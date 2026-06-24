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SJEĆATE IH SE?

FOTO Kakva nostalgija! Jeste li i vi imali ove stvari u 1990-ima?

Modni i kućni trendovi 90-ih bili su posebni i lako prepoznatljivi. U domove su se vraćali stilovi iz prošlih desetljeća, ali su se pojavili i novi, moderniji dizajni. Razvoj tehnologije donio je i mnogo novih uređaja i igračaka koje su obilježile to vrijeme
FOTO Kakva nostalgija! Jeste li i vi imali ove stvari u 1990-ima?
U nastavku pogledajte nostalgične stvari kojev su mnogi imali u svojim domovima u 90-ima. | Foto: 123RF
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U nastavku pogledajte nostalgične stvari kojev su mnogi imali u svojim domovima u 90-ima. | Foto: 123RF
Komentari 0

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