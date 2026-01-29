FOTO Luksuz u Gorskom kotaru: Planinska kuća koja mami na bijeg u svim godišnjim dobima

U srcu Gorskog kotara, nedaleko od povijesnog Mrkoplja, nalazi se Zerm Holiday House, moderna planinska kuća koja svojim gostima nudi spoj luksuza, udobnosti i prirodnog okruženja idealnog za bijeg iz svakodnevice
Ovo je smještaj koji osvaja ne samo prostranošću i funkcionalnošću, nego i pažljivo odabranim sadržajima koji će zadovoljiti i najzahtjevnije posjetitelje.
| Foto: Booking
Ovo je smještaj koji osvaja ne samo prostranošću i funkcionalnošću, nego i pažljivo odabranim sadržajima koji će zadovoljiti i najzahtjevnije posjetitelje. |
Foto: Booking
Ovo je smještaj koji osvaja ne samo prostranošću i funkcionalnošću, nego i pažljivo odabranim sadržajima koji će zadovoljiti i najzahtjevnije posjetitelje.
| Foto: Booking
Zerm Holiday House prostire se na oko 140 m² i u potpunosti je na raspolaganju gostima, što znači da imate cijeli objekt samo za sebe.
| Foto: Booking
Kuća sadrži tri udobne spavaće sobe i dvije kupaonice, prostrani dnevni boravak s kaučem na razvlačenje te potpuno opremljenu kuhinju sa svim potrebnim aparatima, uključujući aparat za kavu i hladnjak.
| Foto: Booking
Gostima su na raspolaganju klimatizacija, besplatan Wi-Fi i privatno parkiralište.
| Foto: Booking
Posebna vrijednost ovog smještaja leži u wellness sadržajima. Gostima su na raspolaganju sauna i jacuzzi, a kuća ima i vanjski privatni bazen koji, iako je sezonski, u toplijim mjesecima postaje idealno mjesto za opuštanje i osvježenje.
| Foto: Booking
Uz to, postoje oprema za roštilj i prostrana terasa s pogledom na planinske obronke, što čini ovaj objekt odličnim izborom za druženja s obitelji i prijateljima.
| Foto: Booking
Okolica Zerm Holiday Housea također je impresivna i nudi brojne mogućnosti za aktivnosti na otvorenom. Gorski kotar je poznat po netaknutoj prirodi, šumama, planinskim stazama i biciklističkim rutama, a zimi se trasformira u čarobnu snježnu idilu.
| Foto: Booking
U blizini se nalazi i Nacionalni park Risnjak, udaljen oko 30 km, koji pruža još više prilika za istraživanje, planinarenje i kontakt s prirodom.
| Foto: Booking
Njegova lokacija u Mrkoplju, jednom od najstarijih goranskih naselja, dodatno oplemenjuje doživljaj boravka. Ovaj kraj ima bogatu povijest i tradiciju te je poznat po gostoljubivosti lokalnog stanovništva, ali i po tome što je rodno mjesto organiziranog zimskog sporta u Hrvatskoj, s tradicijom skijanja koja seže još u 1913. godinu.
| Foto: Booking
Bilo da planirate romantični bijeg, odmor s obitelji ili produženi vikend s prijateljima, ova planinska kuća u Gorskom kotaru nudi iskustvo koje se pamti dugo nakon povratka kući.
| Foto: Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking