FOTO Ljetne poslastice na Dolcu: Ovo su cijene breskvi, trešanja

Unatoč početku sezone, na tržnici Dolac još uvijek nema lubenica. Ali se zato gotovo na svakom koraku mogu pronaći breskve, trešnje, dinje i maline. Njihova ponuda je raznolika i obilna, a miris i boje privlače kupce koji već traže prve prave ljetne okuse
Zadarski hrušt je tradicionalna, iznimno cijenjena sorta domaće trešnje, a na Dolcu se prodaje po cijeni od 6 eura.
| Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Zadarski hrušt je tradicionalna, iznimno cijenjena sorta domaće trešnje, a na Dolcu se prodaje po cijeni od 6 eura. |
Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Zadarski hrušt je tradicionalna, iznimno cijenjena sorta domaće trešnje, a na Dolcu se prodaje po cijeni od 6 eura.
| Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Cijene breskvi variraju, a neke se prodaju po čak 1 euro.
| Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Neki traže za domaću breskvu 4 eura po kili.
| Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Neke stoje i po dva eura.
| Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Domaće breskve su 5 eura.
| Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Trešnje se prodaju po 5 eura.
| Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Domaća kupina je 5 eura, a maline su 3.
| Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Cijena nektarina je čak 1 euro.
| Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL