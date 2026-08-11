FOTO Libanonska ljepotica je neustrašiva: Padobranom je skočila 1000 puta unatoč strahu

Zahvalila je pratiteljima što su godinama bili uz nju kroz uspone i padove te otkrila kako se nakon ozljede kralježnice i zahtjevne operacije ponovno vratila svojoj velikoj strasti - padobranstvu. "Kad bih se mogla vratiti sebi prije devet godina, rekla bih: Nikada nikome ne daj moć da određuje tvoju vrijednost i uvijek vjeruj u to tko jesi. Ti si jedina koja ima odgovore koje tražiš. I nikada ne poželi biti negdje drugdje ili živjeti neki drugi život. Prihvati svoj put, koliko god bio težak ili lijep, jer upravo si tamo gdje trebaš biti", napisala je na Instagramu. | Foto: Instagram