FOTO Lonely Planet objavio listu 21 najbolje ljetne destinacije: Hrvatska je na prvom mjestu!

Lonely Planet svake godine objavljuje svoj popis najboljih turističkih destinacija u različitim kategorijama, a jedna od popularnijih je svakako i njihov izbor top ljetnih destinacije. Na listi za 2026. na vrh su stavili Hrvatsku, a u galeriji pogledajte što su napisali o svakoj zemlji s liste
21. ČEŠKA
Glavni grad Češke, Prag, riznica je zadivljujuće povijesne arhitekture koja obuhvaća stilove od gotike i baroka do secesije. Spojite to s pitoresknim položajem grada na rijeci Vltavi i dobit ćete savršene uvjete za nezaboravan europski izlet. Izvan Praga otkrijte veličanstvene dvorce u Češkoj (Bohemiji), uživajte u turizmu posvećenom pivu u Plzeňu te živahnom gradskom životu u gradu České Budějovice.
| Foto: Canva
21. ČEŠKA
Glavni grad Češke, Prag, riznica je zadivljujuće povijesne arhitekture koja obuhvaća stilove od gotike i baroka do secesije. Spojite to s pitoresknim položajem grada na rijeci Vltavi i dobit ćete savršene uvjete za nezaboravan europski izlet. Izvan Praga otkrijte veličanstvene dvorce u Češkoj (Bohemiji), uživajte u turizmu posvećenom pivu u Plzeňu te živahnom gradskom životu u gradu České Budějovice. |
Foto: Canva
21. ČEŠKA
Glavni grad Češke, Prag, riznica je zadivljujuće povijesne arhitekture koja obuhvaća stilove od gotike i baroka do secesije. Spojite to s pitoresknim položajem grada na rijeci Vltavi i dobit ćete savršene uvjete za nezaboravan europski izlet. Izvan Praga otkrijte veličanstvene dvorce u Češkoj (Bohemiji), uživajte u turizmu posvećenom pivu u Plzeňu te živahnom gradskom životu u gradu České Budějovice.
| Foto: Canva
20. MAROKO
Između živahnog zujanja Djemma El-Fne u Marakešu, šištanja pečenih ražnjića kofti u Essaouiri, živih boja gradova i slatkog mirisa začina, Maroko je prava poslastica za osjetila. Ljeti posjetite glazbene događaje na otvorenom i opustite se na sunčanim plažama ili uživajte u nekim od najboljih wellness iskustava u zemlji, od luksuznih toplica do udaljenih pustinjskih utočišta.
| Foto: Canva
19. KALIFORNIJA
Dulji ljetni dani najbolje su vrijeme za iskorištavanje brojnih prekrasnih kalifornijskih plaža, zapanjujućih nacionalnih parkova i vrhunskih gradova. U jednom putovanju zaista možete doživjeti neke od najboljih prirodnih znamenitosti i kulturnih žarišta u zemlji. Planirajte svoj posjet oko Svjetskog prvenstva kako biste pogledali utakmice u San Franciscu ili Los Angelesu ili se uputite na putovanje uz obalu kako biste posjetili oboje!
| Foto: Pixabay
18. BERMUDSKI OTOCI
Zbog prstena koraljnih grebena koji okružuje Bermudske otoke, ova otočna nacija jedno je od najboljih odredišta za ronjenje na svijetu. Podvodni svijet je jednostavno zapanjujući, ispunjen stoljetnim olupinama brodova i trima različitim koraljnim formacijama. Unatoč brojnim priznanjima, Bermuda održavaju vjetrovit duh – i doslovno i figurativno – koji okrepljuje svakoga tko posjeti njihove obale.
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17. IRSKA
Ljeto je najbolje vrijeme za posjet Irskoj – topli sunčani dani i blage večeri. Cijela zemlja ide na otvoreno radi kupanja u moru, planinarenja, ribolova i prepunom kalendaru festivala. Poznata po svojoj gostoljubivosti, zemlja vrvi kulturnim aktivnostima na koje utječe njezina bogata baština: zamislite šarmantne dvorce, svjetionike obavijene maglom i kriglu Guinnessa u pubu s tradicionalnim glazbenicima koji sviraju u kutu.
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16. PERU
Peru je zemlja nebodera, prostrane džungle i višeslojne arheologije. Od najviše tropske planine na svijetu i najvišeg plovnog jezera, do bogate bioraznolikosti koja se ubraja među najveće na svijetu, Peru nudi i prirodna i kulturna čuda. Ljubitelji povijesti mogu istražiti najstariju poznatu američku civilizaciju Caral-Supe, uz drevna čuda poput Chavína de Huántara, dok avanturisti mogu planinariti surovim stazama Anda ili se ljuljati u visećoj mreži duboko u Amazoni.
| Foto: 123RF
15. ISLAND
Sa svojim kultnim krajolikom ispunjenim ledom, poljima lave i visokim vodopadima, talenti ove prekrasne sjeverne destinacije naizgled su beskrajni. Dođite ljeti, uživajte u blagim temperaturama dok svjedočite ponoćnom suncu i maksimalno iskoristite duge, vedre dane (kasnonoćno planinarenje, ima li koga?).
| Foto: Canva
14. UZBEKISTAN
Uzbekistan, kolijevka kulture u regiji više od dva tisućljeća, najveća je atrakcija Srednje Azije i najimpresivnija atrakcija samo po znamenitostima. Zemlja je ponosni dom očaravajuće arhitekture i drevnih gradova, duboko prožetih krvavom, fascinantnom poviješću Puta svile. Ljeti pronađite izvrsnu kombinaciju manje gužve i vrhunca noćnog života.
| Foto: 123RF
13. CURACAO
Tajnito skriven otok unatoč svojim očitim čarima, Curaçao je najveći od ABC otoka (Aruba, Bonaire i Curaçao). Ovo je nezaobilazna stanica na jugu Kariba za one koji vole hranu, umjetnost, prekrasne plaže i destinacije s puno osobnosti. Ovaj simpatični otok također ima avanturističku crtu, nudeći izvrsno planinarenje i ronjenje svjetske klase. Plaže se doimaju kao privatne uvale okružene nazubljenim koraljnim liticama, koje mole za ljetni bijeg.
| Foto: 123RF
12. ŠPANJOLSKA
Lako je razumjeti privlačnost Španjolske, koja se dosljedno svrstava među najposjećenije destinacije na svijetu – nudeći plaže okupane suncem, nevjerojatnu kuhinju, šarmantna sela i međukulturna povijesna mjesta. Obala se proteže od Atlantika do Mediterana, a Balearski i Kanarski otoci nude dodatne mogućnosti. Za hladnije vrijeme, krenite na sjever u Galiciju i Baskiju, gdje je vrućina manje intenzivna, a krajolik divlji.
| Foto: Canva
11. JAPAN
Moderni gradovi koji vrve energijom, bogata povijesna arhitektura i nevjerojatna gastronomska scena koja će vas držati sitima na svakom koraku – Japan zaista ima sve. Bilo da putujete automobilom po njegovim otocima ili se vozite njegovim poznatim brzim vlakovima, putovanje zemljom ljeti je san. I premda "odmor na plaži" možda nije vaša prva pomisao, obala ovog fascinantnog arhipelaga prepuna je prekrasnih pješčanih mjesta gdje možete plivati, upijati sunce i uživati u nevjerojatnim pogledima.
| Foto: Anamarija Dukši/24sata
10. GRČKA
Ljeti je Grčka stvorena za istraživanje, i to ne samo velikih destinacija poput Santorinija i Krete. Od ruralnih područja do planinskih sela, postoji bogatstvo povijesti, kulture i tisuće kilometara obale za otkriti. Zadržite se na zasljepljujuće lijepim otocima koji kao da su iskočili iz razglednice, istražite bogatu tapiseriju drevnih mjesta utkanih u svaki krajolik i uživajte u grčkoj kuhinji prepunoj svježih slanih okusa.
| Foto: Alkis Konstantinidis
9. ŠVICARSKA
Nezasitna kombinacija jezera i planine u Švicarskoj je toliko zarazna. Od panorama Alpa koje oduzimaju dah do portfelja slikovitih bajkovitih dvoraca i zavidnog bujnog alpskog jezera i rijeka, Švicarska je jednako energična koliko i lijepa. Putovanje vlakom je sanjivo. Nijedna druga zemlja ne spaja glatke, točne vlakove (koji imaju kaleidoskop vrtoglavih pogleda) s takvom harmonijom i romantikom.
| Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
8. NEW HAMPSHIRE
Cijeli New Hampshire vapi za istraživanjem. Ova surova država na atlantskoj obali Sjedinjenih Država ispunjena je nazubljenim planinama, spokojnim dolinama i jezerima s otocima. Kajakom se prošetajte skrivenim uvalama Jezerske regije ili planinarite po gornjim vrhovima koji okružuju planinu Washington. Ljeto je za kupanje u svježim planinskim potocima i branje bobica za desert. Za sofisticiraniji odmor posjetite Portsmouth, a ako vam se više sviđa kultura malog grada, smjestite se u netaknuto selo Keene.
| Foto: 123RF
7. UTAH, SAD
Od crvenih stijena mesa do uskih kanjona, ogromnih jezera i glatkih kamenih staza, raznolik i nestvaran teren Utaha će vas oduševiti. Više od 65% državnog zemljišta je javno, uključujući 14 nacionalnih parkova i spomenika. Uživajte u pogledu i otkrijte neočekivano u previđenim državnim parkovima i skrivenim vidikovcima.
| Foto: 123RF
6. TANZANIJA
Tijekom hladnijeg i sušnijeg razdoblja u Tanzaniji, ogromna krda gnuova počinju seliti kopitima prema sjeveru na svojoj migraciji prema zelenijim travama kenijskog Masai Mare, dok avanturistički putnici pješače po Kilimandžaru, a plaže Zanzibara mame pod sunčanim nebom. Iza Serengetija, Nacionalni park Ruaha u južnoj Tanzaniji pun je slonova, bivola, kudua i drugih vrsta. U zapadnoj Tanzaniji možete vidjeti ogromna jata nilskih konja u Nacionalnom parku Katavi.
| Foto: 123RF
5. ITALIJA
Poznati talijanski spomenici, povijesni gradovi, prekrasni krajolici i neodoljiva hrana samo su još primamljiviji ljeti, što također znači da popularnije destinacije poput Venecije i Amalfijske obale mogu biti preplavljene (i, iskreno, pretople). No, manje poznati ribarski gradovi na obali, bezvremenska sela na vrhovima brda i manja – iako jednako osvježavajuća – jezera otkrit će da talijanska ljetna čarolija još uvijek postoji, daleko od mase.
| Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
4. PORTUGAL
Srednjovjekovni dvorci, popločana sela, očaravajući gradovi i zlatne plaže: iskustvo Portugala može biti mnogo toga. Rano ljeto jedno je od najživljih razdoblja za posjet, s gotovo mjesečnim Festas de Lisboa u Lisabonu i Festa de São João u Portu u lipnju. Ostatak sezone provedite sunčajući se na mirnim uvalama ili hvatajući valove na nekim od najboljih mjesta za surfanje na svijetu. I, možda najpametniji potez od svih, dok mase hrle u Algarve, posjetite manje posjećeni Alentejo na sjeveru.
| Foto: Pixabay
3. ŠKOTSKA
Bez obzira volite li više kulturni grad ili neukroćenu divljinu, duži, sunčaniji ljetni dani i prepun društveni kalendar čine Škotsku snom. Posjetite bajkovitu prijestolnicu Edinburgh – tempirajte svoj posjet s kolovoškim Fringe festivalom – ili započnite u živahnom, glazbeno orijentiranom Glasgowu. Zatim se uputite na Hebride zbog dramatičnih otočnih litica i mnoštva susreta s divljim životinjama. Ako krenete na jug prema najmanje posjećenoj regiji zemlje, Škotskim granicama, očekujte legendarne dvorce, sofisticirane gradove i valovite zelene krajolike.
| Foto: 123RF/Canva
2. COLORADO, SAD
Nemojte reći zimi, ali ljeto u Coloradu je izvanredno. Izleti u Stjenjake u Coloradu ispunjeni su objedovanjem na otvorenom, planinarenjem i vožnjom brdskim biciklom, uličnim sajmovima i festivalima, promatranjem ptica, umjetničkim izložbama, posjetima pivovarama, šetnjama tržnicama i još mnogo toga. Uživajte u Denverovoj sceni objedovanja i pića na otvorenom, provedite večer u Red Rocksu uživajući u koncertu dok promatrate izlazak mjeseca nad ravnicama ili isplanirajte uzbudljivo obiteljsko putovanje automobilom.
| Foto: 123RF
1. HRVATSKA
Ljetna sezona u Hrvatskoj donosi visoke temperature i atmosferu zabave, posebno na dalmatinskoj obali, domu znamenitosti poput utvrđenog Dubrovnika, njegovog modernog rođaka Splita i elegantne obale grada Hvara. Vrhunac sezone je između lipnja i kolovoza, kada posjetitelji hrle na Jadran kako bi se rashladili, a barovi na plaži vrve od veseljaka. Ako vam užurbanost nije po volji, posjetite mirnije Kornate ili možda istražite vinograde i brda u unutrašnjosti zemlje.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL