode kako okuplja oko 300 izlagača iz cijele Hrvatske. U središtu manifestacije nalazi se veliki prodajni sajam bučina ulja, buča i proizvoda od buče, koji je otvoren od petka do nedjelje od 10 do 20 sati. | Foto: Damir Spehar/PIXSELL
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