FOTO Jeste li se i vi pitali kakve su to hlače u kojima Beljo prima nagradu? Evo gdje ih nabaviti

Na dodjeli nagrada HNL-a Dion Drena Beljo, osim što je odnio nagradu za najboljeg strijelca i igrača, pažnju je privukao i svojim modnim odabirom. Istaknule su se njegove crne hlače širokog 'balloon', odnosno 'barrel' kroja s prednjim naborima - model koji posljednjih sezona sve češće viđamo u muškoj i unisex modi
Drena Beljo obukao je elegantni crni sako i ispod klasičnu bijelu košulju, no stylingom su dominirale njegove široke hlače.
Riječ je o kroju koji karakterizira širi volumen u području bokova i nogavica, dok se prema dnu blago sužava, stvarajući opušten, ali strukturiran izgled.
Ovakve hlače već neko vrijeme dominiraju street style i high-fashion scenom, a sve češće ulaze i u komercijalne kolekcije poznatih brendova.
Slični modeli mogu se pronaći u nekoliko popularnih trgovina. Zara ih često nudi pod nazivom “Balloon hlače s naborima” ili kroz ZW kolekciju, dok Stradivarius ima slične varijante poput “Balon hlača s kopčom” i modela krojenih kao dio odijela. Pull&Bear u ponudi ima modele “Balloon with dart details”, koji krojem i volumenom podsjećaju na Beljin odabir, dok Massimo Dutti nudi elegantnije verzije od fluidnijih materijala pod nazivima poput “Sarouel” ili “satenske hlače balon kroja”.
Za one koji žele isprobati trend bez većeg troška, Bershka nudi slične modele po cijenama od 29,99 do 35,99 eura, a Pull&Bear drži sličan cjenovni rang. Dio tih krojeva dolazi i u unisex varijantama. S druge strane, u Zari se slični modeli na inozemnim tržištima penju i do 68,66 eura.
About You, Bershka Baggy Hlače s naborima - 44,90 eura
Berskha super vrećaste hlače uz tijelo - 29,99 eura
Osim crne, dostupne su i u smeđoj i bijeloj boji.
Iste hlače s crtama.
Zara hlače širokog kroja - 68,66 eura (inozemstvo)
