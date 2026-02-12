FOTO Jedna je od najtraženijih manekenki svoje generacije - povezivali su je i s Mbappéom

Belgijska manekenka i influencerica Rose Bertram već godinama slovi za jednu od najatraktivnijih žena modne scene. Redovito se nalazi na listama najseksepilnijih modela
Ova nestvarna ljepotica plijeni pažnju upečatljivim izgledom, samouvjerenim stavom i karijerom koju je izgradila vlastitim radom, neovisno o povezivanju s poznatim imenima iz svijeta sporta, među kojima se našao i francuski nogometni superstar Kylian Mbappé.
Rose je u svijet modelinga ušla vrlo rano, ugovor s modnom agencijom potpisala je već s 13 godina.
Od tada njezina karijera bilježi kontinuirani rast, a surađivala je s brojnim globalnim brendovima poput H&M-a, L’Oreala, Primarka...
Poseban iskorak ostvarila je pojavljivanjem u prestižnom časopisu Sports Illustrated, čime je dodatno potvrdila status jedne od najtraženijih manekenki svoje generacije.
Osim profesionalnog uspjeha, Rose je poznata i po snažnoj poruci o prihvaćanju različitosti u modnoj industriji.
Na početku karijere često su joj govorili da neće uspjeti jer ne odgovara klasičnim standardima visoke mode. Upravo ju je to, priznaje, dodatno motiviralo.
Naglašava kako je važno pružiti priliku djevojkama koje ne prate strogo definirane modne norme te ističe da se industrija danas sve više okreće autentičnosti i individualnosti. Njezin prepoznatljiv izgled, koji kombinira ženstvenost i opušten, pomalo buntovan stil, postao je njezin zaštitni znak.
Rose često ističe da njezin modni stil nije tipično glamurozan. Radije bira ležerne kombinacije poput poderanih majica, traperica, visokih čizama i oversized košulja.
Upravo ta kombinacija jednostavnosti i samopouzdanja osvojila je brojne pratitelje na društvenim mrežama.
U medijima se svojevremeno našla u središtu pažnje zbog navodnog romantičnog povezivanja s Kylianom Mbappéom, no manekenka je jasno dala do znanja da ne dopušta da glasine definiraju njezin život ili karijeru.
Otvoreno je progovorila o problemima online nasilja i širenja neistinitih informacija, naglašavajući koliko takve situacije mogu utjecati na pojedinca i njegovu obitelj.
Danas Rose Bertram uspješno balansira između majčinstva, modelinga i influencer karijere, a njezina priča inspirira brojne žene diljem svijeta.
