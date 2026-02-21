FOTO Kao da ste u Toskani: Ova predivna vila spaja talijanski dizajn i istarski šarm

U brežuljkastim krajolicima Vižinade, u srcu istarske unutrašnjosti, nalazi se vila koja spaja eleganciju, mir i autentičan šarm ovog dijela Hrvatske. Villa Don Giordano nije samo luksuzni smještaj, ona je interpretacija životnog stila u kojem se mir, stil i hedonizam stapaju u jedinstveno iskustvo
Smještena u selu Staniši nedaleko od živopisne Vižinade, vila se prostire na imanju od čak 3 300 m², a unutarnja stambena površina iznosi preko 530 m².
| Foto: Booking
Smještena u selu Staniši nedaleko od živopisne Vižinade, vila se prostire na imanju od čak 3 300 m², a unutarnja stambena površina iznosi preko 530 m². |
Foto: Booking
Smještena u selu Staniši nedaleko od živopisne Vižinade, vila se prostire na imanju od čak 3 300 m², a unutarnja stambena površina iznosi preko 530 m².
| Foto: Booking
Arhitektura i dizajn snažno su inspirirani toskanskim vilama, od kamenih detalja na pročelju do prostranih terasa koje se otvaraju prema beskrajnoj panorami vinograda i maslinika.
| Foto: Booking
Unutrašnjost je uređena s posebnim naglaskom na svjetlost, prozračnost i bezvremensku eleganciju.
| Foto: Booking
Svaka od četiri spavaće sobe ima svoju vlastitu potpuno opremljenu kupaonicu, što gostima jamči maksimalnu udobnost i privatnost. Pažljivo odabrani talijanski namještaj doprinosi toplom i luksuznom dojmu interijera.
| Foto: Booking
Villa Don Giordano zamišljena je kao prostor u kojem se život usporava i uživa u svakom trenutku. Prostrana natkrivena terasa i vanjska kuhinja idealne su za druženja ili večere pod zvijezdama, a mogućnost angažiranja privatnog chefa dodatno podiže iskustvo boravka.
| Foto: Booking
Za istinske znalce relaksacije dostupni su i wellness sadržaj, masaže uz bazen, aromaterapije i beauty tretmani pružaju potpuni bijeg od svakodnevice. Romantični trenuci uz svijeće i pogled na maslinike samo su dodatna čar ovoj intimnoj oazi.
| Foto: Booking
Smještena u središtu Istre, vila je izvrstan izbor kako za one koji traže potpunu privatnost i mir, tako i za goste željne istraživanja regije.
| Foto: Booking
Lokalni vinogradi, istarski agroturizmi, biciklističke staze i slikovita sela samo su dio iskustava koji vas očekuju u okolici.
| Foto: Booking
Kasno ljeto i jesen posebno su popularni periodi za boravak, bez gužve i visokih temperatura, priroda Istre oživljava u zlatnim tonovima koje dodatno naglašavaju ljepotu luksuznog odmora poput onog u Villi Don Giordano.
| Foto: Booking
Za srpanj i kolovoz, kada je sezona na vrhuncu, cijena noćenja za osam osoba iznosi 2.100 € po noći, što uključuje luksuznu udobnost, privatnost i sve dodatne sadržaje koji ovu vilu čine savršenim mjestom za odmor u Istri.
| Foto: Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking