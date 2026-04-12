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DJEVOJKA S PLAŽE

FOTO Kao da je ispala iz raja: Pogledajte nestvarne fotke ove ljepotice s Havaja

Instagram profil Monice D utjelovljenje je opuštenog beach lifestylea. Njezin svijet vrti se oko sunca, mora, bikinija i saronga, a svaki njezin post prenosi osjećaj ljetne slobode koji obožava publika diljem svijeta
FOTO Kao da je ispala iz raja: Pogledajte nestvarne fotke ove ljepotice s Havaja
Influencerica poznata pod imenom Monica D stoji iza profila blondebeachvibes i uspjela je izgraditi prepoznatljiv vizualni identitet koji se savršeno uklapa u estetiku 'endless summer' života. | Foto: Instagram/blondebeachvibes
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Influencerica poznata pod imenom Monica D stoji iza profila blondebeachvibes i uspjela je izgraditi prepoznatljiv vizualni identitet koji se savršeno uklapa u estetiku 'endless summer' života. | Foto: Instagram/blondebeachvibes
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