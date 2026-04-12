FOTO Kao da je ispala iz raja: Pogledajte nestvarne fotke ove ljepotice s Havaja

Instagram profil Monice D utjelovljenje je opuštenog beach lifestylea. Njezin svijet vrti se oko sunca, mora, bikinija i saronga, a svaki njezin post prenosi osjećaj ljetne slobode koji obožava publika diljem svijeta
Influencerica poznata pod imenom Monica D stoji iza profila blondebeachvibes i uspjela je izgraditi prepoznatljiv vizualni identitet koji se savršeno uklapa u estetiku 'endless summer' života.
| Foto: Instagram/blondebeachvibes
Influencerica poznata pod imenom Monica D stoji iza profila blondebeachvibes i uspjela je izgraditi prepoznatljiv vizualni identitet koji se savršeno uklapa u estetiku 'endless summer' života. |
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Influencerica poznata pod imenom Monica D stoji iza profila blondebeachvibes i uspjela je izgraditi prepoznatljiv vizualni identitet koji se savršeno uklapa u estetiku 'endless summer' života.
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Monica živi na Havajima i postala je prepoznatljivo lice beach lifestyle sadržaja - njezin profil vrti se oko svakodnevnog života uz more, bikinija, laganih kombinacija i, posebno, saronga koji je pretvorila u svoj zaštitni znak.
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Upravo kroz taj detalj diferencirala se od mase sličnih influencerica: ne radi se samo o poziranju na plaži, nego o mini vodičima kako stilizirati komade odjeće na više načina.
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Osim vizualnog dojma, Monica je izgradila i solidnu bazu pratitelja (stotine tisuća na Instagramu), a njezin sadržaj najčešće se vrti oko tema poput putovanja, kupaćih kostima, mode i prirode.
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Ono što je izdvaja je dosljednost u brendiranju - ona je doslovno “beach vibe” pretvorila u osobni brand. Kod nje nema naglih promjena ni eksperimentiranja s trendovima; sve ostaje u okviru sunčanog, opuštenog, ljetnog svijeta koji publika lako prepoznaje i s kojim se želi poistovjetiti.
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