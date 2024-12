NEKIMA NIJE HLADNO... FOTO Jesen na Bačvicama: Svi u zimskim jaknama, a on se kupa

Najpopularnija splitska plaža tijekom jeseni i zime obično je pusta, uz tek pokojeg prolaznika koji je odlučio prošetati uz more. No uvijek ima onih ekstra hrabrih kojima hladnoća nije prepreka da se bace u more. Tako je bilo i jučer, kada je u Splitu bilo 12°C