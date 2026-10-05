FOTO Kratka ili duga kosa? Ovo su top frizure za žene u 50-ima

Frizura nakon 50. godine može izgledati moderno, svježe i vrlo elegantno. Važno je odabrati rez, boju i način stiliziranja koji odgovaraju teksturi chose i crtama lica. Slojevi, volumen i pravilna njega često mogu napraviti veliku razliku. Jednako je važno izbjegavati postupke koji kosu čine teškom, beživotnom ili pretjerano strogom
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U nastavku donosimo savjete koji mogu pomoći da frizura nakon 50. izgleda što svježije, modernije i njegovanije.
| Foto: 123RF
U nastavku donosimo savjete koji mogu pomoći da frizura nakon 50. izgleda što svježije, modernije i njegovanije. |
Foto: 123RF
U nastavku donosimo savjete koji mogu pomoći da frizura nakon 50. izgleda što svježije, modernije i njegovanije.
| Foto: 123RF
1. PRIHVATITE SIJEDU KOSU.
Sijede vlasi ne moraju automatski postarati izgled. Sve je popularnija tehnika grey blending, odnosno postupno uklapanje sijedih vlasi u postojeću boju kako bi prijelazi izgledali mekše i prirodnije.
| Foto: 123RF
2. VLAGA JE KLJUČNA.
S godinama kosa može postati suša, pa je hidratacija posebno važna. Preporučuje se redovito korištenje hranjivih maski i proizvoda koji zadržavaju vlagu te vraćaju sjaj i živost dugim vlasima.
| Foto: 123RF
3. DODAJTE TEKSTURU I VOLUMEN.
Potpuno ravna kosa koja priliježe uz lice može djelovati teško i beživotno. Blagi valovi, tekstura i malo volumena često stvaraju mekši izgled. Kao dobar primjer stručnjaci izdvajaju Michelle Pfeiffer i njezinu ležerno oblikovanu kosu s prirodnim pokretom.
| Foto: 123RF
4. REDOVITO SKRAĆUJTE VRHOVE.
Dužina neće izgledati dobro ako su vrhovi ispucani i suhi. Redovito šišanje pomaže zadržati uredan oblik, a lagani slojevi mogu ukloniti oštećene dijelove bez velikog gubitka dužine.
| Foto: 123RF
5. IZBJEGAVAJTE POTPUNO RAVAN REZ U JEDNOJ DUŽINI.
Kosa bez ikakvih slojeva može djelovati teško i spljošteno. Stručnjaci preporučuju nježno stepenovanje, posebno pramenove koji uokviruju lice jer daju pokret i mekši volumen.
| Foto: 123RF
6. PREBACITE KOSU NA JEDNU STRANU.
Demi Moore često nosi svoju izrazito dugu kosu prebačenu na jednu stranu. Takav način stiliziranja daje dojam većeg volumena, dok kosa zataknuta iza jednog uha dodatno otvara lice i ističe jagodice.
| Foto: Instagram/demimoore
7. BOJA NEKA IMA VIŠE TONOVA.
Jednolična, potpuno ravna boja može djelovati strogo. Više nijansi, diskretni pramenovi ili kombiniranje svjetlijih i tamnijih tonova stvaraju dubinu i čine kosu vizualno življom.
| Foto: 123RF
8. NE MORATE RADIKALNO MIJENJATI BOJU.
Za osvježenje izgleda nije potrebno potpuno bojanje. Nekoliko vrlo tankih svjetlijih ili tamnijih pramenova može biti dovoljno da kosa dobije više dimenzije.
| Foto: 123RF
9. NE BOJTE SE SLOJEVA.
Mekani slojevi i postupno stanjivanje pojedinih dijelova mogu pomoći da se zadrži željena dužina, ali da frizura pritom ne djeluje teško. Takav pristup posebno dobro funkcionira kod duže kose kojoj nedostaje pokreta.
| Foto: 123RF
10. RAZMISLITE O ŠIŠKAMA.
Šiške također mogu osvježiti frizuru bez drastičnog skraćivanja. Stručnjaci preporučuju mekše varijante koje se stapaju s ostatkom kose i daju joj moderniji izgled.
| Foto: 123RF
11. POVREMENO PROMIJENITE NAČIN STILIZIRANJA.
Ista frizura godinama može s vremenom početi djelovati zastarjelo. Ne mora biti riječ o velikom rezu – drugačiji razdjeljak, način feniranja, valovi ili sitne promjene u obliku mogu potpuno osvježiti izgled.
| Foto: 123RF
12. NEKA KOSA NE BUDE POTPUNO PRILJUBLJENA UZ LICE.
Kosa odmaknuta od lica i lagano podignuta često djeluje laskavije od potpuno ravne frizure. Blagi volumen omekšava crte lica i daje cijeloj frizuri više živosti.
| Foto: 123RF
13. PAZITE NA RAZDJELJAK.
Razdjeljak može potpuno promijeniti dojam frizure. Strogi razdjeljak po sredini nekima može naglasiti ravnoću kose, dok blago pomaknut razdjeljak često daje više volumena i mekši izgled.
| Foto: 123RF
14. KORISTITE LAGANE PROIZVODE ZA STILIZIRANJE.
Teški voskovi, ulja i kreme mogu dodatno spljoštiti kosu, osobito ako je tanja. Bolji izbor su lagani proizvodi za volumen i teksturu koji ne opterećuju vlasi.
| Foto: Instagram/anhcotran
15. NE PRETJERUJTE S TOPLINOM.
Često peglanje, uvijanje i feniranje na visokim temperaturama mogu dodatno isušiti kosu. Zaštita od topline posebno je važna ako želite zadržati dugu kosu sjajnom i zdravom.
| Foto: 123RF
16. MEKANI VALOVI DAJU POKRET.
Veliki, opušteni valovi mogu pomoći da kosa izgleda punije. Za razliku od strogo oblikovanih kovrča, mekani valovi djeluju prirodnije i daju frizuri ležerniji izgled.
| Foto: 123RF
17. NE ZABORAVITE NJEGU VLASIŠTA.
Zdrava kosa počinje od zdravog vlasišta. Redovito nježno čišćenje i masaža vlasišta mogu pomoći održavanju dobrog stanja kože i korijena kose.
| Foto: 123RF
18. BIRAJTE DUŽINU KOJA ODGOVARA KOSI.
Nije svaka duga kosa jednaka. Ako su vrhovi vrlo tanki i rijetki, nekoliko centimetara kraća, ali punija frizura često će izgledati bolje od izrazito duge kose bez gustoće.
| Foto: 123RF
19. NE POKUŠAVAJTE SAKRITI GODINE FRIZUROM.
Cilj nije izgledati desetljećima mlađe, nego pronaći frizuru koja djeluje svježe, njegovano i pristaje licu. Kosa može izgledati odlično u svakoj dobi ako je zdrava i dobro oblikovana.
| Foto: 123RF
20. IZBJEGAVAJTE PRETAMNU, JEDNOLIČNU BOJU.
Vrlo tamna kosa bez toplijih ili svjetlijih tonova može djelovati strože i dodatno naglasiti crte lica. Nekoliko suptilnih pramenova ili nijansi često će omekšati cijeli izgled i dati kosi više dubine.
| Foto: 123RF