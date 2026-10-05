FOTO Manjak plave ribe ne obeshrabruje tribunjske ribare: Pogledajte ulov i cijene

Unatoč izazovima s kojima se susreću ribari, mreže se i dalje bacaju, a ulov stiže u luku. Pogledajte što su tribunjski ribari donijeli s mora i kako se kreću cijene ribe na tržištu
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Iako im posao posljednjih mjeseci otežavaju visoki troškovi goriva i sve veći problemi s dostupnošću plave ribe, tribunjski ribari i dalje svakodnevno izlaze na more. Dok cijene plavog dizela i ulova izravno utječu na njihovu računicu, posao ne može čekati - mreže treba baciti, ulov izvući, sortirati i dostaviti na tržište.
| Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Iako im posao posljednjih mjeseci otežavaju visoki troškovi goriva i sve veći problemi s dostupnošću plave ribe, tribunjski ribari i dalje svakodnevno izlaze na more. Dok cijene plavog dizela i ulova izravno utječu na njihovu računicu, posao ne može čekati - mreže treba baciti, ulov izvući, sortirati i dostaviti na tržište. |
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Iako im posao posljednjih mjeseci otežavaju visoki troškovi goriva i sve veći problemi s dostupnošću plave ribe, tribunjski ribari i dalje svakodnevno izlaze na more. Dok cijene plavog dizela i ulova izravno utječu na njihovu računicu, posao ne može čekati - mreže treba baciti, ulov izvući, sortirati i dostaviti na tržište.
| Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Manja je dostupnost plave ribe, posebice vrsta poput srdele i inćuna, zbog čega su ulovi nepredvidivi, a cijene na tržištu variraju.
| Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Unatoč tome, u Tribunju se i dalje radi punom parom – ribari isplovljavaju, vraćaju se s ulovom i nastoje iz svakog izlaska izvući maksimum.
| Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Cijena svježe plave ribe (poput srdele i inćuna) u Tribunju obično se kreće od 4 do 5 eura po kilogramu, ovisno o dnevnom ulovu i vremenskim uvjetima.
| Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL