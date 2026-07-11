FOTO Mali raj iza ograde: Zavirite u čaroban Ankičin vrt

- Volim crtati odmalena. Baka i djed su me othranili, jako smo bili siromašni i nisu imali novca da me školuju u tom smislu pa sam učila sama razne tehnike. Upisala sam Ekonomsku školu, ali nisam to završila. Otišla sam raditi u Njemačku i cijeli radni vijek provela radeći u hotelskom restoranu. Neki su prijatelji umjetnici, koji bi vidjeli moje radove, rekli da jako lijepo crtam, mislili su da sam se školovala za to, pa mi je to dalo samopouzdanje da više radim. Kad sam skupila nešto radova, imala sam izložbe u Virovitici i Našicama više puta, prije oko 5-6 godina, ali puno sam slika i prodala - govori Ankica, koju smo posjetili zbog predivnog dvorišta, a potom otkrili i njezinu kuću koja je pravi mali umjetnički izložbeni salon. | Foto: David Jerkovic/PIXSELL