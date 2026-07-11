FOTO Mali raj iza ograde: Zavirite u čaroban Ankičin vrt

Dvorište i kuća Ankice Klarić Ege (65) u Subotičkom Lugu izgledaju kao bajka: jezerce, fontane i umjetnine koje ostavljaju bez daha na svakom koraku
Ne možete proći pored kuće i dvorišta Ankice Klarić Ege (65) iz Subotičkog Luga, a da se ne zaustavite. Veliko dvorište uređeno je pažnjom pasioniranog botaničara - trava zelena, pokošena, ukrasno bilje uredno podrezano, u maloj zelenoj oazi skriveno je jezerce s fontanom, zlatnim ribicama i ukrasnim predmetima, bazen za unučad, ukrasni kandelaber.
| Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Ne možete proći pored kuće i dvorišta Ankice Klarić Ege (65) iz Subotičkog Luga, a da se ne zaustavite. Veliko dvorište uređeno je pažnjom pasioniranog botaničara - trava zelena, pokošena, ukrasno bilje uredno podrezano, u maloj zelenoj oazi skriveno je jezerce s fontanom, zlatnim ribicama i ukrasnim predmetima, bazen za unučad, ukrasni kandelaber. |
Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Ne možete proći pored kuće i dvorišta Ankice Klarić Ege (65) iz Subotičkog Luga, a da se ne zaustavite. Veliko dvorište uređeno je pažnjom pasioniranog botaničara - trava zelena, pokošena, ukrasno bilje uredno podrezano, u maloj zelenoj oazi skriveno je jezerce s fontanom, zlatnim ribicama i ukrasnim predmetima, bazen za unučad, ukrasni kandelaber.
| Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Posvuda su postavljeni vrtni ukrasi, stilizirana ikebana obojenog stakla koje se čarobno presijava na suncu, srebrne kugle i tanane vile od metala koje se vrte oko svoje osi. Jedino što poželite raditi u tom dvorištu je sjesti u hlad i uživati u pogledu, zvuku vode iz jezerca koje žubori.
| Foto: David Jerkovic/PIXSELL
- Puno ljudi stane, pozvone mi i pitaju mogu li se tu fotografirati. Naravno da mogu, ponosna sam na svoje dvorište - kaže nam kroz smijeh Ankica, koja je cijeli životni vijek provela u Njemačkoj, u koju je otišla iz svog Subotičkog Luga kao mlada djevojka.
| Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Iako je oduvijek težila umjetnosti, poglavito slikanju, siromaštvo i život poslali su je u inozemstvo na rad. Tamo je radila, odgajala četvero djece i povremeno si ispunjavala želju za slikanjem.
| Foto: David Jerkovic/PIXSELL
- Volim crtati odmalena. Baka i djed su me othranili, jako smo bili siromašni i nisu imali novca da me školuju u tom smislu pa sam učila sama razne tehnike. Upisala sam Ekonomsku školu, ali nisam to završila. Otišla sam raditi u Njemačku i cijeli radni vijek provela radeći u hotelskom restoranu. Neki su prijatelji umjetnici, koji bi vidjeli moje radove, rekli da jako lijepo crtam, mislili su da sam se školovala za to, pa mi je to dalo samopouzdanje da više radim. Kad sam skupila nešto radova, imala sam izložbe u Virovitici i Našicama više puta, prije oko 5-6 godina, ali puno sam slika i prodala - govori Ankica, koju smo posjetili zbog predivnog dvorišta, a potom otkrili i njezinu kuću koja je pravi mali umjetnički izložbeni salon.
| Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Unutrašnjost njezine kuće posve je oslikana njenim radovima, neki su i u 2D tehnici, pa je mačka koja nam se motala oko nogu bezuspješno pokušavala skočiti na nacrtanu sliku stolice. Bezbroj slika vidi se na zidovima. Svaki komad namještaja priča neku svoju priču jer je svakome dala svoju umjetničku notu.
| Foto: David Jerkovic/PIXSELL
- A, eto, ja u svemu vidim slikarsko platno ili plohu koju mogu urediti. Radila sam i murale, restauriram stari namještaj, sanduke i stare predmete. Prijatelji mi često znaju pokloniti neke stare komade ili ih ja sama kupim, pa ih sređujem. Tek kad mi taj predmet dođe u ruke, dobijem ideju što od njega napraviti i kako. Slijedim inspiraciju - kaže nam Ankica pokazujući neke od restauriranih komada kakvih se ne bi stidjeli ni čuveni dizajneri.
| Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Nevjerojatnom preciznošću i strpljenjem Ankica vuče savršene linije i šare po zidu i namještaju, minuciozno iscrtavajući svaki detalj.
| Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Kao slikarica najviše voli akvarel, a na zidovima joj vise i slike rađene kombiniranom tehnikom super realizma pa je gotovo nevjerojatno da je riječ o naslikanom djelu, a ne izrezanom iz časopisa.
| Foto: David Jerkovic/PIXSELL
- Iako su to baš odlična djela, najviše sam prodala pejzaža, šume, cvijeća, ptica... - kaže Ankica odvodeći nas u svoj atelier koji je jednako fascinantan.
| Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Ankica također voli i poeziju. Nekad ju je i pisala te je objavila knjigu. A i ilustrirala je neke knjige.
| Foto: David Jerkovic/PIXSELL
- Ne volim se hvaliti, govoriti o sebi, ali volim pokazati svoje radove. Svi se onda iznenade kad vide što sve radim - dodaje skromno Ankica.
| Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Otkako je otišla u mirovnu, ima više vremena za kreativnost pa svakoga dana u dvorištu, a i u kući, "osvane" nešto novo.
Kupila je plazma uređaj pa njime reže lim i od željeza radi ukrasne oblike.
| Foto: David Jerkovic/PIXSELL
- Meni je dovoljno da vidim kako se nešto radi. Najviše sam uživala gradeći jezerce u dvorištu. Suprug i ja smo ga iskopali, zet je postavio foliju, a kći i ja kamenje uokolo. Bilo je tu mnogo posla, ali sad je ono najljepši dio dvorišta. Duboko je čak dva metra, ima puno vodenih biljaka i lopoča. Zanimljivo je čak i ježevima, macama, ptičicama, a nažalost i zmijama, pa svi oni svrate u dvorište - kaže Ankica.
| Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL