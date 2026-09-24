Obavijesti

Galerija

Komentari 0
SVI JE OBOŽAVAJU

FOTO Liza je izgledom privukla vojsku pratitelja: Putuje i pozira u minijaturnim badićima

Liza Kovalenko ukrajinska je manekenka i influencerica koja je pažnju privukla modnim, lifestyle i objavama s putovanja. Na društvenim mrežama često dijeli glamurozne fotografije, modne kombinacije i trenutke s putovanja
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
FOTO Liza je izgledom privukla vojsku pratitelja: Putuje i pozira u minijaturnim badićima
Liza Kovalenko je ukrajinska manekenka i influencerica koja je popularnost izgradila na društvenim mrežama. Na Instagramu objavljuje modne, lifestyle i fotografije s putovanja, a njezin profil prati velik broj ljudi. | Foto: Instagram/lizakovalenkoo
1/64
Liza Kovalenko je ukrajinska manekenka i influencerica koja je popularnost izgradila na društvenim mrežama. Na Instagramu objavljuje modne, lifestyle i fotografije s putovanja, a njezin profil prati velik broj ljudi. | Foto: Instagram/lizakovalenkoo
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026