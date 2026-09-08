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FOTO Kreativne transformacije hrvatske influencerice prati više od 18 milijuna ljudi

Mirta Miler od ljubavi prema šminkanju izgradila je uspješnu međunarodnu karijeru i privukla milijunsku publiku. Njezine kreativne transformacije učinile su je jednom od najpoznatijih hrvatskih influencerica
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FOTO Kreativne transformacije hrvatske influencerice prati više od 18 milijuna ljudi
Mirta Miler ljubav prema šminkanju razvila je još u osnovnoj školi, no karijeru je isprva započela u bankarskom sektoru. Kreativnost ju je ipak odvela u potpuno drugom smjeru pa se odlučila posvetiti makeupu i društvenim mrežama. | Foto: Facebook/Mimier Makeup
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Mirta Miler ljubav prema šminkanju razvila je još u osnovnoj školi, no karijeru je isprva započela u bankarskom sektoru. Kreativnost ju je ipak odvela u potpuno drugom smjeru pa se odlučila posvetiti makeupu i društvenim mrežama. | Foto: Facebook/Mimier Makeup
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