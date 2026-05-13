FOTO Katya začarala Instagram svojim tijelom: Evo koje vježbe su je dovele do toga

Katya Elise Henry američka je fitness trenerica, model i influencerica poznata po sadržaju vezanom uz zdrav život i treninge. Popularnost je stekla objavljivanjem fotografija i videa svojih transformacija na društvenim mrežama. Osnivačica je programa “Workouts by Katya”, kroz koji dijeli planove treninga i prehrane za žene diljem svijeta.
Katya je od malih nogu bila okružena fitnessom jer joj je majka bila osobna trenerica. Tijekom srednje škole bavila se cheerleadingom, ali je kasnije poželjela razviti više snage i mišićne mase. Danas inspirira milijune pratitelja svojim discipliniranim načinom života i motivacijskim objavama.
Osim treninga, Katya veliku pažnju posvećuje prehrani i oporavku tijela. Poznata je po veganskom načinu prehrane i često govori o važnosti zdravih navika i mentalnog zdravlja. Svojim pratiteljima naglašava da je fitness dugoročna životna obveza, a ne kratkotrajni cilj.
DEADLIFT Deadlift ili mrtvo dizanje jedna je od glavnih vježbi koje Katya izvodi za jačanje donjeg dijela tijela. Ova vježba aktivira gluteuse, stražnju ložu i donji dio leđa te razvija ukupnu snagu tijela. Katya često koristi veća opterećenja kako bi povećala intenzitet treninga i oblikovala mišiće.
LUNGES Iskoraci su važan dio njezinih treninga za noge i stražnjicu. Ova vježba poboljšava ravnotežu, stabilnost i aktivira više mišićnih skupina odjednom. Katya ih često izvodi s bučicama kako bi dodatno pojačala opterećenje i učinkovitost treninga.
BARBELL SQUAT Čučnjevi sa šipkom među njezinim su najpoznatijim vježbama za oblikovanje donjeg dijela tijela. Ova vježba jača kvadricepse, gluteuse i core te poboljšava držanje tijela. Katya posebno naglašava pravilnu tehniku i kontrolirano izvođenje pokreta.
KETTLEBELL SWING Kettlebell swing koristi za kombinaciju kardio treninga i razvoja snage. Vježba aktivira gotovo cijelo tijelo, posebno gluteuse, ramena i trbušne mišiće. Katya ovu vježbu izvodi dinamično kako bi povećala izdržljivost i potrošnju kalorija.
PLIVANJE I CORE VJEŽBE Katya prakticira plivanje i vježbe za core kao dio aktivnog oporavka tijela. Plivanje poboljšava kondiciju i smanjuje opterećenje na zglobove, dok core trening jača stabilnost tijela. Redovitim izvođenjem ovih vježbi održava snagu i funkcionalnost nakon intenzivnih treninga.
