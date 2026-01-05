Obavijesti

Galerija

Komentari 2
ISKLESANO TIJELO

FOTO Jednostavno neodoljiva: Ova fitness trenerica je mama dvoje djece, a figura joj je vrh!

U svijetu fitnessa rijetko tko uspijeva spojiti snagu, disciplinu i zavodljivost na način koji privlači milijune, ali Mia Sand, poznatija kao @missmiafit, upravo to čini. Iako je majka dvoje djece, Mia uspijeva održavati impresivnu figuru, inspirirati pratitelje i pokazati da se snaga, ženstvenost i samopouzdanje mogu savršeno spojiti, bez kompromisa
FOTO Jednostavno neodoljiva: Ova fitness trenerica je mama dvoje djece, a figura joj je vrh!
Kao fitness model i influencerica, Mia redovito objavljuje atraktivne i često zavodljive fotografije svog tijela na Instagramu i drugim platformama. | Foto: Instagram
1/44
Kao fitness model i influencerica, Mia redovito objavljuje atraktivne i često zavodljive fotografije svog tijela na Instagramu i drugim platformama. | Foto: Instagram
Komentari 2

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026