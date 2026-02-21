Obavijesti

UISTINU IMPRESIVNO ZDANJE

U brežuljkastim krajolicima Vižinade, u srcu istarske unutrašnjosti, nalazi se vila koja spaja eleganciju, mir i autentičan šarm ovog dijela Hrvatske. Villa Don Giordano nije samo luksuzni smještaj, ona je interpretacija životnog stila u kojem se mir, stil i hedonizam stapaju u jedinstveno iskustvo
FOTO Kao da ste u Toskani: Ova predivna vila spaja talijanski dizajn i istarski šarm
Smještena u selu Staniši nedaleko od živopisne Vižinade, vila se prostire na imanju od čak 3 300 m², a unutarnja stambena površina iznosi preko 530 m². | Foto: Booking
