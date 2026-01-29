FOTO Luksuz u Gorskom kotaru: Planinska kuća koja mami na bijeg u svim godišnjim dobima

Njegova lokacija u Mrkoplju, jednom od najstarijih goranskih naselja, dodatno oplemenjuje doživljaj boravka. Ovaj kraj ima bogatu povijest i tradiciju te je poznat po gostoljubivosti lokalnog stanovništva, ali i po tome što je rodno mjesto organiziranog zimskog sporta u Hrvatskoj, s tradicijom skijanja koja seže još u 1913. godinu. | Foto: Booking