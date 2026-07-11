Obavijesti

Galerija

Komentari 0
BOGATA I RAZNOLIKA PONUDA

FOTO Krumpira, luka, rajčica i lubenica! Pogledajte cijene voća i povrća na šibenskoj tržnici

Ljetna sezona u punom je jeku, a šibenska gradska tržnica prepuna je svježeg voća i povrća. Na štandovima se mogu pronaći domaće rajčice, krastavci, tikvice, paprike, salate i mahune, ali i lubenice, dinje, breskve
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
FOTO Krumpira, luka, rajčica i lubenica! Pogledajte cijene voća i povrća na šibenskoj tržnici
Ponuda je bogata, a unatoč visokim temperaturama, tržnicom od ranog jutra prolaze brojni Šibenčani i turisti u potrazi za svježim namirnicama. | Foto: Dusko Jaramaz/Pixsell
1/55
Ponuda je bogata, a unatoč visokim temperaturama, tržnicom od ranog jutra prolaze brojni Šibenčani i turisti u potrazi za svježim namirnicama. | Foto: Dusko Jaramaz/Pixsell
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026