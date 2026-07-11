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Svi ga žele fotografirati!

FOTO Mali raj iza ograde: Zavirite u čaroban Ankičin vrt

Dvorište i kuća Ankice Klarić Ege (65) u Subotičkom Lugu izgledaju kao bajka: jezerce, fontane i umjetnine koje ostavljaju bez daha na svakom koraku
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24 SATA : Subotički Lug: Vrt Ankice Klarić
Ne možete proći pored kuće i dvorišta Ankice Klarić Ege (65) iz Subotičkog Luga, a da se ne zaustavite. Veliko dvorište uređeno je pažnjom pasioniranog botaničara - trava zelena, pokošena, ukrasno bilje uredno podrezano, u maloj zelenoj oazi skriveno je jezerce s fontanom, zlatnim ribicama i ukrasnim predmetima, bazen za unučad, ukrasni kandelaber. | Foto: David Jerkovic/PIXSELL
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Ne možete proći pored kuće i dvorišta Ankice Klarić Ege (65) iz Subotičkog Luga, a da se ne zaustavite. Veliko dvorište uređeno je pažnjom pasioniranog botaničara - trava zelena, pokošena, ukrasno bilje uredno podrezano, u maloj zelenoj oazi skriveno je jezerce s fontanom, zlatnim ribicama i ukrasnim predmetima, bazen za unučad, ukrasni kandelaber. | Foto: David Jerkovic/PIXSELL
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