FOTO Kreativne transformacije hrvatske influencerice prati više od 18 milijuna ljudi

Mirta Miler od ljubavi prema šminkanju izgradila je uspješnu međunarodnu karijeru i privukla milijunsku publiku. Njezine kreativne transformacije učinile su je jednom od najpoznatijih hrvatskih influencerica
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Mirta Miler ljubav prema šminkanju razvila je još u osnovnoj školi, no karijeru je isprva započela u bankarskom sektoru. Kreativnost ju je ipak odvela u potpuno drugom smjeru pa se odlučila posvetiti makeupu i društvenim mrežama.
| Foto: Facebook/Mimier Makeup
Mirta Miler ljubav prema šminkanju razvila je još u osnovnoj školi, no karijeru je isprva započela u bankarskom sektoru. Kreativnost ju je ipak odvela u potpuno drugom smjeru pa se odlučila posvetiti makeupu i društvenim mrežama. |
Foto: Facebook/Mimier Makeup
Mirta Miler ljubav prema šminkanju razvila je još u osnovnoj školi, no karijeru je isprva započela u bankarskom sektoru. Kreativnost ju je ipak odvela u potpuno drugom smjeru pa se odlučila posvetiti makeupu i društvenim mrežama.
| Foto: Facebook/Mimier Makeup
Veliki preokret dogodio se 2019. godine kada se probila na TikToku svojim upečatljivim makeup transformacijama. Pod imenom mimiermakeup vrlo je brzo privukla veliku publiku, a njezin sadržaj počeo se širiti daleko izvan Hrvatske.
| Foto: Facebook/Mimier Makeup
Danas je Miler jedna od najuspješnijih hrvatskih influencerica na svjetskoj sceni. Na TikToku je prati 18,7 milijuna ljudi, dok na Instagramu ima više od dva milijuna pratitelja, a njezini videi redovito skupljaju milijunske preglede.
| Foto: Facebook/Mimier Makeup
Unatoč velikom uspjehu na društvenim mrežama, nije zanemarila obrazovanje. Godine 2025. magistrirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, čime je uz međunarodnu karijeru ostvarila i značajan akademski uspjeh.
| Foto: Facebook/Mimier Makeup
Od hobija koji je njegovala još kao djevojčica uspjela je napraviti prepoznatljiv svjetski brend. Njezine kreativne transformacije donijele su joj milijune pratitelja i snažan utjecaj na globalnoj sceni, a danas gradi uspješnu međunarodnu karijeru.
| Foto: Facebook/Mimier Makeup
Foto Facebook/Mimier Makeup
Foto Facebook/Mimier Makeup
Foto Facebook/Mimier Makeup
Foto Facebook/Mimier Makeup
Foto Facebook/Mimier Makeup
Foto Facebook/Mimier Makeup
Foto Facebook/Mimier Makeup
Foto Facebook/Mimier Makeup
Foto Facebook/Mimier Makeup
Foto Facebook/Mimier Makeup
Foto Facebook/Mimier Makeup
Foto Facebook/Mimier Makeup
Foto Facebook/Mimier Makeup
Foto Facebook/Mimier Makeup
Foto Facebook/Mimier Makeup
Foto Facebook/Mimier Makeup
Foto Facebook/Mimier Makeup
Foto Facebook/Mimier Makeup
Foto Facebook/Mimier Makeup
Foto Facebook/Mimier Makeup
Foto Facebook/Mimier Makeup
Foto Facebook/Mimier Makeup
Foto Facebook/Mimier Makeup
Foto Facebook/Mimier Makeup
Foto Facebook/Mimier Makeup
Foto Facebook/Mimier Makeup
Foto Facebook/Mimier Makeup
Foto Facebook/Mimier Makeup
Foto Facebook/Mimier Makeup
Foto Facebook/Mimier Makeup
Foto Facebook/Mimier Makeup
Foto Facebook/Mimier Makeup
Foto Facebook/Mimier Makeup
Foto Facebook/Mimier Makeup
Foto Facebook/Mimier Makeup
Foto Facebook/Mimier Makeup