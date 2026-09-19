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FOTO Koliko morate raditi za njih? Ovo je 14 najskupljih vila u Hrvatskoj, jedna stoji 15 mil. €

Diljem naše obale, od Umaga do Dubrovnika, grade se i uređuju vile čija cijena premašuje i nekoliko milijuna eura. Na kraju sezone pročešljali smo ponudu agencija koje ove nekretnine nude - uglavnom strancima...
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FOTO Koliko morate raditi za njih? Ovo je 14 najskupljih vila u Hrvatskoj, jedna stoji 15 mil. €
LUKSUZNA VILA U MUŠALEŽU KOD POREČA - 15 MILIJUNA EURA. U Mušaležu u Istri prodaje se luksuzna potpuno namještena vila s pogledom na Jadransko more i izravnim pristupom moru. Nekretnina ima 471 četvorni metar stambenog prostora, dok ukupna izgrađena površina iznosi 619 četvornih metara. Glavni dio vile čini 88 četvornih metara velik otvoreni prostor s dnevnim boravkom, blagovaonicom i kuhinjom, povezan s terasama, bazenom, ljetnom kuhinjom i wellnessom. Na katu se nalazi pet spavaćih soba s vlastitim kupaonicama, a vila ima i zaseban apartman za goste. Među dodatnim sadržajima su bazen od 45 četvornih metara, sauna, fitness, uređeni vrt, ljetna kuhinja i privatni parking. Parcela se prostire na 4359 četvornih metara, pri čemu je dio zemljišta trenutačno u najmu, a postupak kupnje je u tijeku. Vila se prodaje potpuno namještena, a tražena cijena iznosi 15 milijuna eura. | Foto: Remington Real Estate
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LUKSUZNA VILA U MUŠALEŽU KOD POREČA - 15 MILIJUNA EURA. U Mušaležu u Istri prodaje se luksuzna potpuno namještena vila s pogledom na Jadransko more i izravnim pristupom moru. Nekretnina ima 471 četvorni metar stambenog prostora, dok ukupna izgrađena površina iznosi 619 četvornih metara. Glavni dio vile čini 88 četvornih metara velik otvoreni prostor s dnevnim boravkom, blagovaonicom i kuhinjom, povezan s terasama, bazenom, ljetnom kuhinjom i wellnessom. Na katu se nalazi pet spavaćih soba s vlastitim kupaonicama, a vila ima i zaseban apartman za goste. Među dodatnim sadržajima su bazen od 45 četvornih metara, sauna, fitness, uređeni vrt, ljetna kuhinja i privatni parking. Parcela se prostire na 4359 četvornih metara, pri čemu je dio zemljišta trenutačno u najmu, a postupak kupnje je u tijeku. Vila se prodaje potpuno namještena, a tražena cijena iznosi 15 milijuna eura. | Foto: Remington Real Estate
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