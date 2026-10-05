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FOTO Kratka ili duga kosa? Ovo su top frizure za žene u 50-ima

Frizura nakon 50. godine može izgledati moderno, svježe i vrlo elegantno. Važno je odabrati rez, boju i način stiliziranja koji odgovaraju teksturi chose i crtama lica. Slojevi, volumen i pravilna njega često mogu napraviti veliku razliku. Jednako je važno izbjegavati postupke koji kosu čine teškom, beživotnom ili pretjerano strogom
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FOTO Kratka ili duga kosa? Ovo su top frizure za žene u 50-ima
U nastavku donosimo savjete koji mogu pomoći da frizura nakon 50. izgleda što svježije, modernije i njegovanije. | Foto: 123RF
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U nastavku donosimo savjete koji mogu pomoći da frizura nakon 50. izgleda što svježije, modernije i njegovanije. | Foto: 123RF
Komentari 0

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