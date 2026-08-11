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FOTO Libanonska ljepotica je neustrašiva: Padobranom je skočila 1000 puta unatoč strahu

Naila Nazer model je, influencerica, TEDx govornica i poduzetnica libanonskog podrijetla koja je karijeru izgradila u svijetu mode, putovanja i ekstremnih sportova
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FOTO Libanonska ljepotica je neustrašiva: Padobranom je skočila 1000 puta unatoč strahu
Sa samo 16 godina napustila je obitelj i otišla u SAD kako bi ostvarila san o vlastitom poslu, a već s 19 pokrenula je svoju prvu tvrtku. Kao model surađivala je s brojnim svjetskim modnim i beauty brendovima, a na društvenim mrežama okuplja više od milijun pratitelja. | Foto: Instagram
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Sa samo 16 godina napustila je obitelj i otišla u SAD kako bi ostvarila san o vlastitom poslu, a već s 19 pokrenula je svoju prvu tvrtku. Kao model surađivala je s brojnim svjetskim modnim i beauty brendovima, a na društvenim mrežama okuplja više od milijun pratitelja. | Foto: Instagram
Komentari 2

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