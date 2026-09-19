FOTO Koliko morate raditi za njih? Ovo je 14 najskupljih vila u Hrvatskoj, jedna stoji 15 mil. €

Diljem naše obale, od Umaga do Dubrovnika, grade se i uređuju vile čija cijena premašuje i nekoliko milijuna eura. Na kraju sezone pročešljali smo ponudu agencija koje ove nekretnine nude - uglavnom strancima...
LUKSUZNA VILA U MUŠALEŽU KOD POREČA - 15 MILIJUNA EURA.
U Mušaležu u Istri prodaje se luksuzna potpuno namještena vila s pogledom na Jadransko more i izravnim pristupom moru. Nekretnina ima 471 četvorni metar stambenog prostora, dok ukupna izgrađena površina iznosi 619 četvornih metara.
Glavni dio vile čini 88 četvornih metara velik otvoreni prostor s dnevnim boravkom, blagovaonicom i kuhinjom, povezan s terasama, bazenom, ljetnom kuhinjom i wellnessom. Na katu se nalazi pet spavaćih soba s vlastitim kupaonicama, a vila ima i zaseban apartman za goste.
Među dodatnim sadržajima su bazen od 45 četvornih metara, sauna, fitness, uređeni vrt, ljetna kuhinja i privatni parking. Parcela se prostire na 4359 četvornih metara, pri čemu je dio zemljišta trenutačno u najmu, a postupak kupnje je u tijeku.
Vila se prodaje potpuno namještena, a tražena cijena iznosi 15 milijuna eura.
| Foto: Remington Real Estate
LUKSUZNA VILA U MUŠALEŽU KOD POREČA - 15 MILIJUNA EURA.
U Mušaležu u Istri prodaje se luksuzna potpuno namještena vila s pogledom na Jadransko more i izravnim pristupom moru. Nekretnina ima 471 četvorni metar stambenog prostora, dok ukupna izgrađena površina iznosi 619 četvornih metara.
Glavni dio vile čini 88 četvornih metara velik otvoreni prostor s dnevnim boravkom, blagovaonicom i kuhinjom, povezan s terasama, bazenom, ljetnom kuhinjom i wellnessom. Na katu se nalazi pet spavaćih soba s vlastitim kupaonicama, a vila ima i zaseban apartman za goste.
Među dodatnim sadržajima su bazen od 45 četvornih metara, sauna, fitness, uređeni vrt, ljetna kuhinja i privatni parking. Parcela se prostire na 4359 četvornih metara, pri čemu je dio zemljišta trenutačno u najmu, a postupak kupnje je u tijeku.
Vila se prodaje potpuno namještena, a tražena cijena iznosi 15 milijuna eura. |
Foto: Remington Real Estate
LUKSUZNA VILA U MUŠALEŽU KOD POREČA - 15 MILIJUNA EURA.
U Mušaležu u Istri prodaje se luksuzna potpuno namještena vila s pogledom na Jadransko more i izravnim pristupom moru. Nekretnina ima 471 četvorni metar stambenog prostora, dok ukupna izgrađena površina iznosi 619 četvornih metara.
Glavni dio vile čini 88 četvornih metara velik otvoreni prostor s dnevnim boravkom, blagovaonicom i kuhinjom, povezan s terasama, bazenom, ljetnom kuhinjom i wellnessom. Na katu se nalazi pet spavaćih soba s vlastitim kupaonicama, a vila ima i zaseban apartman za goste.
Među dodatnim sadržajima su bazen od 45 četvornih metara, sauna, fitness, uređeni vrt, ljetna kuhinja i privatni parking. Parcela se prostire na 4359 četvornih metara, pri čemu je dio zemljišta trenutačno u najmu, a postupak kupnje je u tijeku.
Vila se prodaje potpuno namještena, a tražena cijena iznosi 15 milijuna eura.
| Foto: Remington Real Estate
Foto Remington Real Estate
Foto Remington Real Estate
LUKSUZNA VILA NA BRAČU - 4,5 MILIJUNA EURA.
U Milni na Braču, u prvoj liniji do mora, prodaje se luksuzna vila površine oko 800 četvornih metara, smještena na velikom zemljištu od čak 32.000 četvornih metara. Cijena nekretnine iznosi 4,5 milijuna eura.
Vila ima šest spavaćih soba s vlastitim kupaonicama, wellness i fitness zonu, unutarnji bazen, jacuzzi i saunu. Vanjski prostor uključuje bazen s pogledom na more, prostrane terase i izravan pristup moru.
Nekretnina ima i garažu za tri vozila te dodatni parking za još pet automobila, a posebno se ističe velikom parcelom i privatnošću.
| Foto: LUVA Real Estate
Foto LUVA Real Estate
Foto LUVA Real Estate
POVIJESNA VILA U LOVRANU - 10,9 MILIJUNA EURA.
Na prestižnoj lokaciji između Lovrana i Opatije, u prvom redu do mora i uz šetnicu Lungomare, prodaje se povijesna austrougarska vila iz 1910. godine. Vila ima oko 600 četvornih metara, a smještena je na parceli od 1751 četvornog metra.
Nekretnina se prostire na četiri etaže te ima 14 spavaćih soba i 13 kupaonica, prostrane dnevne i društvene prostore, kuhinju, blagovaonicu i vinsku sobu. Mnoge prostorije pružaju pogled na more i Kvarnerski zaljev.
Vilu okružuje mediteranski vrt, a na posjedu se nalazi i šest privatnih parkirnih mjesta. Posebno se ističe očuvanom povijesnom arhitekturom, balkonima i dekorativnim kamenim detaljima.
Tražena cijena iznosi 10,9 milijuna eura.
| Foto: PROMO
Foto PROMO
Foto PROMO
LUKSUZNA VILA KRAJ DUBROVAČKIH ZIDINA - 7,5 MILIJUNA EURA.
U neposrednoj blizini povijesne jezgre Dubrovnika, samo 130 metara od mora, prodaje se luksuzna kamena vila s panoramskim pogledom na more i dubrovačke zidine. Cijena nekretnine iznosi 7,5 milijuna eura.
Vila ima oko 540 četvornih metara na zemljištu od 1100 četvornih metara te se prostire na četiri etaže. Ima šest soba i šest kupaonica, a uređena je spojem tradicionalnih kamenih elemenata i suvremenog dizajna.
Na privatnoj okućnici nalaze se bazen sa sunčalištem, ljetna kuhinja, sauna i teretana, dok vila ima i vinski podrum. Na parceli se nalazi i dodatni, luksuzno uređen apartman od oko 90 četvornih metara.
| Foto: Broker Real Estate Croatia
Foto Broker Real Estate Croatia
Foto Broker Real Estate Croatia
RESORT S TRI LUKSUZNE VILE KOD TROGIRA - 6 MILIJUNA EURA.
U blizini Trogira, samo 150 metara od mora, prodaje se luksuzni resort s tri vile i panoramskim pogledom na more. Kompleks ima ukupno 1150 četvornih metara stambenog prostora na zemljištu od 2468 četvornih metara, a cijena iznosi 6 milijuna eura.
Vile raspolažu s 12 spavaćih soba i 15 kupaonica, dva vanjska i jednim unutarnjim grijanim bazenom te saunom i teretanom. Svaka vila funkcionira kao zasebna cjelina i pruža privatnost gostima.
Na imanju se nalaze i uređeni vrtovi, konoba od 70 četvornih metara za 30 osoba, profesionalna kuhinja te zaseban apartman za osoblje. U blizini su plaža i marina za jahte.
| Foto: Broker Real Estate Croatia
Foto Broker Real Estate Croatia
Foto Broker Real Estate Croatia
LUKSUZNA VILA S INFINITY BAZENOM U DUBROVNIKU - 5,5 MILIJUNA EURA.
Na atraktivnoj lokaciji u Dubrovniku, 150 metara od mora, prodaje se luksuzna vila s otvorenim pogledom na more. Prostire se na 500 četvornih metara i četiri etaže povezane stubištem i liftom, a ima sedam spavaćih soba i deset kupaonica.
Vila nudi brojne luksuzne sadržaje, među kojima su unutarnji i infinity bazen, sauna, jacuzzi, teretana, vinski podrum, konoba i prostor za zabavu s biljarom. Većina spavaćih soba ima vlastitu kupaonicu, a one na posljednjem katu i balkone s pogledom na more.
U vanjskom dijelu nalaze se sunčalište, pergola, ljetna kuhinja s roštiljem i blagovaonicom te parking za nekoliko automobila. Tražena cijena iznosi 5,5 milijuna eura.
| Foto: Broker Real Estate Croatia
Foto Broker Real Estate Croatia
LUKSUZNA VILA NA MAKARSKOJ RIVIJERI - 5 MILIJUNA EURA.
U Baškoj Vodi na Makarskoj rivijeri, samo 100 metara od mora, prodaje se luksuzna vila s pogledom na more. Prostire se na 350 četvornih metara i četiri etaže, a ima četiri spavaće sobe i šest kupaonica.
Vila ima bazen, spa-zonu s teretanom, lift, garažu, vanjski parking te terasu s roštiljem. Sve spavaće sobe imaju vlastite kupaonice i privatne balkone.
Nekretnina se prodaje potpuno namještena i opremljena, a tražena cijena iznosi 5 milijuna eura.
| Foto: Broker Real Estate Croatia
Foto Broker Real Estate Croatia
Foto Broker Real Estate Croatia
Foto Broker Real Estate Croatia
LUKSUZNA VILA KOD DUBROVNIKA - 5 MILIJUNA EURA.
Na atraktivnoj lokaciji na dubrovačkom području prodaje se luksuzna vila s panoramskim pogledom na more i otoke. Vila ima oko 400 četvornih metara, prostire se na dvije etaže i nalazi na zemljištu od 1800 četvornih metara.
Nekretnina ima šest soba i pet kupaonica, a dvije master spavaće sobe imaju garderobe i balkone s pogledom na more. Uz glavnu vilu nalazi se i manji pomoćni objekt uređen kao stambeni prostor.
U dvorištu su bazen, uređeni vrt i paviljon, dok je za vozila osigurano nekoliko garažnih i vanjskih parkirnih mjesta. Vila je od mora udaljena oko 380 metara, a tražena cijena iznosi 5 milijuna eura.
| Foto: Broker Real Estate Croatia
Foto Broker Real Estate Croatia
Foto Broker Real Estate Croatia
LUKSUZNA VILA NA KORČULI S DVA INFINITY BAZENA - 4,5 MILIJUNA EURA.
Na otoku Korčuli prodaje se suvremena luksuzna vila s panoramskim pogledom na more. Vila ima 360 četvornih metara stambenog prostora, prostire se na tri etaže i nalazi na parceli od 967 četvornih metara.
Nekretnina je podijeljena u dvije povezane, ali potpuno neovisne stambene jedinice, a ukupno ima pet spavaćih soba s vlastitim kupaonicama. Svaka jedinica ima dnevni boravak, kuhinju, blagovaonicu i vlastiti vanjski prostor.
Posebno se ističu dva infinity bazena, od kojih je jedan grijani, prostrane terase, vanjske blagovaonice s roštiljem te pet privatnih parkirnih mjesta. Vila se prodaje za 4,5 milijuna eura.
| Foto: Sotheby's
Foto Sotheby's
Foto Sotheby's
VILA UZ MORE U UMAGU - 10 MILIJUNA EURA.
Na području Umaga, u sklopu luksuznog resorta u prvom redu do mora, prodaje se ekskluzivna vila površine oko 1000 četvornih metara. Nekretnina ima četiri spavaće sobe i četiri kupaonice, a tražena cijena iznosi 10 milijuna eura.
Vila se ističe položajem neposredno uz obalu i otvorenim pogledom prema Piranu i okolnom krajoliku. Resort se nalazi nekoliko kilometara od slovenske granice i Portoroža te nudi visoku razinu privatnosti i luksuza.
| Foto: PROMO
Foto PROMO
Foto PROMO
LUKSUZNA VILA U RAPCU - 8,3 MILIJUNA EURA.
U Rapcu u Istri, u prvom redu do mora, prodaje se luksuzna vila površine 513 četvornih metara, smještena na zemljištu od 2500 četvornih metara. Vila ima pet spavaćih soba s vlastitim kupaonicama, a službeno je kategorizirana s pet zvjezdica.
Među sadržajima su grijani bazen od 50 četvornih metara, jacuzzi, fitness, dvije saune, soba za masažu, biljar i vanjska blagovaonica s roštiljem. Vila ima i privatni ponton za kupanje i sunčanje, a navodi se i mogućnost veza jahte ispod vile.
Nekretnina se prodaje potpuno namještena i opremljena, a cijena iznosi 8,3 milijuna eura.
| Foto: PROMO
Foto PROMO
Foto PROMO
Luksuzna vila u Brodarici - 8,3 milijuna eura.
U Brodarici kod Šibenika, u prvom redu do mora, prodaje se luksuzna vila površine 706 četvornih metara, izgrađena 2025. godine na parceli od 1311 četvornih metara. Vila se prostire na četiri etaže povezane liftom i ima devet soba i devet kupaonica.
Među glavnim sadržajima su grijani infinity bazen od 60 četvornih metara, fitness, bar, profesionalna kuhinja i uređeni mediteranski vrt. Vila obuhvaća dva dvosobna apartmana, trosobni penthouse te dva dodatna apartmana za osoblje.
Nekretnina se prodaje potpuno namještena i opremljena, a tražena cijena iznosi 8,3 milijuna eura.
| Foto: PROMO
Foto PROMO
Foto PROMO
LUKSUZNA VILA NA MEJAMA U SPLITU - 6,5 MILIJUNA EURA.
U prestižnoj splitskoj četvrti Meje, uz Marjan i u prvom redu do mora, prodaje se luksuzna vila površine 930 četvornih metara. Nekretnina ima četiri spavaće sobe, uz mogućnost uređenja dodatne, te pet kupaonica.
Vila nudi unutarnji bazen, wellness sa saunom, kućno kino, vinski podrum, dva ureda i zaseban apartman za osoblje, dok garaža može primiti pet automobila.
Posebno se ističu pogled na otvoreno more, izravan pristup plaži te privatni vrt od 1100 četvornih metara s povrtnjakom. Tražena cijena iznosi 6,5 milijuna eura.
| Foto: PROMO
Foto PROMO
Foto PROMO
LUKSUZNA VILA U ROVINJU - 5,37 MILIJUNA EURA.
U Rovinju, nekoliko koraka od mora, prodaje se moderna luksuzna vila površine 425 četvornih metara. Nekretnina ima tri spavaće sobe i tri kupaonice, a tražena cijena iznosi 5,375 milijuna eura.
Vila se ističe suvremenom arhitekturom i pogledom na more, a među glavnim sadržajima su bazen, wellness zona i prostrana krovna terasa.
| Foto: PROMO
Foto PROMO
Foto PROMO