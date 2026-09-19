FOTO Koliko morate raditi za njih? Ovo je 14 najskupljih vila u Hrvatskoj, jedna stoji 15 mil. €

LUKSUZNA VILA S INFINITY BAZENOM U DUBROVNIKU - 5,5 MILIJUNA EURA. Na atraktivnoj lokaciji u Dubrovniku, 150 metara od mora, prodaje se luksuzna vila s otvorenim pogledom na more. Prostire se na 500 četvornih metara i četiri etaže povezane stubištem i liftom, a ima sedam spavaćih soba i deset kupaonica. Vila nudi brojne luksuzne sadržaje, među kojima su unutarnji i infinity bazen, sauna, jacuzzi, teretana, vinski podrum, konoba i prostor za zabavu s biljarom. Većina spavaćih soba ima vlastitu kupaonicu, a one na posljednjem katu i balkone s pogledom na more. U vanjskom dijelu nalaze se sunčalište, pergola, ljetna kuhinja s roštiljem i blagovaonicom te parking za nekoliko automobila. Tražena cijena iznosi 5,5 milijuna eura. | Foto: Broker Real Estate Croatia