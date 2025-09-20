FOTO Je li ovo najseksi baka na svijetu? 'Upucavaju mi se i do deset godina mlađi muškarci'

Uz to, Alice je pronašla i ljubavnu sreću. Nakon godina lutanja, ponovno je u vezi s muškarcem s kojim je hodala u svojim dvadesetima. Danas žive zajedno u Las Vegasu i uživaju u životu koji je jednako dinamičan kao i ona sama. Njezina priča pokazuje da bakinstvo ne mora značiti kraj mladosti, već može biti novo poglavlje puno strasti, slobode i ljubavi. | Foto: Instagram