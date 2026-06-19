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FOTO Jennifer Lopez (56) ima tijelo kao da joj je 25 godina - ovo je tajna njezine fit linije

Jennifer Lopez (56) održava formu kombinacijom treninga snage, plesa i HIIT-a. Njezina rutina temelji se na disciplini, prehrani i oporavku, što joj omogućuje visoku razinu energije i kondicije kroz godine
FOTO Jennifer Lopez (56) ima tijelo kao da joj je 25 godina - ovo je tajna njezine fit linije
Jennifer Lopez održava impresivnu razinu kondicije koja oduševljava obožavatelje diljem svijeta. Njezina rutina vježbanja kombinira disciplinu, snagu i kreativnost kako bi ostala fizički jaka i mentalno fokusirana. | Foto: Jennifer Lopez/Facebook
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Jennifer Lopez održava impresivnu razinu kondicije koja oduševljava obožavatelje diljem svijeta. Njezina rutina vježbanja kombinira disciplinu, snagu i kreativnost kako bi ostala fizički jaka i mentalno fokusirana. | Foto: Jennifer Lopez/Facebook
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