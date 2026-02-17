FOTO Lajkovi nestali preko noći: Svađu s medicinskom sestrom ljepotica je skupo platila...

TikTokerica Tara Lynn nedavno se našla u središtu pažnje zbog kontroverze na društvenim mrežama. Sve je krenulo uoči dočeka Nove godine, kada je 22-godišnja kreatorica sadržaja, koju na TikToku prati oko pet milijuna ljudi, objavila neobičan apel
Tara Lynn tražila je rijedak halter top popularnog brenda, tvrdeći da ga više nije mogla nabaviti u trgovinama.
Tara Lynn tražila je rijedak halter top popularnog brenda, tvrdeći da ga više nije mogla nabaviti u trgovinama.
U videu je zamolila svoje pratitelje da joj pomognu ili posude komad.
Na njezin apel brzo je odgovorila jedna medicinska sestra, koja je ponudila halter top besplatno.
No, situacija je ubrzo eskalirala. Nakon što je Tara Lynn smatrala da sestra nije dovoljno brzo reagirala, objavila je video u kojem ju je prozvala i optužila za „namjerno ignoriranje“.
Medicinska sestra je pokušala objasniti da je bila zauzeta radom u hitnoj službi i da nije mogla odmah odgovoriti. Iako se ispričala, Tara Lynn nije prihvatila ispriku, što je razljutilo dio njezinih pratitelja.
Rezultat svega bio je trenutačni pad broja pratitelja, Tara Lynn izgubila je značajan dio svoje online publike.
Dok su neki kritizirali njezinu reakciju, drugi su napali medicinsku sestru, što je nju prisililo da ukloni svoje komentare i fotografije.
Ovaj incident pokazuje koliko pažljivo influenceri moraju upravljati svojim reakcijama na društvenim mrežama.
Publika danas očekuje empatično i odgovorno ponašanje, a svaka kontroverza može brzo utjecati na reputaciju i broj pratitelja.
