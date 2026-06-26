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FOTO Lonely Planet objavio listu 21 najbolje ljetne destinacije: Hrvatska je na prvom mjestu!

Lonely Planet svake godine objavljuje svoj popis najboljih turističkih destinacija u različitim kategorijama, a jedna od popularnijih je svakako i njihov izbor top ljetnih destinacije. Na listi za 2026. na vrh su stavili Hrvatsku, a u galeriji pogledajte što su napisali o svakoj zemlji s liste
FOTO Lonely Planet objavio listu 21 najbolje ljetne destinacije: Hrvatska je na prvom mjestu!
21. ČEŠKA Glavni grad Češke, Prag, riznica je zadivljujuće povijesne arhitekture koja obuhvaća stilove od gotike i baroka do secesije. Spojite to s pitoresknim položajem grada na rijeci Vltavi i dobit ćete savršene uvjete za nezaboravan europski izlet. Izvan Praga otkrijte veličanstvene dvorce u Češkoj (Bohemiji), uživajte u turizmu posvećenom pivu u Plzeňu te živahnom gradskom životu u gradu České Budějovice. | Foto: Canva
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21. ČEŠKA Glavni grad Češke, Prag, riznica je zadivljujuće povijesne arhitekture koja obuhvaća stilove od gotike i baroka do secesije. Spojite to s pitoresknim položajem grada na rijeci Vltavi i dobit ćete savršene uvjete za nezaboravan europski izlet. Izvan Praga otkrijte veličanstvene dvorce u Češkoj (Bohemiji), uživajte u turizmu posvećenom pivu u Plzeňu te živahnom gradskom životu u gradu České Budějovice. | Foto: Canva
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