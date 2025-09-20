FOTO Je li ovo najseksi baka na svijetu? 'Upucavaju mi se i do deset godina mlađi muškarci'

Upoznajte Alice Vasquez, kalifornijsku instruktoricu yoge koja je, sa svojih 40 godina, zasluženo stekla titulu 'najseksi bake na svijetu'. Toliko je očaravajuća da je mnogi miješaju sa svojom kćeri, djeluje kao njezina sestra, a kad kaže da je baka troje unučadi, ostaju u nevjerici
Majka je postala vrlo rano, sa samo šesnaest godina rodila je prvo dijete, a već tri godine kasnije drugo. Do tridesetog rođendana već je imala unučad i nosila titulu bake, iako je izgledom i energijom odudarala od svega što se obično povezuje s tom ulogom.
| Foto: Instagram
Na društvenim mrežama često joj pišu da izgleda bolje od mnogih dvadesetogodišnjakinja, a njezini pratitelji ne skrivaju divljenje njezinoj vitalnosti i ljepoti.
| Foto: Instagram
Život Alice Vasquez daleko je od stereotipne slike bake. Ona živi slobodno i energično, petkom izlazi u klubove, a nerijetko joj se upucavaju muškarci desetak godina mlađi od nje. Ipak, ono što je čini još posebnijom jest bliska veza koju ima sa svojom kćeri.
| Foto: Instagram
Ljudi ih često zamijene za sestre, a njihovi izlasci i zajedničko vrijeme obojeni su smijehom, veseljem i međusobnom podrškom.
| Foto: Instagram
Uz to, Alice je pronašla i ljubavnu sreću. Nakon godina lutanja, ponovno je u vezi s muškarcem s kojim je hodala u svojim dvadesetima. Danas žive zajedno u Las Vegasu i uživaju u životu koji je jednako dinamičan kao i ona sama. Njezina priča pokazuje da bakinstvo ne mora značiti kraj mladosti, već može biti novo poglavlje puno strasti, slobode i ljubavi.
| Foto: Instagram
Njezina priča inspirira mnoge upravo zato što pokazuje da godine ne moraju ograničavati. Biti baka danas ne znači odreći se stila, strasti i životne radosti, već upravo suprotno, uživati u njima još snažnije.
| Foto: Instagram
