FOTO Jesu li među njima budući šampioni? Djeca na Sljemenu skijaju unatoč blatu i 'proljeću'
Unatoč već proljetnim uvjetima, brojni roditelji doveli su djecu na obronke Medvednice kako bi napravili prve skijaške korake. Instruktori su program prilagodili terenu, koristeći dijelove staze na kojima se snijeg još uspio zadržati
Temperatura zraka tijekom dana kretala se znatno iznad prosjeka za ovo doba godine, što je dodatno otežavalo održavanje staza. Topljenje snijega stvorilo je blatnjave dijelove uz rubove, a organizatori su morali dodatno osigurati teren kako bi nastava protekla sigurno. | Foto: Igor Soban/PIXSELL