FOTO Kakva nostalgija! Jeste li i vi imali ove stvari u 1990-ima?

Modni i kućni trendovi 90-ih bili su posebni i lako prepoznatljivi. U domove su se vraćali stilovi iz prošlih desetljeća, ali su se pojavili i novi, moderniji dizajni. Razvoj tehnologije donio je i mnogo novih uređaja i igračaka koje su obilježile to vrijeme
U nastavku pogledajte nostalgične stvari kojev su mnogi imali u svojim domovima u 90-ima.
| Foto: 123RF
U nastavku pogledajte nostalgične stvari kojev su mnogi imali u svojim domovima u 90-ima. |
Foto: 123RF
U nastavku pogledajte nostalgične stvari kojev su mnogi imali u svojim domovima u 90-ima.
| Foto: 123RF
POSTERI NA ZIDOVIMA Od bendova do sportskih klubova, zidovi dječjih soba u 90-ima bili su prekriveni posterima. To je bio način da pokažeš što voliš i kakav stil imaš. Gotovo nije bilo sobe bez barem nekoliko postera.
| Foto: 123RF
SPUŽVASTO BOJANJE ZIDOVA Ova tehnika bojanja bila je popularna jer je zidovima davala teksturu i poseban izgled. Radila se pomoću spužve i različitih nijansi boje. U 90-ima to je bio pravi hit u uređenju doma.
| Foto: 123RF
VELIKI TV ORMARIĆI Prije tankih televizora, dnevne sobe imale su ogromne ormariće za TV, videorekorder i kazete. Često su zauzimali cijeli zid. Bili su središte kućne zabave.
| Foto: 123RF
VIDEOREKORDERI (VCR) Prije DVD-a i streaminga, filmovi su se gledali na VHS kazetama. Ljudi su snimali emisije i posuđivali filmove iz videoteka. Premotavanje kazeta bilo je svakodnevica.
| Foto: 123RF
NAPUHUJUĆI NAMJEŠTAJ Stolice i kauči na napuhavanje bili su veliki trend, posebno među tinejdžerima. Bili su lagani, šareni i često prozirni. Više su bili fora nego udobni.
| Foto: 123RF
ZIDOVI OD STAKLENIH BLOKOVA Stakleni blokovi koristili su se kao dekorativni zidovi u kupaonicama, kuhinjama i dnevnim sobama. Propuštali su svjetlo, ali su pružali privatnost. Bili su simbol modernog dizajna tog vremena.
| Foto: 123RF
BUDILICE Prije mobitela, gotovo svatko je imao budilicu kraj kreveta. Digitalni modeli sa svijetlećim brojevima bili su posebno popularni. Njihov zvuk bio je nezaobilazan dio jutra.
| Foto: 123RF
LINOLEUM U KUHINJI Mnoge kuhinje imale su podove od linoleuma zbog praktičnosti i povoljne cijene. Dolazio je u raznim uzorcima i bojama. Bio je jednostavan za održavanje.
| Foto: 123RF
CVJETNI UZORCI Cvjetni motivi bili su posvuda. Na zidovima, zavjesama, tepisima i posteljini. Donosili su toplinu i domaći ugođaj prostoru. Danas ih često povezujemo s retro stilom.
| Foto: 123RF
LEGO KOCKICE LEGO LEGO je doživio veliki procvat popularnosti tijekom 90-ih. Djeca su provodila sate gradeći razne kreacije. A nagaziti na kockicu bosom nogom bilo je pravo malo mučenje.
| Foto: 123RF
BEŽIČNI TELEFON Dugi telefonski kablovi polako su nestali zahvaljujući bežičnim telefonima. Omogućili su slobodno kretanje po kući tijekom razgovora. To je tada bila velika tehnološka novost.
| Foto: 123RF
LUSTERI Lusteri su bili simbol elegancije i luksuza u mnogim domovima. Često su se koristili kako bi prostor izgledao skuplje i profinjenije. Bili su vrlo popularni u 90-ima.
| Foto: 123RF
DISCO KUGLA-LAMPA Ove rotirajuće lampe bacale su šarena svjetla po sobi i stvarale party atmosferu. Bile su omiljene na rođendanima i tulumima. Posebno su krasile dječje i tinejdžerske sobe.
| Foto: 123RF
TAMAGOTCHI Tamagotchi Ova mala digitalna igračka omogućavala je djeci da se brinu o virtualnom ljubimcu. Trebalo ga je hraniti, čistiti i paziti na njega. Bio je jedan od najvećih hitova kasnih 90-ih.
| Foto: 123RF
UMJETNE BILJKE Plastične i svilene biljke bile su gotovo u svakoj kući. Bile su praktične jer nisu zahtijevale zalijevanje ili posebnu brigu. Služile su kao jednostavna dekoracija.
| Foto: 123RF
PASTELNE BOJE Pastelne nijanse poput mint zelene i svijetloružičaste bile su vrlo popularne. Davale su domu smiren i nježan izgled. Bile su zaštitni znak interijera tog vremena.
| Foto: 123RF
DEBELI TEPISI Gusti i mekani tepisi bili su standard u mnogim dnevnim boravcima. Davali su osjećaj topline i udobnosti. Iako su bili ugodni, teško su se čistili.
| Foto: 123RF
STOLNA RAČUNALA Računala su tada bila velika i zauzimala puno prostora. Monitori su bili glomazni, a brzina rada mnogo sporija nego danas. Internet je tek počinjao ulaziti u domove.
| Foto: 123RF
DEKORACIJE IZNAD KUHINJSKIH ORMARIĆA Na vrh kuhinjskih ormarića često su se stavljale vaze, košare ili umjetne biljke. To je kuhinji davalo „puniji” izgled. Bio je to vrlo tipičan stil 90-ih.
| Foto: 123RF
VELIKI TELEVIZORI Televizori su bili ogromni, teški i duboki. Što veći ekran, to bolji status u kući. Njihovo premještanje bio je pravi posao.
| Foto: 123RF
PLASTIČNE ZAVJESE OD PERLICA Posebno popularne među tinejdžericama, ove zavjese krasile su vrata soba. Šuškale su pri prolasku i izgledale zabavno. Davale su sobi poseban stil.
| Foto: 123RF
ORMARIĆI ZA CD-E I KAZETE Glazbena kolekcija bila je važna stvar pa je trebalo mjesto za spremanje. Ovi ormarići bili su puni omiljenih albuma i mixtapeova. Često su bili ponos vlasnika.
| Foto: 123RF
PARKETNI PODOVI Parket složen u geometrijskim uzorcima bio je vrlo popularan. Davao je domu elegantan i topao izgled. Mnogi ga i danas imaju.
| Foto: 123RF
NINTENDO GAME BOY Game Boy Ova prijenosna konzola obilježila je djetinjstvo mnogih u 90-ima. Igre poput Tetrisa bile su nezaobilazne. Mogao si igrati bilo gdje.
| Foto: 123RF
LAVA LAMPE Lava lamp Iako su nastale ranije, lava lampe vratile su se u modu 90-ih. Njihovo sporo kretanje voska bilo je opuštajuće i zanimljivo. Često su krasile sobe tinejdžera.
| Foto: 123RF
PRUGASTE TENDE Na balkonima i terasama često su se viđale prugaste tende. Štitile su od sunca i davale prostoru ljetni ugođaj. Mnogima bude nostalgiju.
| Foto: 123RF
BOOMBOX Ovaj prijenosni radio-kasetofon bio je glavni izbor za glasno slušanje glazbe. Mogao je reproducirati kazete, a kasnije i CD-e. Bio je simbol glazbene kulture 90-ih.
| Foto: 123RF
FURBY Furby Furby je bio interaktivni plišani robot koji je mogao pričati i micati oči. Postao je ogromna senzacija 1998. godine. Neki su ga obožavali, a neki su ga se malo bojali.
| Foto: 123RF
RASVJETA NA ŠINAMA Umjesto klasičnih ugrađenih lampi, svjetla su bila montirana na metalne šine. To je prostoru davalo moderan i industrijski izgled. Bila su česta u kuhinjama i dnevnim sobama.
| Foto: 123RF