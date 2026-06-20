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Je li preskupo?

FOTO Ljetne poslastice na Dolcu: Ovo su cijene breskvi, trešanja

Unatoč početku sezone, na tržnici Dolac još uvijek nema lubenica. Ali se zato gotovo na svakom koraku mogu pronaći breskve, trešnje, dinje i maline. Njihova ponuda je raznolika i obilna, a miris i boje privlače kupce koji već traže prve prave ljetne okuse
Zagreb: Ponuda voća na tržnici Dolac
Zadarski hrušt je tradicionalna, iznimno cijenjena sorta domaće trešnje, a na Dolcu se prodaje po cijeni od 6 eura. | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Zadarski hrušt je tradicionalna, iznimno cijenjena sorta domaće trešnje, a na Dolcu se prodaje po cijeni od 6 eura. | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Komentari 1

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