FOTO Krumpira, luka, rajčica i lubenica! Pogledajte cijene voća i povrća na šibenskoj tržnici

Ljetna sezona u punom je jeku, a šibenska gradska tržnica prepuna je svježeg voća i povrća. Na štandovima se mogu pronaći domaće rajčice, krastavci, tikvice, paprike, salate i mahune, ali i lubenice, dinje, breskve
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Ponuda je bogata, a unatoč visokim temperaturama, tržnicom od ranog jutra prolaze brojni Šibenčani i turisti u potrazi za svježim namirnicama.
| Foto: Dusko Jaramaz/Pixsell
Ponuda je bogata, a unatoč visokim temperaturama, tržnicom od ranog jutra prolaze brojni Šibenčani i turisti u potrazi za svježim namirnicama. |
Foto: Dusko Jaramaz/Pixsell
Ponuda je bogata, a unatoč visokim temperaturama, tržnicom od ranog jutra prolaze brojni Šibenčani i turisti u potrazi za svježim namirnicama.
| Foto: Dusko Jaramaz/Pixsell
Cijena krastavaca za kilu je 2,50 eura po kili.
| Foto: Dusko Jaramaz/Pixsell
Lubenica je 1,50 eura.
| Foto: Dusko Jaramaz/Pixsell
Kila marelica je 4 eura.
| Foto: Dusko Jaramaz/Pixsell
Nektarine su 2 eura.
| Foto: Dusko Jaramaz/Pixsell
A neke su 2,50 eura...
| Foto: Dusko Jaramaz/Pixsell
Tikvice su 2 eura kila.
| Foto: Dusko Jaramaz/Pixsell
Krumpir, dvije kile su po 3 eura.
| Foto: Dusko Jaramaz/Pixsell
Šljive su 3 eura.
| Foto: Dusko Jaramaz/Pixsell
Luk se prodaje po cijeni od 2 eura za kilu.
| Foto: Dusko Jaramaz/Pixsell
Rajčice su također 2 eura.
| Foto: Dusko Jaramaz/Pixsell
Foto Dusko Jaramaz/Pixsell
Foto Dusko Jaramaz/Pixsell
Foto Dusko Jaramaz/Pixsell
Foto Dusko Jaramaz/Pixsell
Foto Dusko Jaramaz/Pixsell
Foto Dusko Jaramaz/Pixsell
Foto Dusko Jaramaz/Pixsell
Foto /PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/Pixsell
Foto Dusko Jaramaz/Pixsell
Foto Dusko Jaramaz/Pixsell
Foto Dusko Jaramaz/Pixsell
Foto Dusko Jaramaz/Pixsell
Foto Dusko Jaramaz/Pixsell
Foto Dusko Jaramaz/Pixsell
Foto Dusko Jaramaz/Pixsell
Foto Dusko Jaramaz/Pixsell
Foto Dusko Jaramaz/Pixsell
Foto Dusko Jaramaz/Pixsell
Foto Dusko Jaramaz/Pixsell
Foto Dusko Jaramaz/Pixsell
Foto Dusko Jaramaz/Pixsell
Foto /PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/Pixsell
Foto Dusko Jaramaz/Pixsell
Foto Dusko Jaramaz/Pixsell
Foto Dusko Jaramaz/Pixsell
Foto Dusko Jaramaz/Pixsell
Foto Dusko Jaramaz/Pixsell
Foto Dusko Jaramaz/Pixsell
Foto Dusko Jaramaz/Pixsell
Foto Dusko Jaramaz/Pixsell
Foto Dusko Jaramaz/Pixsell
Foto Dusko Jaramaz/Pixsell
Foto Dusko Jaramaz/Pixsell
Foto Dusko Jaramaz/Pixsell
Foto Dusko Jaramaz/Pixsell
Foto Dusko Jaramaz/Pixsell
Foto Dusko Jaramaz/Pixsell
Foto Dusko Jaramaz/Pixsell
Foto Dusko Jaramaz/Pixsell
Foto Dusko Jaramaz/Pixsell
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL