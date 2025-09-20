Obavijesti

Galerija

Komentari 0
S 30 JE POSTALA BAKA

FOTO Je li ovo najseksi baka na svijetu? 'Upucavaju mi se i do deset godina mlađi muškarci'

Upoznajte Alice Vasquez, kalifornijsku instruktoricu yoge koja je, sa svojih 40 godina, zasluženo stekla titulu 'najseksi bake na svijetu'. Toliko je očaravajuća da je mnogi miješaju sa svojom kćeri, djeluje kao njezina sestra, a kad kaže da je baka troje unučadi, ostaju u nevjerici
FOTO Je li ovo najseksi baka na svijetu? 'Upucavaju mi se i do deset godina mlađi muškarci'
Majka je postala vrlo rano, sa samo šesnaest godina rodila je prvo dijete, a već tri godine kasnije drugo. Do tridesetog rođendana već je imala unučad i nosila titulu bake, iako je izgledom i energijom odudarala od svega što se obično povezuje s tom ulogom. | Foto: Instagram
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025