FOTO Libanonska ljepotica je neustrašiva: Padobranom je skočila 1000 puta unatoč strahu

Naila Nazer model je, influencerica, TEDx govornica i poduzetnica libanonskog podrijetla koja je karijeru izgradila u svijetu mode, putovanja i ekstremnih sportova
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Sa samo 16 godina napustila je obitelj i otišla u SAD kako bi ostvarila san o vlastitom poslu, a već s 19 pokrenula je svoju prvu tvrtku. Kao model surađivala je s brojnim svjetskim modnim i beauty brendovima, a na društvenim mrežama okuplja više od milijun pratitelja.
| Foto: Instagram
Sa samo 16 godina napustila je obitelj i otišla u SAD kako bi ostvarila san o vlastitom poslu, a već s 19 pokrenula je svoju prvu tvrtku. Kao model surađivala je s brojnim svjetskim modnim i beauty brendovima, a na društvenim mrežama okuplja više od milijun pratitelja. |
Foto: Instagram
Sa samo 16 godina napustila je obitelj i otišla u SAD kako bi ostvarila san o vlastitom poslu, a već s 19 pokrenula je svoju prvu tvrtku. Kao model surađivala je s brojnim svjetskim modnim i beauty brendovima, a na društvenim mrežama okuplja više od milijun pratitelja.
| Foto: Instagram
Naila je posebno poznata po ljubavi prema padobranstvu, o kojem često govori kao aktivnosti koja joj je promijenila život. Bila je u braku s britanskim automobilističkim vozačem Oliverom Webbom, s kojim ima kćer, a danas vodi podcast posvećen mentalnom zdravlju, osobnom razvoju i osnaživanju žena te često govori o iscjeljenju nakon toksičnih odnosa.
| Foto: Instagram
Nedavno je sa svojim pratiteljima podijelila iskrenu objavu u kojoj je usporedila fotografije nastale prije devet godina s današnjima. Priznala je kako se ljudi često boje starenja, no upravo joj godine danas donose najveći osjećaj ponosa jer vidi koliko je sazrela i koliko je naučila kroz životne izazove.
| Foto: Instagram
."Jučer sam ponovno skočila nakon ozljede i neizmjerno sam sretna što sam se vratila", napisala je nedavno uz jednu fotografiju koja je oduševila njezine pratitelje.
| Foto: Instagram
Zahvalila je pratiteljima što su godinama bili uz nju kroz uspone i padove te otkrila kako se nakon ozljede kralježnice i zahtjevne operacije ponovno vratila svojoj velikoj strasti - padobranstvu.
"Kad bih se mogla vratiti sebi prije devet godina, rekla bih: Nikada nikome ne daj moć da određuje tvoju vrijednost i uvijek vjeruj u to tko jesi. Ti si jedina koja ima odgovore koje tražiš. I nikada ne poželi biti negdje drugdje ili živjeti neki drugi život. Prihvati svoj put, koliko god bio težak ili lijep, jer upravo si tamo gdje trebaš biti", napisala je na Instagramu.
| Foto: Instagram
Trenutno živi u Dubaiju. Ova neustrašiva padobranka, kreatorica je putopisnih vodiča, model i ponosna mama koja redefinira što znači živjeti hrabro. Poznata po svojoj energičnoj prisutnosti i kreativnom oku, surađivala je s nekim od vodećih svjetskih brendova. Bilo da pada slobodno s tisuća metara ili bilježi kultne trenutke diljem svijeta, Naila unosi stil, snagu i autentičnost u sve što radi. Skočila je više od 1100 puta.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram