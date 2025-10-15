FOTO Jeste li znali da u Zagrebu možete unajmiti stan za BDSM? Pogledajte što se nudi unutra

Iznajmljuje se stan na Jarunu za sve koji vole razne seksualne egzibicije, a nemaju kod kuće dovoljno mira i prostora za to. Uređen je vrlo promišljeno, a prema recenzijama gosti su više nego zadovoljni
Ako tražite nešto drugačije i ne bojite se malo zabave, ovaj apartman na Jarunu mogao bi biti idealan za vas!
| Foto: BOOKING.COM
Nudi jednu spavaću sobu, dnevni boravak, potpuno opremljenu kuhinju i luksuznu kupaonicu s hidromasažnom kadom.
Ali ono što ga čini posebnim je BDSM i seksualna pomagala izložena unutar apartmana, što ga čini pravim rajem za parove koji žele isprobati nešto novo i uzbudljivo. Tu je i jacuzzi za dvoje, terasa s pogledom na grad i sve što vam treba za romantične i strastvene trenutke.
Gostima su dostupni i besplatno privatno parkiralište, klima-uređaj i fleksibilni self check-in, što znači potpuna privatnost i udobnost. Ocjena smještaja 8,2 pokazuje da su prethodni posjetitelji više nego zadovoljni ovim jedinstvenim iskustvom.
Bilo da planirate Valentinovo, rođendan ili „vrući vikend“, ovaj apartman spaja luksuz, intimu i malo opasnije užitke – prava adresa za sve koji žele kombinaciju romantike i BDSM avanture u srcu Zagreba.
Cijena jednog noćenja je oko 100-130 eura.
Neke od recenzija su: „Sve mi se svidjelo, ugodan ambijent, opremljenost i izgled apartmana na nivou!” - Dijana iz Hrvatske.
„Čisto i uredno. Vlasnik apartmana stoji za sva pitanja i pomoc na raspolaganju i odgovara i rjesava problema u roku par minuta. Sve preporuke.”
- Mate iz Hrvatske
