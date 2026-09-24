FOTO Liza je izgledom privukla vojsku pratitelja: Putuje i pozira u minijaturnim badićima

Liza Kovalenko ukrajinska je manekenka i influencerica koja je pažnju privukla modnim, lifestyle i objavama s putovanja. Na društvenim mrežama često dijeli glamurozne fotografije, modne kombinacije i trenutke s putovanja
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Liza Kovalenko je ukrajinska manekenka i influencerica koja je popularnost izgradila na društvenim mrežama. Na Instagramu objavljuje modne, lifestyle i fotografije s putovanja, a njezin profil prati velik broj ljudi.
| Foto: Instagram/lizakovalenkoo
Liza Kovalenko je ukrajinska manekenka i influencerica koja je popularnost izgradila na društvenim mrežama. Na Instagramu objavljuje modne, lifestyle i fotografije s putovanja, a njezin profil prati velik broj ljudi. |
Foto: Instagram/lizakovalenkoo
Liza Kovalenko je ukrajinska manekenka i influencerica koja je popularnost izgradila na društvenim mrežama. Na Instagramu objavljuje modne, lifestyle i fotografije s putovanja, a njezin profil prati velik broj ljudi.
| Foto: Instagram/lizakovalenkoo
Na Instagramu je počela objavljivati još 2016., kada je bila tinejdžerica. S vremenom je od modnih fotografija izgradila karijeru modela i kreatorice sadržaja.
| Foto: Instagram/lizakovalenkoo
Na njezinim društvenim mrežama mogu se pronaći fotografije s brojnih putovanja, uključujući destinacije poput Meksika, Francuske i Maldiva. Osim modelinga, od djetinjstva se bavi crtanjem i umjetnošću.
| Foto: Instagram/lizakovalenkoo
Na njezinim društvenim mrežama mogu se pronaći fotografije s brojnih putovanja, uključujući destinacije poput Meksika, Francuske i Maldiva. Osim modelinga, od djetinjstva se bavi crtanjem i umjetnošću.
| Foto: Instagram/lizakovalenkoo
Liza je visoka oko 172 do 175 centimetara, ima smeđu kosu i plave oči. Upravo je svojim izgledom, modnim sadržajem i fotografijama privukla veliku publiku na društvenim mrežama.
| Foto: Instagram/lizakovalenkoo
Foto Instagram/lizakovalenkoo
Foto Instagram/lizakovalenkoo
Foto Instagram/lizakovalenkoo
Foto Instagram/lizakovalenkoo
Foto Instagram/lizakovalenkoo
Foto Instagram/lizakovalenkoo
Foto Instagram/lizakovalenkoo
Foto Instagram/lizakovalenkoo
Foto Instagram/lizakovalenkoo
Foto Instagram/lizakovalenkoo
Foto Instagram/lizakovalenkoo
Foto Instagram/lizakovalenkoo
Foto Instagram/lizakovalenkoo
Foto Instagram/lizakovalenkoo
Foto Instagram/lizakovalenkoo
Foto Instagram/lizakovalenkoo
Foto Instagram/lizakovalenkoo
Foto Instagram/lizakovalenkoo
Foto Instagram/lizakovalenkoo
Foto Instagram/lizakovalenkoo
Foto Instagram/lizakovalenkoo
Foto Instagram/lizakovalenkoo
Foto Instagram/lizakovalenkoo
Foto Instagram/lizakovalenkoo
Foto Instagram/lizakovalenkoo
Foto Instagram/lizakovalenkoo
Foto Instagram/lizakovalenkoo
Foto Instagram/lizakovalenkoo
Foto Instagram/lizakovalenkoo
Foto Instagram/lizakovalenkoo
Foto Instagram/lizakovalenkoo
Foto Instagram/lizakovalenkoo
Foto Instagram/lizakovalenkoo
Foto Instagram/lizakovalenkoo
Foto Instagram/lizakovalenkoo
Foto Instagram/lizakovalenkoo
Foto Instagram/lizakovalenkoo
Foto Instagram/lizakovalenkoo
Foto Instagram/lizakovalenkoo
Foto Instagram/lizakovalenkoo
Foto Instagram/lizakovalenkoo
Foto Instagram/lizakovalenkoo
Foto Instagram/lizakovalenkoo
Foto Instagram/lizakovalenkoo
Foto Instagram/lizakovalenkoo
Foto Instagram/lizakovalenkoo
Foto Instagram/lizakovalenkoo
Foto Instagram/lizakovalenkoo
Foto Instagram/lizakovalenkoo
Foto Instagram/lizakovalenkoo
Foto Instagram/lizakovalenkoo
Foto Instagram/lizakovalenkoo
Foto Instagram/lizakovalenkoo
Foto Instagram/lizakovalenkoo
Foto Instagram/lizakovalenkoo
Foto Instagram/lizakovalenkoo
Foto Instagram/lizakovalenkoo
Foto Instagram/lizakovalenkoo